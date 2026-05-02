República Dominicana: La Contraloría informa disminución significativa en tiempos de pago estatales

La Contraloría General de la República redujo en más de un 60 por ciento el tiempo de procesamiento de órdenes de pago estatales, pasando de nueve a tres días. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

La Contraloría General de la República celebró su 97.º aniversario en Santo Domingo anunciando una reducción superior al 60 % en el tiempo de procesamiento de las órdenes de pago estatales, junto al fortalecimiento de sus mecanismos de control y transparencia.

La institución, que encabeza Geraldo Espinosa, destacó estos avances durante una ceremonia religiosa en la Catedral Primada de América.

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Según informó la Contraloría, el plazo promedio para la aprobación de libramientos a través del Sistema Unificado de Gestión de Pagos (Sugep) pasó de nueve a tres días.

“Aunque la carta compromiso establece un plazo de nueve días para la revisión de libramientos a través del Sugep, actualmente estos se están aprobando en un promedio de tres días, lo que representa una reducción de más del 60 % en el tiempo de procesamiento, impactando de forma positiva a proveedores y contratistas del Estado”, declaró Espinosa ante decenas de colaboradores e invitados, de acuerdo con el reporte institucional.

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La jornada incluyó una misa de acción de gracias oficiada por monseñor Carlos Tomás Morel, arzobispo coadjutor, seguida de una ofrenda floral en el Altar de la Patria en homenaje a figuras históricas como Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella, Francisco del Rosario Sánchez, Gregorio Luperón y Antonio Duvergé.

Durante el acto, Espinosa agradeció al presidente de la República, Luis Abinader, y resaltó la responsabilidad transversal de la Contraloría en todo el Poder Ejecutivo. El funcionario subrayó el impacto de la Resolución núm. IN-CGR-RES-2026-0002, vigente desde el 1 de marzo de 2026, que exige supervisión material de los nuevos contratos de alquileres y arrendamientos de inmuebles públicos.

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Desde la implementación de esta normativa, la Contraloría ha recibido 38 solicitudes de inspección, de las cuales 33 han sido evaluadas, derivando en 28 autorizaciones de no objeción y 5 observaciones. Cinco solicitudes continúan en proceso. Según la institución, estas operaciones representan un monto total de RD 170,51 millones, lo que refleja el alcance del nuevo mecanismo de control.

La Contraloría también informó un incremento de las Unidades de Auditoría Interna Gubernamental (UAI). En 2021 existían 197 unidades; actualmente, la cifra asciende a 284, con la meta de sumar 15 nuevas unidades antes de concluir el año. Algunas ya funcionan en el Ministerio de Justicia, la Dirección General de Dragas y la Dirección Nacional de Servicios Penitenciarios y Correccionales.

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El Sistema Unificado de Gestión de Pagos (Sugep) optimizó la aprobación de libramientos, beneficiando a proveedores y contratistas del Estado dominicano. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

En el marco del aniversario, se anunció el próximo lanzamiento de la línea de denuncia ciudadana “Alerta Segura CGR”, prevista para el 6 de mayo. Esta herramienta busca ampliar los canales de interacción con la ciudadanía y fomentar una cultura de denuncia responsable para fortalecer la lucha contra la corrupción y el uso indebido de los recursos públicos.

La Contraloría General de la República reiteró su compromiso con los principios de integridad, eficiencia, confiabilidad, compromiso y transparencia, considerados esenciales para una gestión pública orientada al bienestar colectivo.

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Entre los asistentes al acto estuvieron el subcontralor general, Cecilio Disla; el responsable de la Unidad Antifraude, Leónidas Radhamés Peña; el responsable de Auditorías Especiales, Rolando Saldivar; así como autoridades invitadas de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, la Cámara de Cuentas y el Bandex.