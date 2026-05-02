Costa Rica acumula más de 25 mil denuncias por estafa en 15 meses

El timo se mantiene como la modalidad más común dentro de este delito.

Costa Rica registró un total de 25,498 denuncias por el delito de estafa durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2025 y el 30 de marzo de 2026, una cifra que evidencia la magnitud de este fenómeno delictivo en el país y su impacto sostenido en la población, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El informe, elaborado por la Unidad de Análisis Criminal del OIJ, confirma que las estafas continúan posicionándose como uno de los delitos patrimoniales de mayor incidencia en el territorio nacional. Dentro de esta categoría, el timo destaca como la modalidad más frecuente, consolidándose como el principal mecanismo utilizado por los delincuentes para engañar a sus víctimas.

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De acuerdo con el documento oficial, el comportamiento de estos delitos ha mostrado variaciones en los primeros meses del año. Mientras las estafas registraron una disminución desde enero, los timos evidenciaron un leve incremento durante el mes de marzo, lo que sugiere una adaptación constante de las estrategias utilizadas por los estafadores.

Las autoridades advierten que este tipo de delitos suele evolucionar rápidamente, especialmente con el uso de herramientas tecnológicas y plataformas digitales, lo que dificulta su detección y prevención. En muchos casos, las víctimas son engañadas mediante ofertas falsas, suplantación de identidad o promesas de beneficios económicos inexistentes.

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Autoridades advierten sobre el aumento de fraudes vinculados a medios digitales.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe también pone en evidencia diferencias territoriales en la incidencia del delito. En este sentido, la provincia de Guanacaste se mantiene como la zona con menor cantidad de denuncias por estafa en el país, lo que contrasta con el comportamiento observado en otras regiones con mayor densidad poblacional.

Expertos en seguridad señalan que factores como el acceso a tecnología, la concentración urbana y la actividad comercial influyen directamente en la incidencia de este tipo de delitos.

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El crecimiento sostenido de las estafas ha generado preocupación entre las autoridades judiciales y policiales, que han reiterado la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y educación ciudadana. En particular, hacen un llamado a la población para extremar precauciones al realizar transacciones electrónicas, verificar la autenticidad de las ofertas y evitar compartir información personal o bancaria con terceros.

Asimismo, el OIJ enfatiza la importancia de la denuncia como herramienta clave para combatir este fenómeno. Cada caso reportado permite a las autoridades identificar patrones delictivos, ubicar a los responsables y desarrollar estrategias más efectivas para enfrentar estas prácticas.

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En los últimos años, el delito de estafa ha experimentado una transformación significativa, impulsada por el auge de la digitalización. Modalidades como fraudes en redes sociales, falsas inversiones, phishing y ventas inexistentes han ganado terreno, ampliando el alcance de los delincuentes y aumentando el número de víctimas potenciales.

Este panorama plantea nuevos retos para las autoridades, que deben adaptar sus capacidades investigativas a un entorno cada vez más complejo. El uso de tecnología avanzada, el análisis de datos y la cooperación interinstitucional se han convertido en herramientas fundamentales para hacer frente a estas amenazas.

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El OIJ llama a la población a denunciar y extremar medidas de prevención.(Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de los esfuerzos institucionales, las cifras reflejan que las estafas continúan siendo un problema persistente en Costa Rica. La combinación de factores como la sofisticación de los métodos delictivos y la vulnerabilidad de ciertos sectores de la población contribuye a mantener altos niveles de incidencia.

El llamado de las autoridades es claro: la prevención y la información siguen siendo las principales defensas frente a este tipo de delitos. En un contexto donde los estafadores perfeccionan constantemente sus estrategias, la vigilancia ciudadana y la denuncia oportuna se convierten en elementos esenciales para reducir el impacto de estas prácticas en la sociedad.

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