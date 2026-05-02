Colágeno: qué dice un nuevo estudio sobre sus efectos en la fuerza muscular, las articulaciones y la piel

El colágeno como suplemento mejora la masa muscular y alivia síntomas de artritis, según una revisión de Anglia Ruskin University (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un análisis científico reciente recopilado por Prevention examina el verdadero alcance de los suplementos de colágeno, un producto que ha experimentado un crecimiento sostenido en el mercado global de la nutrición y el bienestar, especialmente entre adultos jóvenes y personas mayores. La investigación fue liderada por especialistas de Anglia Ruskin University (ARU), en el Reino Unido, y publicada en Aesthetic Surgery Journal.

El estudio se basó en 16 revisiones sistemáticas y metanálisis, abarcando 113 ensayos clínicos controlados con cerca de 8.000 participantes adultos de diversas regiones y condiciones de salud. Esta revisión exhaustiva buscó determinar con precisión los alcances y limitaciones del colágeno como suplemento dietético.

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El equipo de Anglia Ruskin University analizó el impacto del colágeno en el envejecimiento cutáneo, la función muscular y articular, y la densidad ósea. Los resultados mostraron que la ingesta regular de suplementos de colágeno puede favorecer el aumento de la masa muscular y una leve mejoría en la fuerza, sobre todo cuando se combina con ejercicios de resistencia como el entrenamiento con pesas.

Qué beneficios y limitaciones han identificado los expertos sobre el colágeno

Se observaron indicios de mejora en la recuperación de tendones con el uso de colágeno, aunque la certeza de este beneficio es baja. Los expertos de Anglia Ruskin University vincularon el consumo de colágeno con una reducción de síntomas de artritis y dolor articular, además de mejoras en la elasticidad e hidratación de la piel tras ocho a doce semanas de consumo regular.

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Sin embargo, la evidencia es limitada respecto a otros beneficios y no se hallaron ventajas claras para la salud bucodental ni cardíaca, ni reducción comprobada de fatiga o dolor muscular tras el ejercicio. El colágeno no debe sustituir hábitos saludables ni tratamientos médicos.

El colágeno muestra potencial para reducir síntomas de artritis y dolor articular, aunque la certeza de estos beneficios sigue siendo baja (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su producción natural disminuye desde los 25 años y más rápido tras la menopausia, lo que explica su demanda creciente.

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Qué recomendaciones dan los expertos sobre el uso de colágeno

El cirujano plástico James J. Chao, profesor de la Universidad de California en San Diego, citado por Prevention, subraya que la revisión ofrece pruebas significativas a gran escala que respaldan los aportes del colágeno en la salud de la piel, las articulaciones y la masa muscular.

Sin embargo, Chao advierte que la robustez de la evidencia varía considerablemente debido al tamaño limitado de ciertos ensayos y a la posible influencia de la financiación de la industria nutracéutica. El especialista insiste en que la dosis, la calidad del producto y la constancia en el consumo son factores esenciales para lograr beneficios, y recomienda que cada caso sea evaluado individualmente para evitar expectativas irreales o el uso indiscriminado del suplemento.

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La dietista Amy Davis, miembro del Colegio Estadounidense de Nutrición, también consultada por Prevention, enfatiza la importancia de adaptar la ingesta de suplementos a las necesidades específicas de cada persona, y aconseja consultar siempre a un profesional de la salud antes de iniciar su consumo.

El colágeno hidrolizado es un suplemento popular que contribuye a la salud de la piel, articulaciones y cabello. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Davis recomienda elegir productos con certificación independiente y acudir al médico para ajustar la dosis, especialmente en el caso de personas embarazadas, lactantes o menores de edad, grupos en los que la seguridad y eficacia del suplemento no han sido plenamente establecidas.

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Otros expertos involucrados en la revisión de Anglia Ruskin University resaltan que los suplementos de colágeno pueden ser útiles como complemento en el marco de una estrategia de bienestar integral, pero advierten que no existen soluciones milagrosas y que el éxito del suplemento depende siempre de su integración en un estilo de vida equilibrado, que incluya alimentación adecuada, ejercicio regular y descanso suficiente.

Consideraciones sobre el colágeno y el bienestar general

La investigación reunida por el portal estadounidense Prevention y liderada por el equipo de Anglia Ruskin University concluye que el colágeno puede funcionar como una herramienta complementaria para quienes buscan apoyar el envejecimiento saludable o presentan inquietudes sobre la piel, las articulaciones o la densidad ósea, siempre que se utilice en el contexto de hábitos saludables comprobados.

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El colágeno puede complementar un envejecimiento saludable, pero no reemplaza hábitos esenciales como alimentación adecuada, ejercicio y descanso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los suplementos de colágeno no sustituyen los pilares fundamentales del bienestar ni actúan como medicamentos, pero su potencial está respaldado por la evidencia científica disponible y por los datos recientes de estudios clínicos.

El consumo informado, la consulta médica y la selección de productos certificados son claves para garatizar la seguridad y la eficacia del suplemento en la rutina de salud individual.

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