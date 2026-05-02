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Antibióticos no relacionados con el riesgo de enfermedad celíaca, argumenta un estudio

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VIERNES, 1 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Los antibióticos no parecen aumentar el riesgo de desarrollar celiaquía, según un nuevo estudio.

Los pacientes con enfermedad celíaca tenían un 24% más de probabilidades de uso de antibióticos en comparación con hermanos sanos o miembros del público general, según informaron recientemente investigadores en la revista Clinical Gastroenterology and Hepatology.

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Sin embargo, las probabilidades de uso de antibióticos eran aún mayores -- 50% -- entre un grupo de personas cuyo revestimiento intestinal era normal en comparación con el público general, según los investigadores.

Estos resultados indican que estudios anteriores que relacionaban la enfermedad celíaca con los antibióticos reflejan una mayor conciencia del trastorno, en la que el intestino se inflama si una persona come gluten.

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"No vemos un vínculo causal entre la enfermedad celíaca y los antibióticos", dijo la investigadora principal , la Dra. Maria Ulnes, pediatra y estudiante de doctorado en la Universidad de Gotemburgo, Suecia.

"El uso responsable de antibióticos es, por supuesto, importante, pero no hay razón para evitar los antibióticos por miedo a contraer la enfermedad celíaca", dijo Ulnes en un comunicado de prensa.

Para el estudio, los investigadores compararon a casi 28.000 personas con enfermedad celíaca con más de 133.000 controles emparejados y más de 33.000 hermanos.

También compararon a más de 225.000 personas con revestimiento intestinal sano con más de 1 millón de personas.

Los resultados mostraron que las mayores probabilidades de uso de antibióticos no parecían influir en el riesgo de enfermedad celíaca, dado que las personas con intestinos sanos tenían aún más probabilidades de haber usado antibióticos.

"Es fácil pensar que la enfermedad celíaca es resultado de la exposición a antibióticos; sin embargo, las conexiones son mucho más complejas", dijo Ulnes.

"Es posible que factores como la susceptibilidad a infecciones y los hábitos dietéticos contribuyan al desarrollo de la enfermedad celíaca, posiblemente a través de un impacto en la microbiota intestinal", afirmó. "En este caso, el uso adecuado de antibióticos no parece suponer un riesgo en sí mismo."

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre la enfermedad celíaca.

FUENTES: Comunicado de prensa de la Universidad de Gotemburgo, 28 de abril de 2026; Gastroenterología y Hepatología Clínica, abril de 2026

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