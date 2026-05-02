Choque y vuelco en la intersección de las avenidas Callao y Corrientes: hay un patrullero involucrado y siete heridos

En el auto viajaban cinco personas (Captura de video)

Un fuerte accidente se produjo en las primeras horas de este sábado en el centro de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), donde un patrullero chocó con un vehículo particular y dejó un saldo de siete heridos.

El siniestro ocurrió minutos antes de las 6 horas en la intersección de la avenida Corrientes y Callao, cuando el móvil policial impactó contra un auto en el que viajaban cinco personas.

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El patrullero quedó de costado junto con la moto también afectada por el impacto.

Según las primeras informaciones, resultaron heridos los ocupantes del Audi A3 y los dos efectivos de la Policía de la Ciudad que circulaban en el patrullero. Además, una moto Honda CB 190 que se encontraba estacionada también fue afectada.

Tal como se puede observar en las imágenes, el móvil terminó volcado sobre uno de sus laterales.

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Fuentes policiales confirmaron a Infobae que el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) trasladó a los dos efectivos al Hospital Ramos Mejía con diagnóstico de politraumatismos. Ninguno reviste riesgo de vida.

El vehículo policial quedó lateralizado

En tanto, el acompañante del Audi, un hombre venezolano de 28 años, fue ingresado al Hospital Rivadavia. El resto de los afectados fue asistido en el lugar por personal del sistema de emergencias.

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En el lugar del siniestro trabajaron efectivos de Bomberos de la Ciudad, quienes realizaron la neutralización de la energía eléctrica.

Interviene la UFLA Este, a cargo de Ángel Palopoli, quien ordenó que la Policía Federal Argentina (PFA) lleve adelante las pericias correspondientes. El tránsito en la zona fue interrumpido y se registran importantes demoras en el centro porteño.

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