Rafael Basurto Lara: “Los Panchos fueron y son una bendición del universo”

Entrevista a Rafael Basurto Lara, integrante del Trío Los Panchos, en las distintas formaciones

La propuesta artística de Rafael Basurto Lara, gira en torno al homenaje a la mujer y al amor, dos temas que cruzan toda su carrera. Sus conciertos transforman esa consigna en celebración repetida, con la voz y el estilo que lo identifican.

“Eso es precisamente lo que nos hace vivir, lo que nos hace sentir, lo que nos hace decir a todo nuestro público sobre el amor, el respeto, la admiración a un personaje que es la mujer universal”, dice casi cantando Rafael, al comienzo de la entrevista con Teleshow.

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No queda nadie más de Los Panchos sobre los escenarios. Solo Rafael Basurto Lara. Desde el año 2018, el vínculo entre él y el grupo Mocedades se repite con frecuencia. Con más de cincuenta años de historia, Mocedades ha recorrido el mundo llevando armonías inconfundibles y clásicos que acompañaron a varias generaciones, como Eres tú y Tómame o déjame. Liderados por Izaskun Uranga, el grupo mantiene viva la esencia de la canción romántica, sumando nuevas voces y composiciones a un repertorio que trasciende el tiempo.

El Teatro Coliseo de Buenos Aires será escenario de la esperada unión entre Mocedades y Rafael Basurto Lara el 12 de mayo

—El tema “Si tú me dices ven” tiene su sello indudablemente... y es uno de los clásicos

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—El autor es Alfredo Gil. Pero realmente fue el que me dio todo con su inspiración. Es una canción que dio muchas satisfacciones, porque cuando la grabé por primera vez, en Europa fue un éxito total. El primer tiro fue de un millón setecientas mil copias. De ahí nuestra casa discográfica, Sony, nos mandó llamar. Y fue tanto el éxito que llenamos el Estadio Calderón, que ya no existe, desgraciadamente, en Madrid. Cuando llegamos fueron, no sé si treinta y cinco mil personas, no sé si más o menos, pero realmente me sorprendió, porque todos corearon Si tú me dices ven a una sola voz. Para mí fue como un coro de ángeles. Alfredo Gil, el compositor, se puso tan emocionado que empezó a llorar.

Rafael Basurto Lara, el último de Los Panchos: la emoción de un estadio rendido al bolero, los grandes duetos y el amor que nunca termina

—¿Cómo nacieron Los Panchos?

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—Yo creo que fue una bendición del universo. Casualidad o causalidad, no sé. Pero yo creo que nació precisamente para eso, para mandar mensajes de amor a todo el mundo. Claro, el creador fue el maestro Alfredo Gil. El que introdujo la guitarra, que es inolvidable. Luego don Chucho Navarro, que fue la base, y Don Hernando Avilés, que fueron los primeros, los fundadores. De ahí que hemos sido siete voces. Después de don Hernando Avilés fue Raul Shaw Moreno, de Bolivia que también estuvo aquí muchísimo en Argentina.

La guitarra fue el instrumento con el que Rafael Basurto Lara inició su vínculo con la música romántica desde los cinco años

—¿Con qué artistas ha cantado?

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—En lo personal, con Armandito Manzanero, mi productor, Dyango, Olga Guillot, con Simone, con Alberto Cortéz, con mi gran Rocío Jurado, yo la quise mucho, la quiero mucho, la recordaré por siempre. Celia Cruz, Lucho Gatica, Las Azúcar Moreno. Luego, obviamente, las recuerdos y las llevo en el corazón, tantas voces...

—Por supuesto hay un capitulo para los argentinos...

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—Claro... Estelita Raval, por supuesto. María Marta Serra Lima, que además tengo la satisfacción de haberla descubierto yo.

—¿En dónde la descubrió?

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—Pues, ahora sí que yo diría una suerte, porque estábamos aquí en Buenos Aires para recibir un reconocimiento con el director de Sony, y luego nos fuimos a comer, esas ricas carnitas que hay aquí. Y entonces, nos puso una cinta para que oyéramos una nueva cantante que lanzaba la discográfica. Pero yo pensé que era un joven y, como recién se había retirado el cantante puertorriqueño Johnny Albino, dije yo: “Ah, caramba, este joven parece Johnny”.

—¿Y enconces cómo descubrió que era María Marta?

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—No era Albino. Me dicen... no es un joven, es una señorita, una cantante argentina. Terminamos de comer, y la vamos a ver. Ella estaba trabajando en un lugar que se llamaba África, la fuimos a escuchar y se me ocurrió decirle, ésta para hacer un disco sería muy bueno, y ahí nació la idea, fue creciendo y entonces se pusieron de acuerdo nuestra casa discográfica con Sony México, Sony Argentina. María Marta fue a grabar a México. Ahí lo grabamos y fue realmente un éxito sin precedentes, porque aquí en Argentina, el primer tiro fue de setecientas mil copias. En ese momento era mucho. Y logramos reavivar nuestra carrera con María Marta Serra Lima.

El descubrimiento de María Marta Serra Lima por Rafael Basurto Lara marcó un hito en la música romántica argentina y latinoamericana

—¿Tiene algún deseo ahora? ¿Le gustaría cantar con alguien nuevo?

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—Me encantaría, cómo no. La gente nueva también se está imponiendo mucho. Como un muchacho maravilloso que se llama Abel Pintos. Muchísima gente joven que está triunfando, con la música joven, es una delicia cuando canta. Comenzó desde chiquitito. Me recuerda mi historia, porque yo desde los cinco años también abracé la música y no la he dejado ni la dejaré mientras me permita la vida.

—¿Qué instrumento tomó a los cinco años?

—Principalmente la guitarra, Y yo a esa edad, más o menos, descubrí a Los Panchos. Y la idea me dio el deseo de seguir esa música, esa tradición. Y bueno, repito, no la he dejado ni la dejaré jamás.

Rafael Basurto Lara reconoce a grandes artistas con los que compartió escenario, como Armando Manzanero, Rocío Jurado y Celia Cruz

—¿Está enamorado?

—Enamoradísimo como la primera vez. Estoy casado con mi señora hace treinta y cuatro años. Y parece que llevamos una semana. Parece que estamos recién casados. Mi señora es argentina, Celina Fernández Díaz.

Mocedades, liderados por Izaskun Uranga, continúa sumando nuevas voces y composiciones al repertorio de la canción romántica

El Teatro Coliseo de Buenos Aires se convertirá en escenario de un esperado reencuentro entre dos leyendas vivas de la música romántica en español: Mocedades, la velada, programada para el martes 12 de mayo, representa mucho más que un concierto: será la unión de trayectorias que han dejado una huella profunda en el cancionero latinoamericano.

El encuentro suma la presencia de Rafael Basurto Lara, a quien muchos consideran “la última voz viva y activa” del legendario Trío Los Panchos. Con más de setenta años de carrera, Basurto encarna el espíritu del bolero y el legado de una agrupación que marcó la banda sonora de América Latina con temas como “Rayito de luna” y “Si tú me dices ven”.