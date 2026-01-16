El papel de la banana en la salud del corazón

Un racimo de plátanos maduros - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Color amarillo vibrante, sabor dulce y textura inconfundible: la banana no solo es una de las frutas más consumidas en el mundo, sino también una fuente poderosa de nutrientes esenciales.

Su capacidad para aportar potasio y otras sustancias beneficiosas la convierte en un alimento fundamental para quienes buscan cuidar el corazón y mantener el bienestar general. ¿Por qué la banana es recomendada por expertos en salud y nutrición? Su perfil nutricional y sus múltiples efectos positivos en el organismo explican su lugar privilegiado en la mesa de millones de personas.

Cómo ayuda la banana a la salud del corazón

Una banana mediana contiene aproximadamente 422 miligramos de potasio, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Esta cantidad representa cerca del 15% de la ingesta diaria recomendada para adultos por la American Heart Association.

El potasio es esencial para regular la presión arterial y mantener el equilibrio de los líquidos en el cuerpo, dos procesos claves para la salud cardiovascular. La presencia habitual de banana en la dieta se asocia con menor riesgo de hipertensión y mejor rendimiento físico, de acuerdo con la FAO.

El potasio que aporta esta fruta ayuda a neutralizar los efectos negativos del sodio y favorece la reducción de la presión arterial, tal como explica la American Heart Association. Además, investigaciones de la Universidad de Alabama en Birmingham, publicadas en JCI Insight, relacionan un consumo adecuado de potasio con menor riesgo de enfermedades cardíacas, mejor función muscular y menor probabilidad de desarrollar aterosclerosis.

Otros beneficios de la banana para la salud

El impacto positivo de la banana va más allá del sistema cardiovascular. Carece de colesterol y sodio, lo que la convierte en una opción segura para quienes buscan proteger el corazón. Además, su digestión fácil y su aporte de energía la hacen ideal para incluir en la alimentación diaria de niños, adultos y personas mayores.

En el caso de quienes realizan actividad física intensa, la banana resulta especialmente útil: consumir una o dos piezas antes o después del ejercicio ayuda a reponer minerales perdidos por la sudoración. Las guías internacionales consultadas por Infobae, incluyendo las de la Mayo Clinic y el USDA, indican que la ingesta diaria de una o dos bananas medianas es segura para adultos sanos y suficiente para obtener sus beneficios.

No obstante, la alta cantidad de potasio obliga a tomar precauciones en personas con enfermedades renales o problemas metabólicos. El exceso de potasio en sangre, denominado hiperpotasemia, puede causar complicaciones cardíacas o musculares. Por esta razón, especialistas del USDA insisten en consultar a un médico antes de aumentar de forma significativa el consumo de banana, especialmente en quienes tienen antecedentes médicos específicos.

El valor nutricional de la banana

El perfil nutricional de la banana es uno de sus grandes atractivos. Una pieza mediana aporta cerca de 27 gramos de carbohidratos, tres gramos de fibra dietética y unas 105 calorías. También contiene magnesio, vitamina B6, vitamina C y antioxidantes, nutrientes que refuerzan el sistema inmunológico y ayudan a combatir el estrés oxidativo.

La American Heart Association y el USDA establecen que la ingesta diaria segura de potasio para adultos se encuentra entre 2.500 y 3.000 miligramos. La banana facilita cubrir parte de este requerimiento dentro de una alimentación variada y equilibrada. Resulta una alternativa práctica y económica para sumar nutrientes esenciales y energía al organismo.

La banana ofrece una combinación única de sabor, accesibilidad y beneficios para la salud. Consumida en la cantidad adecuada, contribuye a fortalecer el corazón, mejorar la función muscular y mantener el equilibrio de minerales en el cuerpo, lo que la consolida como un alimento valioso en la dieta diaria.