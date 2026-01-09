La ciencia reveló que existe un tipo de carbohidrato asociado con una mayor esperanza de vida

Las mujeres que priorizan la ingesta de cereales integrales, frutas y legumbres tienen un 37% más de posibilidades de llegar a la vejez sin enfermedades crónicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lograr llegar a la vejez con buena salud, memoria activa y sin enfermedades crónicas es un objetivo compartido por millones de personas. Pero, ¿qué papel juega lo que comemos en este proceso? Un reciente estudio internacional aporta una respuesta contundente: la calidad de los carbohidratos en la dieta podría marcar una diferencia decisiva en cómo envejecemos.

La elección entre alimentos integrales o refinados no solo afecta el peso o la energía diaria, sino que puede determinar la posibilidad de disfrutar una vida más larga y plena. Optar por ingredientes naturales, ricos en fibra y nutrientes, contribuye a prevenir enfermedades crónicas, mantener una mejor salud cardiovascular y conservar funciones cognitivas en la vejez. Esta decisión cotidiana influye directamente en la calidad de vida y el bienestar general a lo largo de los años.

Evidencia científica sobre la dieta y el envejecimiento

La relación entre el tipo de carbohidratos consumidos y la posibilidad de alcanzar un envejecimiento saludable fue confirmada por un reciente estudio citado por Prevention.

Las mujeres que incorporaron una mayor cantidad de carbohidratos de alta calidad durante la mediana edad registraron hasta un 37% más de probabilidad de llegar a los 70 años libres de enfermedades crónicas, con buena memoria, funciones físicas preservadas y adecuada salud mental.

El consumo regular de carbohidratos refinados reduce un 13% la probabilidad de mantener buena salud física y mental en la tercera edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de investigadores analizó la información de 47.513 participantes del Nurses’ Health Study en Estados Unidos, todas menores de 60 años al inicio del seguimiento. El análisis, publicado en JAMA Network Open, diferenció entre carbohidratos de alta calidad —presentes de forma natural en alimentos como cereales integrales, frutas, verduras y legumbres— y los denominados carbohidratos refinados, que se encuentran en productos procesados como pan blanco, pasta, arroz blanco, azúcar añadido, pizza y productos horneados.

De acuerdo con los datos citados por Prevention, dar prioridad a los carbohidratos de alta calidad incrementó la probabilidad de envejecer con buena salud física y mental, además de reducir el riesgo de hasta 11 enfermedades crónicas. Por el contrario, un consumo habitual de carbohidratos refinados se asoció con una disminución del 13% en la posibilidad de lograr un envejecimiento saludable.

Propiedades nutricionales y recomendaciones

El estudio señala que los carbohidratos de alta calidad, además de proveer energía, contienen fibra dietética, vitaminas y micronutrientes esenciales. Estos compuestos contribuyen a la sensación de saciedad, estabilizan los niveles de azúcar en sangre y favorecen el funcionamiento cerebral.

Una dieta con carbohidratos de alta calidad ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en sangre (Imagen ilustrativa infobae)

En contraste, los carbohidratos refinados pierden gran parte de sus nutrientes y fibra durante el procesamiento, por lo que quedan compuestos, en su mayoría, por almidón y azúcares simples. Julie Smith, dietista del Centro Médico de la Universidad de Toledo, citada por Prevention, explicó: “Contienen muy pocos —o ninguno— de los nutrientes y la fibra que nuestro cuerpo necesita”.

Conclusiones del estudio y hábitos recomendados

El equipo científico concluyó que elegir carbohidratos complejos de origen natural y mantener una dieta rica en fibra puede ser determinante para la salud a largo plazo y para reducir el riesgo de enfermedades al envejecer. Además, adoptar estos hábitos desde edades tempranas potencia aún más sus efectos positivos, ayudando a preservar la calidad de vida durante la vejez.

Esta estrategia alimentaria favorece también el equilibrio del sistema inmunológico y el bienestar diario. Por el contrario, una alimentación basada en opciones refinadas incrementa las probabilidades de desarrollar problemas metabólicos y deterioro de las funciones físicas y mentales en la edad avanzada.

Carbohidratos naturales presentes en frutas, verduras y cereales integrales ofrecen beneficios que van desde la saciedad hasta el equilibrio del sistema inmunológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos cambios, sencillos y sostenibles, permiten un envejecimiento más saludable y activo, así como una mejor adaptación ante los desafíos propios de la edad avanzada.

Escoger carbohidratos naturales y completos, en lugar de alternativas refinadas, representa una diferencia clave en el bienestar a lo largo de los años y favorece una vida plena y saludable, con mayor autonomía y vitalidad, facilitando un futuro más saludable.