Generación Silver

Cómo el pilates en silla ayuda a mantener la autonomía y la fuerza de brazos con el paso de los años

Prácticas simples y sin equipamiento especial aportan beneficios comprobados en movilidad, equilibrio y calidad de vida para personas mayores, con respaldo de investigaciones científicas recientes

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Una mujer de tercera edad con cabello gris y ropa azul claro practica pilates sentada en una silla de madera, levantando una pierna, en un salón luminoso.
La práctica de pilates adaptado en silla destaca por mejorar el movimiento y la fuerza de los brazos en mayores de 65 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pilates en silla es una disciplina recomendada para la tercera edad. El ejercicio de rotación torácica con flexión de codo en abducción horizontal fue diseñado para quienes superan los 65 años y buscan mantener la movilidad de brazos y la salud postural. Esta modalidad adapta los ejercicios clásicos de pilates para practicarse sentado, sin colchoneta ni equipo especial, solo con una silla firme.

A diferencia del pilates tradicional, que suele requerir movimientos en el suelo, la versión en silla elimina el riesgo de caídas y facilita la participación de personas con limitaciones de movilidad o prótesis en las articulaciones. Esta rutina activa la musculatura profunda del tronco y mejora la movilidad escapular, necesaria para la funcionalidad del brazo.

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Pruebas científicas y respaldo profesional

Según una investigación de la Universidad de Coimbra, Portugal, publicada en la revista European Journal of Investigation, el análisis de 30 estudios controlados y aleatorizados sobre pilates en adultos mayores mostró que en 27 de ellos se registraron mejoras en el equilibrio, la fuerza muscular, la movilidad y la reducción del riesgo de caídas. Estos datos refuerzan la recomendación de profesionales y centros de salud para incorporar pilates en silla como parte de los programas de ejercicio regular en la vejez.

Vista lateral de una mujer de tercera edad con cabello gris haciendo pilates en una silla de madera y metal, vestida de azul, elevando una pierna en un estudio.
Especialistas y estudios demuestran que el ejercicio de pilates sentado, facilita el fortalecimiento muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entrenadores sugieren que la práctica adaptada en silla permite a adultos mayores entrenar sin comprometer su estabilidad, lo que reduce el temor a caídas y favorece la constancia. Remarcan que la clave está en mantener la técnica y la postura, priorizando la seguridad antes que la amplitud del movimiento.

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Según la revista española especializada en salud Metabolic, detalla que la posición inicial requiere sentarse erguido, con los pies separados a la altura de las caderas y el abdomen contraído. Las manos deben apoyarse sobre los hombros, con los codos abiertos hacia los lados en forma de W. El ejercicio consiste en rotar el tronco hacia un lado y luego hacia el otro, siempre manteniendo las caderas en contacto con el asiento. Esta acción favorece la movilidad de la columna torácica, la región que más rigidez acumula con el envejecimiento.

Beneficios prácticos y recomendaciones de uso

El pilates en silla resulta accesible para personas con dificultades para mantenerse de pie, con prótesis o con problemas de equilibrio. Al realizarse sentado, permite que cada participante adapte el rango de movimiento a su capacidad, sin sobrecargar las articulaciones de la rodilla o la cadera.

Estudios demostraron los beneficios de realizar pilates de manera frecuente - Imagen ilustrativa IA
Estudios demostraron los beneficios de realizar pilates de manera frecuente - Imagen ilustrativa IA

De acuerdo con el sitio, conviene mantener los codos a la altura de los hombros durante todo el ejercicio para asegurar que el trabajo recaiga sobre la columna y la musculatura rotadora profunda, y no sobre el cuello. Si los codos bajan o se pierde la posición en W, especialistas recomiendan disminuir el rango del giro hasta dominar la técnica.

La frecuencia sugerida es de tres a 4 veces por semana, con sesiones de no más de 10 minutos. Esta regularidad contribuye a recuperar o mantener la amplitud de movimiento en la región escapular y favorece una mejor postura en actividades diarias como levantar objetos, vestirse o peinarse. Además, la práctica constante ayuda a reducir la rigidez y previene la dependencia funcional.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la actividad física regular en la tercera edad no solo previene enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares, sino que también contribuye a preservar la movilidad, la fuerza y el equilibrio, factores clave para una vida autónoma. El auge del pilates en silla refleja una tendencia global que busca promover el envejecimiento activo y la autonomía de las personas mayores. Cada vez más centros de día, residencias y programas comunitarios incorporan rutinas adaptadas que permiten a los adultos mayores mantener su independencia física y social.

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