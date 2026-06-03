Un policía y un hombre con pedido de captura murieron tras un enfrentamiento armado en una comisaría de Luján

El enfrentamiento se produjo en la comisaría cuando, aparentemente, el sospechoso tomó un arma y comenzó a disparar

La Comisaría Luján Tercera de la localidad de Open Door fue escenario este martes de un enfrentamiento entre un hombre que tenía pedido de captura y un agente policial, en donde ambos murieron; mientras que un tercer uniformado resultó herido. Las causas que desencadenaron el ataque aún están siendo investigadas para esclarecer si existió algún entorpecimiento en los protocolos de seguridad.

El episodio se produjo dentro de la dependencia ubicada en la intersección de la calle Santa Fe y Carlos Disarli, al norte de la provincia de Buenos Aires, cerca de las 17.30 horas.

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De acuerdo a la información publicada por el portal La Buena Info, el incidente se desencadenó cuando Alex Ezequiel R., quien tenía un pedido de detención vigente por el delito de “amenazas” solicitado por el Juzgado de Garantías N°1 del Departamento Judicial Mercedes, fue trasladado a la seccional policial. Estando en el interior, el sujeto extrajo un arma de fuego y comenzó a disparar contra los efectivos presentes. Las autoridades intentan determinar cómo el sujeto logró obtener la pistola.

Según las versiones recogidas por Luján Hoy, existe la posibilidad de que el detenido fallecido haya ingresado a la dependencia portándola entre sus prendas, o si logró arrebatársela a uno de los policías.

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Durante el ataque, el sargento Neri Malcon Churquina, de 33 años, recibió un disparo en la zona de la cabeza y el abdomen, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal Nuestra Señora de Luján, donde ingresó en estado crítico. Minutos después falleció.

El otro efectivo herido, un oficial subayudante también de 33 años, sufrió una lesión en una mano y se encontraba fuera de peligro. El impacto habría sido producto del contraataque a la agresión de Alex Ezequiel R. quien resultó abatido en el lugar del hecho.

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El incidente generó un fuerte operativo policial en la zona de la comisaría para la recolección de pruebas y testimonios por parte de los peritos.

Mataron a un comisario en La Matanza

Un comisario fue asesinado en la localidad de González Catán, partido de La Matanza, durante un intento de robo perpetrado en la noche del lunes. El hecho ocurrió en la calle Apipé, entre Obligado y Zufriategui, cuando la víctima, identificada como Diego Fernando P., de 46 años, se dirigía en su camioneta a buscar a su hijo y fue abordado por cuatro delincuentes que circulaban en dos motos.

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Según informaron fuentes policiales, el comisario se desempeñaba en la Escuela de Policía Juan Vucetich y al momento del ataque estaba de franco y vestido de civil. De acuerdo a lo publicado por El Nacional de Matanza, los asaltantes interceptaron el vehículo con la intención de robarlo, lo que derivó en un enfrentamiento armado. Durante el incidente, uno de los disparos impactó en el abdomen del funcionario policial. Los agresores huyeron dejando la camioneta.

Los vecinos de la zona relataron que las detonaciones se produjeron en cuestión de segundos y que, tras el ataque, asistieron al herido hasta la llegada de una ambulancia del sistema de emergencias local. El comisario fue trasladado a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Km 29 e ingresó en estado crítico. Pese a los esfuerzos del personal sanitario, Diego Fernando P. falleció minutos después a raíz de las lesiones sufridas en el tórax y abdomen.

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Tras el hecho, la Policía Bonaerense desplegó un operativo cerrojo en la zona para dar con los responsables. El principal sospechoso pudo ser capturado gracias al registro de una cámara de seguridad del hospital Paroissien donde se lo vio ingresar. Estaba herido de bala, con el torso desnudo y presionándose el pecho con una prenda. Lo acompañaba su hermana, quien relató que le habían disparado en la puerta de su casa, pero fuentes policiales y judiciales indicaron que esa versión resultó falsa. Se trata de Alexis Emanuel Lobo, de 19 años.