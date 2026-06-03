Son argentinos y tienen un restaurante en Kansas City: la inesperada historia que cruzó sus vidas con Lionel Messi y la Selección

Isolina y Darío son tucumanos y dueños de Los Hornos, un restaurante de comida argentina ubicado en la ciudad estadounidense donde se hospedará la Selección y jugará su primer partido

Cuando se confirmó que Kansas City sería una de las sedes del Mundial 2026, Isolina de la Vega, de 33 años; y su marido Darío Jerez Leavy, de 37, sintieron la misma emoción que cualquier argentino amante del fútbol. Sin embargo, nunca imaginaron que el destino les tenía reservada una sorpresa todavía mayor: que la Selección Argentina no solo jugaría allí su primer partido, sino que además establecería su base de operaciones en la ciudad donde ellos construyeron su sueño americano.

Dueños de Los Hornos, el único restaurante ciento por ciento argentino de Kansas City, la pareja tucumana vive por estas horas una mezcla de ansiedad, orgullo y entusiasmo. A tan solo 17 minutos del Hotel Origin, donde se aloja la delegación albiceleste, trabajan contra reloj para convertir su local en el punto de encuentro de los miles de hinchas que llegarán desde distintos rincones de Estados Unidos y de Argentina.

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“Desde el primer momento que se supo que en el Kansas City Stadium se iba a jugar un partido del Mundial fue una locura, pero de ahí a que fuera Argentina la que iba a jugar acá jamás lo hubiéramos esperado”, admitió Isolina a Infobae. “Nos imaginábamos que iba a ser algún estadio de Miami, Nueva York o Houston, alguna ciudad más latina. Fue una sorpresa enorme y una felicidad que ni te cuento”, agregó.

Isolina y Daría emigraron en marzo de 2022. Ella se encarga de la atención al cliente y la elaboración de tortas y postres, y él de las entradas y los platos principales

Ese entusiasmo alcanzó uno de sus puntos más altos el domingo 31 de mayo, cuando La Scaloneta arribó a la ciudad. “Vimos el avión de Aerolíneas Argentinas dar unas vueltas antes de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Kansas City. Estábamos en el techo del restaurante haciendo una transmisión en vivo para Instagram y casi no podíamos hablar de la emoción”, contó Isolina ya que Los Hornos está ubicado a apenas 7 minutos del aeropuerto.

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“Después vimos pasar las motos y los autos de la policía escoltando los micros de la Selección rumbo al hotel. Fue increíble”, detalló sobre el espíritu mundialista que los invade como argentinos.

Consciente de que Kansas City se convertirá en una parada obligada para los hinchas de la Selección, la pareja decidió organizar una programación especial, que comenzará desde el inicio mismo del torneo y se extenderá hasta la final. “Vamos a transmitir todos los partidos de Argentina en una pantalla gigante, con entrada libre y gratuita. La idea es que el argentino tenga su lugar, que diga: ‘Acá me siento como en casa, con amigos, con familia con gente que siente el fútbol de la misma manera que nosotros’”, remarcó Darío.

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Así es el patio donde instalaron la pantalla gigante para ver los partidos del mundial. El local tiene capacidad para 200 personas: 130 personas en el salón interior y 70 personas en el sector exterior

El objetivo es recrear una auténtica experiencia argentina en pleno corazón de Estados Unidos. Por eso, además de las transmisiones de cada encuentro habrá música en vivo, un menú con promociones especiales y una ambientación completamente celeste y blanca. También preparan un “banderazo” para el 14 de junio, dos días antes del debut del equipo de Lionel Scaloni.

“El restaurante obtuvo la autorización para utilizar todo el estacionamiento del complejo donde funciona el local, lo que permitirá recibir a cientos de fanáticos. También nos permitieron instalar la pantalla gigante en el patio, que permitirá -incluso- seguir los partidos desde la calle”, precisó Darío, quien aclaró que en el salón principal también hay televisores para los comensales.

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Aquellos no quieran consumir, también serán bienvenidos y bien atendidos. “Tenemos una estación de agua fría y caliente para el mate disponible para todas las personas. Consuman o no consuman”, indicó Isolina. “Hace mucho calor en esa época del año y queremos que todos tengan un lugar donde sentirse cómodos. Podrán participar de sorteos y recibir regalos gracias a acuerdos alcanzados con distintas marcas argentinas”, añadió. “Siempre tratamos de apoyar a las marcas nacionales. Esa es nuestra idea”, aseguró.

El restaurante Los Hornos está ubicado a 17 minutos del hotel donde se hospeda la Selección Argentina

Un menú pensado para el Mundial

El Mundial obligó a replantear la carta habitual de Los Hornos. El restaurante cuenta normalmente con más de sesenta platos, pero la enorme demanda esperada los llevó a simplificar la propuesta para garantizar rapidez y calidad. “Sería imposible manejar todo eso durante el Mundial”, explicó Isolina.

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La estrella indiscutida es la “empanada tucumana”, una receta que conecta directamente con las raíces de la familia. Se trata de una de las joyas gastronómicas de Argentina, famosa por su relleno jugoso y su masa fina. Su secreto principal es el matambre de ternera cortado a cuchillo, la abundante cebolla, el toque de pimentón y comino, y el característico cierre de 13 repulgues. “También hay empanadas de pollo, jamón y queso, y una opción vegetariana de choclo y queso.”

El Restaurante Los Hornos ofrece auténticos sabores argentinos: desde empanadas tucumanas hasta choripán y alfajores de maicena

El menú incluirá, además, milanesa napolitana, milanesa tradicional, sándwich de milanesa, choripán y distintas propuestas de parrilla. Entre ellas se destaca una bandeja individual con cortes surtidos que incluirá chorizo, morcilla, asado de tira, matambre de cerdo y mollejas.

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Consultados acerca de los precios, el matrimonio señaló que buscan mantenerse accesibles para los visitantes. “Una milanesa napolitana ronda los 18 dólares, mientras que las empanadas cuestan alrededor de 4,80 dólares cada una. El choripán y el sándwich de milanesa tendrán un valor cercano a los 15 dólares”, detallaron.

La programación artística todavía está en desarrollo, aunque la repercusión mediática del restaurante ya comenzó a generar propuestas. “Se está acercando mucha gente ofreciendo shows. Hay influencers y famosos que nos llamaron para venir. La idea es que siempre haya algo para hacer acá”, adelanta.

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El matrimonio eligió instalarse en la ciudad de Kansas cuando emigró de Tucumán porque allí vive un tío de ella

De Tucumán a Kansas City

Detrás de la historia de Los Hornos hay un recorrido de sacrificio, apuesta y trabajo familiar. Isolina y Darío llegaron a Estados Unidos en marzo de 2022. Apenas cuatro días después de casarse, dejaron Tucumán para comenzar una nueva vida. “Nos casamos el 18 de marzo de 2022 y el 22 de marzo ya nos vinimos para acá”, recordaron.

La elección de Kansas City no fue casual. Un tío suyo vivía en la ciudad y ella ya la conocía de visitas anteriores. “Siempre me gustó porque tiene mucho de Tucumán: mucho verde, mucha vegetación, parques, ríos. Y además la gente es muy amable”, dijo ella.

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A los pocos meses encontraron el local donde hoy funciona el restaurante. “Cuando lo vimos tenía mucho potencial, pero estaba completamente detonado”, contó Darío, quien no dudó en poner mano a la obra. “De a poquito lo fuimos arreglando nosotros mismos porque la mano de obra acá es muy cara”, contó. Pintura, refacciones, remodelaciones y largas jornadas de trabajo marcaron los primeros meses.

Así luce la fachada y los alrededores del restaurante Los Hornos

“Fue mucho esfuerzo, mucho sacrificio y mucho estrés porque no sabíamos si esto iba a funcionar o no”, admitió ella. Pero finalmente, el 29 de agosto de 2022 abrieron las puertas y la apuesta resultó exitosa. “Hoy Los Hornos se convirtió en una referencia gastronómica para residentes y turistas que visitan Kansas City. A la gente de acá le encanta la comida argentina”, aseguró Isolina.

“Tenemos muchos clientes que viajan por trabajo y cuando vuelven a Kansas City dicen: ‘Yo voy a comer a Los Hornos’. Eso es muy reconfortante”, se enorgulleció sobre la fama “boca a boca” que consiguieron en estos 4 años.

El restaurante también transformó la vida profesional de ambos. Si bien Isolina creció en el seno de una familia gastronómica -su familia es dueña de Los Hornos Tucumán- y su experiencia le permitió trasladar conocimientos al nuevo emprendimiento; Darío, en cambio, venía de un mundo completamente diferente. Era corredor inmobiliario y terminó convertido en el chef del lugar.

"Queremos que los hinchas argentinos coman y se sientan como en casa", remarcaron Isolina y Darío

“Yo pensaba que iba a estar en una oficina tomando un cafecito y haciendo estrategias de venta”, bromeó Darío. “Pero terminé directo en la cocina. Hoy soy el responsable absoluto de toda operación gastronómica y pensar que mi única experiencia era ser el asador oficial del encuentro con amigos. Más que asados y hamburguesas no cocinaba”, recordó.

Mientras Darío lidera la cocina, Isolina se ocupa de la atención al público. “Como hablo inglés, estoy más en el front desk, en el día a día con la gente”, explicó. Pero también tiene su tarea asignada en la cocina. “Soy la que prepara los postres y las tortas. Tenemos chocotorta, rogel, flan con dulce de leche, pasta frola, alfajores de maicena y conitos de dulce de leche”, especificó. “Todo es casero”, destacó.

El sueño de cocinar para la Selección

En medio de la euforia mundialista, la pareja también persigue un objetivo especial: cocinar para la Selección Argentina. A través de las redes sociales impulsaron una campaña para intentar acercar su propuesta al plantel. “Es muy difícil que ellos vengan al restaurante, pero por ahí es menos imposible que nosotros vayamos a cocinarles al hotel o al predio”, explicaron.

Restaurante Los Hornos en Kansas City organiza un "Banderazo Argentino" el 14 de junio, dos días antes del primer partido de la Selección

La iniciativa no surge de la nada. Ya tuvieron experiencias previas vinculadas al fútbol argentino. En dos oportunidades prepararon empanadas para el plantel de Inter Miami durante visitas del equipo a Kansas City. “Nos confirmaron que las comieron Mascherano, el Tata Martino y todo el grupo”, recordaron.

Ahora sueñan con repetir la experiencia junto a Lionel Scaloni y el resto del grupo. “Ojalá sea después de ganar la final”, dijo Isolina. “Y si no, habrá que levantarles el ánimo con un asado argentino”, aseguró.

Mientras tanto, el restaurante continúa ultimando detalles para una cita histórica. La llegada del Mundial representa una oportunidad comercial enorme, pero también algo mucho más profundo: la posibilidad de sentirse un poco más cerca de casa.

En Kansas City, a miles de kilómetros de Tucumán, Los Hornos se prepara para convertirse en una verdadera “embajada argentina”. Un rincón donde el aroma del asado, el sabor de las empanadas y la pasión por la Selección prometen hacer sentir a cada hincha como si estuviera, por un rato, de vuelta en casa.