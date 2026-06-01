Cómo las estatinas y las nuevas guías sobre los valores de colesterol redefinen el tratamiento cardiovascular

La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte a nivel global (Imagen Ilustrativa Infobae)

La enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de muerte en el mundo. En Argentina, cerca del 30% de los adultos tiene el colesterol total por encima de los valores recomendados, según estimaciones del Ministerio de Salud de la Nación.

En este contexto, la actualización 2025 de las guías europeas para el manejo del colesterol propone un enfoque renovado y más personalizado, que pone el acento en la reducción intensiva del colesterol LDL —el llamado “colesterol malo”— como estrategia central para prevenir infartos, accidentes cerebrovasculares y otras complicaciones graves.

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“La enfermedad cardiovascular es el factor que más impacta en la expectativa de vida y en la discapacidad de la población, tanto en Argentina como en Latinoamérica”, remarcó a Infobae el doctor Augusto Lavalle Cobo, presidente de la Sociedad Argentina de Lípidos y jefe de Cardiología del Sanatorio Otamendi.

El debate médico sobre cómo controlar el colesterol LDL no es nuevo, pero cobró fuerza en los últimos meses tras la publicación de las nuevas recomendaciones internacionales.

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Las guías clínicas actualizadas para el control del colesterol, tanto las europeas como las elaboradas por el Colegio Americano de Cardiología (American College of Cardiology) y la Asociación Americana del Corazón (American Heart Association), introducen un nuevo enfoque en la prevención cardiovascular.

Estas recomendaciones fijan metas más estrictas para los niveles de colesterol LDL y sugieren iniciar tratamientos médicos en etapas más tempranas, adaptados al riesgo individual y respaldados por la evidencia científica más reciente.

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El poder de las estatinas

En Argentina, casi el 40% de los adultos presenta colesterol total por encima de los valores recomendados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las estatinas, medicamentos desarrollados para bajar el colesterol, han sido hasta ahora el pilar del tratamiento.

Sin embargo, no todos los pacientes responden igual ni toleran los mismos fármacos.

Por eso, la discusión actual se centra en cómo adaptar la terapia a cada perfil clínico y en el papel de nuevas alternativas como la pitavastatina, una molécula que despierta interés en pacientes con condiciones específicas.

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El colesterol LDL: un enemigo silencioso que avanza sin avisar

El colesterol LDL es el principal responsable de la formación de placas de ateroma en las arterias. Estas placas, al acumularse, pueden bloquear el paso de la sangre y desencadenar infartos o accidentes cerebrovasculares. El proceso suele ser silencioso: muchas personas no presentan síntomas hasta que ocurre un evento grave.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (2018), cerca del 30% de la población argentina reporta niveles de colesterol total por encima de los valores saludables.

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El doctor Lavalle Cobo resumió a Infobae: “El colesterol LDL sigue siendo un protagonista central en el desarrollo de la enfermedad aterosclerótica”.

Según los especialistas, por cada reducción de 1 mmol/L de LDL (aproximadamente 39 mg/dL), el riesgo cardiovascular disminuye un 21%.

Las guías europeas 2025 insisten en la necesidad de alcanzar objetivos terapéuticos más estrictos, sobre todo en quienes presentan alto o muy alto riesgo cardiovascular. El enfoque actual combina cambios en el estilo de vida —alimentación saludable, actividad física, control del peso— con tratamientos farmacológicos efectivos y sostenidos.

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Las nuevas guías europeas de 2025 y la pitavastatina redefinen el tratamiento del colesterol LDL en Argentina, impulsando un enfoque más personalizado y reducción intensiva para prevenir enfermedades cardiovasculares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estatinas: la base del tratamiento y el inicio del debate

Las estatinas son el tratamiento más utilizado para reducir el colesterol LDL y prevenir eventos cardiovasculares. Existen varias moléculas disponibles, pero no todas actúan igual ni tienen el mismo perfil de seguridad.

El debate sobre las estatinas se reaviva porque, pese a su eficacia, no todos los pacientes logran los resultados esperados ni toleran los eventuales efectos secundarios, como molestias musculares o alteraciones en el metabolismo de la glucosa.

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El doctor Lavalle Cobo explicó: “Cuanto mayor es el riesgo cardiovascular, más beneficio tiene alcanzar niveles más bajos de LDL”. Sin embargo, en Argentina, solo un 16% de los pacientes de alto o muy alto riesgo logra llegar a los valores recomendados de LDL. Esto implica que cuatro de cada cinco personas están por encima de los objetivos sugeridos por las guías internacionales.

“La tendencia actual es avanzar hacia tratamientos más personalizados, contemplando el riesgo cardiovascular global, las comorbilidades y la tolerabilidad de cada paciente”, señaló el doctor Adrián Proietti, especialista en endocrinología y director del servicio de endocrinopatías del Centro Médico Integral Kynet.

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“Hoy el desafío está en personalizar la terapéutica, teniendo en cuenta los riesgos, las enfermedades asociadas y la tolerancia individual”, subrayó Proietti.

En Argentina y Latinoamérica, la enfermedad cardiovascular impacta directamente en la expectativa de vida y la discapacidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de la pitavastatina: una nueva alternativa para casos complejos

En este contexto, la pitavastatina emerge como una opción de interés creciente, sobre todo para pacientes con necesidades específicas. Su principal diferencial radica en el bajo potencial de interacciones medicamentosas y en un perfil metabólico favorable.

Esto la convierte en una alternativa especialmente valiosa para personas con diabetes tipo 2, síndrome metabólico, enfermedad renal crónica, antecedentes de intolerancia a otras estatinas, polimedicados o quienes viven con VIH.

“En personas con riesgo cardiovascular elevado y múltiples patologías, la posibilidad de elegir un medicamento con menos interacciones y buena tolerancia es clave”, destacó Proietti.

Además, distintos trabajos clínicos muestran que la pitavastatina tiene un perfil neutro —e incluso favorable— sobre los parámetros glucémicos, un aspecto relevante para quienes tienen predisposición a la diabetes.

“En pacientes con síndrome metabólico o prediabetes, la pitavastatina no empeora el perfil glucémico, a diferencia de otras estatinas”, aclaró Proietti.

Solo el 16% de los pacientes de alto riesgo en Argentina logra alcanzar los valores recomendados de LDL (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evidencia en pacientes con VIH: el estudio REPRIEVE

Uno de los aportes más relevantes en la actualización de las guías internacionales es la atención puesta en el riesgo cardiovascular de las personas que viven con VIH. La evidencia demuestra que esta población presenta entre 1,5 y 2 veces más riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular respecto a la población general, incluso bajo tratamiento antirretroviral.

El estudio internacional REPRIEVE mostró que la utilización de pitavastatina redujo en un 35% la incidencia de eventos cardiovasculares mayores en personas con VIH. “El nivel de LDL que partían los pacientes era de 107 mg/dL, un valor que en otras personas podría considerarse normal, pero en este grupo el riesgo es mucho mayor”, explicó Lavalle Cobo.

La inclusión explícita de la pitavastatina en las guías europeas responde a estos datos y al hecho de que el medicamento utiliza una vía metabólica diferente, lo que reduce el riesgo de interacción con los fármacos usados para tratar el VIH.

Desafíos actuales y próximos pasos en la prevención

A pesar de los avances terapéuticos, persiste un gran desafío: la mayoría de los pacientes de alto riesgo no alcanza los objetivos recomendados de colesterol LDL. Esto se debe a múltiples factores, desde dificultades en el sistema de salud y la formación profesional, hasta la falta de información y adherencia de los pacientes.

“La prevención cardiovascular requiere continuidad, seguimiento y tratamientos adaptados a cada perfil clínico. Hoy contamos con herramientas terapéuticas cada vez más específicas para diferentes tipos de pacientes”, sostuvo Lavalle Cobo.

El mensaje de las sociedades científicas es claro: mejorar el diagnóstico temprano y lograr un control más efectivo de los factores de riesgo cardiovascular es una prioridad.

La llegada de la pitavastatina abre nuevas posibilidades para personalizar el tratamiento y reducir los riesgos en poblaciones complejas, consolidando un enfoque más ajustado a las necesidades de cada persona.