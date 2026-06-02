Dos hábitos clave para el bienestar emocional a partir de los 40 años, según un nuevo estudio

Un estudio finlandés analizó cómo la actividad física y el sueño impactan la salud mental en adultos de mediana edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grupo de adultos de mediana edad en Finlandia aceptó colocarse monitores de actividad durante dos semanas para que la ciencia observe sus rutinas diarias. La sorpresa llegó cuando los resultados dejaron en evidencia que dormir lo suficiente y realizar actividad física moderada a vigorosa puede proteger la salud mental en la mediana edad. El hallazgo, publicado en la revista Depression and Anxiety, ofrece una guía concreta para quienes buscan mantener el equilibrio emocional en una etapa vital de la vida.

La investigación, impulsada por la Universidad de Oulu y el ODL Department of Sports and Exercise Medicine, estudió casi 4.500 participantes nacidos en 1966. Durante el experimento, especialistas realizaron un seguimiento detallado de sus hábitos cotidianos, centrándose en la cantidad y la intensidad de la actividad física y en la duración del sueño.

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El análisis reveló que reemplazar solo 30 minutos diarios de sedentarismo, como mirar televisión o sentarse frente a la computadora, por actividad física que implique cierto esfuerzo —por ejemplo, andar en bicicleta rápido, nadar o trotar— genera una reducción del 9% en síntomas depresivos y del 5% en síntomas de ansiedad. Este beneficio superó ampliamente los obtenidos por quienes optaron únicamente por actividades livianas, como caminar a paso lento.

Casi 4.500 personas nacidas en 1966 participaron del experimento, usando monitores de actividad durante dos semanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La profesora adjunta Maisa Niemelä, de la Universidad de Oulu, explicó: “Los resultados sugieren que, desde la perspectiva de la salud mental, la intensidad de la actividad física es clave, no solo el hecho de moverse más”. Para la investigadora, el ejercicio debe ser lo bastante exigente como para provocar una respiración más agitada, una señal de que el cuerpo realmente trabaja.

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El equilibrio de las 24 horas: más allá del ejercicio

El estudio no se limitó a analizar el ejercicio de forma aislada. Los científicos consideraron el ciclo completo del día, integrando variables como sueño, sedentarismo, actividad ligera y actividad física intensa. Descubrieron que estos cuatro elementos interactúan de forma dinámica y que modificar uno puede alterar todo el equilibrio.

“Este no es un llamado a grandes transformaciones”, resumió Niemelä. “Incluso un ajuste diario de solo 30 minutos puede marcar la diferencia”. Los investigadores observaron que los beneficios psicológicos se mantienen, siempre que la actividad física no reduzca el tiempo destinado a dormir.

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Los resultados revelaron que dormir lo suficiente y realizar ejercicio moderado o vigoroso protege el equilibrio emocional

Dormir bien, el otro pilar de la salud mental

El descanso nocturno se confirmó como otro factor determinante. En promedio, los participantes dormían siete horas y media por noche. Aquellos que acortaron su sueño entre 5 y 30 minutos experimentaron un leve incremento en síntomas de ansiedad y depresión.

El investigador Clarence Tan, de la Universidad de Oulu, enfatizó: “Dormir lo suficiente y aumentar la actividad física moderada o vigorosa es el cambio de estilo de vida ideal para apoyar la salud mental en la mediana edad”. Para los autores, el mensaje es claro: incrementar el ejercicio no debe hacerse a costa del sueño. El beneficio real surge del equilibrio entre ambas prácticas.

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Métodos y rigor: cómo se midió el bienestar

La muestra incluyó adultos de mediana edad de Finlandia, todos monitoreados mediante dispositivos que registraron la intensidad y frecuencia de cada movimiento a lo largo de dos semanas. Paralelamente, los síntomas de depresión y ansiedad se evaluaron con tres cuestionarios internacionalmente validados.

El estudio contempló la influencia conjunta de sueño, sedentarismo, actividad ligera y ejercicio intenso en la rutina diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos permitieron a los investigadores analizar con precisión cómo pequeños cambios cotidianos influyen en el bienestar psicológico. El enfoque metodológico, detallado en la publicación científica, garantizó resultados sólidos y comparables.

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El estudio sugiere que quienes busquen fortalecer su salud mental en la mediana edad pueden empezar por priorizar el sueño y sumar rutinas de actividad física que desafíen el cuerpo. No se requieren programas complejos ni rutinas de alto rendimiento: basta con reemplazar parte del tiempo sedentario por ejercicio moderado o intenso, como una caminata rápida, ciclismo o natación enérgica.

El equipo de la Universidad de Oulu considera que el siguiente paso será investigar si estos hallazgos se replican en otros grupos etarios y contextos culturales. Por ahora, el consejo se apoya en datos contundentes: la combinación de sueño suficiente y actividad física intensa puede convertirse en una estrategia accesible para proteger la mente en la mediana edad.

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