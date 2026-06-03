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Canadá propuso extender por 16 años el tratado de libre comercio con Estados Unidos y México

El acuerdo podría quedar sujeto a revisiones anuales si no se alcanza consenso para renovarlo por más de 15 años, aunque continuaría vigente al menos por una década más

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El primer ministro de Canadá, Mark Carney, asiste a una reunión del Consejo de Ministros junto al ministro de Comercio Internacional y Asuntos Intergubernamentales, Dominic LeBlanc, en la Colina del Parlamento, en Ottawa (Ontario, Canadá), el 14 de marzo de 2025 (REUTERS/Patrick Doyle)
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, asiste a una reunión del Consejo de Ministros junto al ministro de Comercio Internacional y Asuntos Intergubernamentales, Dominic LeBlanc, en la Colina del Parlamento, en Ottawa (Ontario, Canadá), el 14 de marzo de 2025 (REUTERS/Patrick Doyle)

Canadá propuso a Estados Unidos y México renovar por 16 años el tratado de libre comercio (T-MEX) que une a los tres países en materia económica, en medio de la polémica generada por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien reavivó el debate sobre la posibilidad de convertir a Canadá en el estado número 51 de su país.

El ministro canadiense para el comercio con Estados Unidos, Dominic LeBlanc, envió una carta el martes al representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, y al secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, en la que oficializó la recomendación de Ottawa.

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“El tratado es muy beneficioso para cada uno de nuestros países y para la economía norteamericana integrada”, escribió LeBlanc en la misiva. De acuerdo con el ministro, Ottawa recibió respuestas de Greer y Ebrard. Este último afirmó el martes que México también respalda una extensión del acuerdo por otros 16 años.

Las cartas anteceden a la revisión programada para julio del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la versión más reciente del acuerdo de libre comercio norteamericano vigente desde principios de la década de 1990. El tratado podría quedar sujeto a revisiones anuales si no se alcanza consenso para extenderlo por 16 años, aunque continuaría vigente por una década más.

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LeBlanc y la jefa negociadora comercial de Canadá, Janice Charette, estuvieron este martes en Washington para reunirse con Greer. El funcionario aseguró que presentó una serie de propuestas sobre temas que Estados Unidos planteó respecto a Canadá. “El 1 de julio, como el embajador Greer ha dicho públicamente, si no hay consenso entre las tres partes para extenderlo por 16 años, el tratado sigue vigente por 10 años más y hay una serie de revisiones anuales”, sostuvo LeBlanc.

El ministro canadiense responsable de las relaciones entre Canadá y Estados Unidos, Dominic LeBlanc, y la negociadora jefe de Canadá para las relaciones comerciales con Estados Unidos, Janice Charette, hablan con los medios de comunicación en la Embajada de Canadá en Washington, D.C., EE. UU., el 2 de junio de 2026 (REUTERS/Anna Rose Layden)
El ministro canadiense responsable de las relaciones entre Canadá y Estados Unidos, Dominic LeBlanc, y la negociadora jefe de Canadá para las relaciones comerciales con Estados Unidos, Janice Charette, hablan con los medios de comunicación en la Embajada de Canadá en Washington, D.C., EE. UU., el 2 de junio de 2026 (REUTERS/Anna Rose Layden)

El ministro canadiense consideró que Estados Unidos podría preferir revisiones anuales, mientras que la administración de Trump buscaría generar incertidumbre sobre la continuidad del pacto.

El lunes, Trump publicó “¡Estado número 51!” en redes sociales, junto a un enlace a un artículo sobre la recesión técnica de Canadá. Poco después, el embajador estadounidense en Canadá, Pete Hoekstra, compartió la publicación.

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, respondió el martes: “No puedo creer que tenga que decir esto otra vez, pero Canadá nunca será el estado número 51. Canadá no está en venta”.

Consultado sobre si el embajador Hoekstra debería abandonar el país, el primer ministro canadiense, Mark Carney, respondió que no: “Es una administración con la que tenemos que trabajar. Es nuestra mayor relación comercial. Es nuestra mayor relación de seguridad... tomamos a la administración tal como es”. Añadió que Trump publica mucho en redes sociales y que “no vamos a responder a todo lo que él publica”.

Carney reconoció cierta debilidad en la economía canadiense y precisó que Estados Unidos mantiene alrededor de 30 tensiones comerciales con Canadá y casi 60 con México. Washington podría retirarse del acuerdo con un aviso de seis meses de antelación. “Existe la posibilidad de una nueva asociación”, manifestó Carney.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, conversa con el cofundador y director ejecutivo de Caivan, Frank Caito, durante su visita a la empresa Caivan Advanced Building Innovation Company (ABIC) en Ottawa, Ontario, Canadá, el 1 de junio de 2026 (REUTERS/Patrick Doyle)
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, conversa con el cofundador y director ejecutivo de Caivan, Frank Caito, durante su visita a la empresa Caivan Advanced Building Innovation Company (ABIC) en Ottawa, Ontario, Canadá, el 1 de junio de 2026 (REUTERS/Patrick Doyle)

El T-MEC permitió que Canadá y México esquiven la mayor parte de las medidas proteccionistas de Trump, aunque persisten aranceles sobre productos como el aluminio. Las declaraciones sobre convertir a Canadá en un estado estadounidense causaron indignación y cancelación masiva de viajes de canadienses a Estados Unidos.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, posible aspirante presidencial demócrata, acusó a Trump de dañar la relación con Ottawa mediante “aranceles caóticos y crueldad sin sentido”, durante una intervención con la organización Democrats Abroad.

El secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, informó que el viernes pasado que concluyó la nueva ronda de negociaciones con Estados Unidos en un ambiente “constructivo y de diálogo franco” sobre el T-MEC.

“Concluimos la ronda de conversaciones con la delegación estadounidense de USTR (Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos) encabezada por Jeffrey Goettman. El 16 de junio iremos a Washington y el 20 de julio de nuevo en Ciudad de México”, escribió y publicó en redes sociales.

(Con de Associated Press)

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