La NASA reveló detalles inéditos del meteoro que sobrevoló Estados Unidos

Un meteoro cruzó la atmósfera a 67.600 kilómetros por hora, generó una explosión atmosférica y fue escuchado en cuatro estados del noreste de Estados Unidos

Un fenómeno inesperado alteró la rutina de miles de residentes del noreste de Estados Unidos este sábado 30 de mayo, cerca de las 14. Un estruendo de origen desconocido sacudió viviendas, hizo vibrar ventanas y disparó la alarma social en Massachusetts, Rhode Island, New Hampshire y Maine.

La explicación oficial llegó después: un meteoro de gran tamaño cruzó la atmósfera terrestre, se fragmentó antes de llegar a la superficie y originó una explosión atmosférica que fue escuchada hasta 400 kilómetros de distancia.

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La NASA confirmó a través de un informe que “fue un bólido diurno que produjo la caída del meteorito justo en el medio de la Bahía del Cabo Cod”. La agencia espacial aclaró que el objeto no llegó a convertirse en meteorito porque se desintegró a gran altitud, pero su paso liberó una energía equivalente a 230 toneladas de TNT.

Esta cifra ayuda a entender la magnitud del estallido, que sacudió edificios, activó alarmas y sorprendió a los habitantes de un área que abarcó desde Massachusetts hasta Maine y desde Delaware hasta Montreal, en Canadá.

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La NASA confirmó que la bola de fuego liberó una energía equivalente a 230 toneladas de TNT, lo que explica la magnitud del estruendo percibido

La reconstrucción técnica difundida por la NASA arroja datos que superan ampliamente las primeras estimaciones y especulaciones que circularon durante las horas posteriores al fenómeno. Según los especialistas, el meteoro tenía un ancho aproximado de 1,52 metros, una masa comparable a la de un elefante de hasta siete toneladas y viajó a 67.600 kilómetros por hora por la atmósfera. El objeto cubrió un trayecto de 41,8 kilómetros antes de explotar, generando un doble estruendo que fue percibido en localidades costeras y tierra adentro.

Durante las primeras horas tras el suceso, los interrogantes dominaron las redes sociales. Vecinos de Massachusetts, Rhode Island y New Hampshire recurrieron a internet para buscar explicaciones. Las preguntas “¿Alguien más escuchó eso?” y “¿Alguien sintió eso?” se repitieron en foros y plataformas digitales. Numerosos testigos relataron que los perros reaccionaron con nerviosismo y algunos creyeron que se trataba de un terremoto. Otros barajaron la hipótesis de que un árbol había caído sobre sus casas debido al viento. Incluso aparecieron teorías vinculadas a fenómenos extraterrestres.

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El meteoro tenía un ancho de 1,52 metros y una masa similar a la de un elefante, según el último informe difundido por la agencia espacial estadounidense

El desconcierto también alcanzó a las instituciones oficiales. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) recibió cientos de reportes a través del sistema “¿Lo sentiste?”, diseñado para registrar movimientos sísmicos percibidos por la población. La cantidad de avisos fue tan grande que el organismo abrió una página específica para el evento. Sin embargo, los sismógrafos no detectaron actividad tectónica: la ausencia de señales en los sensores confirmó que el temblor y las vibraciones no tuvieron origen sísmico, sino que estuvieron asociadas a la explosión atmosférica del meteoro.

La Sociedad Americana de Meteoros también recibió decenas de reportes provenientes de una extensa región, desde Delaware hasta Montreal. Algunos testigos describieron haber visto una brillante bola de fuego cruzando el cielo antes de desintegrarse, mientras otros solo sintieron las vibraciones o escucharon el estallido. Entre los relatos más llamativos figura el de un vecino de Peabody, Massachusetts, quien pensó que un árbol de gran tamaño había caído sobre su vivienda. Al salir a la calle, se encontró con otros residentes igual de desconcertados, buscando una respuesta sobre lo que había ocurrido.

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Los expertos de la NASA explicaron que el fenómeno registrado corresponde a lo que los astrónomos denominan “bola de fuego” o fireball, un meteoro especialmente brillante que genera una intensa liberación de energía al atravesar la atmósfera terrestre. Cuando estos objetos ingresan a velocidades extremas, la fricción con el aire eleva la temperatura del material, que comienza a fragmentarse y, en algunos casos, produce explosiones atmosféricas conocidas como airbursts. “El material comenzó a fragmentarse y, en este caso, produjo una explosión atmosférica capaz de generar ondas de choque comparables a pequeños eventos explosivos”, detalló la NASA.

Una vibrante visualización de datos en forma de calor, con tonos que van del púrpura al rojo, se superpone a un mapa borroso de una región costera, destacando un área concentrada. (Captura de video)

La magnitud de la energía liberada por el meteoro fue uno de los datos que más sorprendió a los científicos y a la población. Con una potencia equivalente a 230 toneladas de TNT, el estruendo pudo oírse a cientos de kilómetros y originó vibraciones en edificios y viviendas. Según el reporte oficial, el meteoro estaba compuesto por material natural, lo que permitió descartar que se tratara de un satélite o de basura espacial. La explosión se produjo a gran altura y los fragmentos cayeron en la Bahía de Cape Cod, en el sudeste de Massachusetts.

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El fenómeno de las “bolas de fuego” ocupa un lugar central en la astronomía por su capacidad de producir explosiones atmosféricas de alta energía. Cuando un objeto de este tipo ingresa a la atmósfera, la fricción y las altas temperaturas provocan su fragmentación. En algunos casos, la onda de choque generada es lo suficientemente potente como para provocar vibraciones en el suelo y causar alarma en la población. En esta ocasión, la explosión atmosférica del meteoro fue tan intensa que el ruido fue percibido en cuatro estados y en áreas de Canadá que se encuentran a más de 300 kilómetros del lugar del ingreso.

El episodio también puso a prueba la eficacia de los sistemas de alerta y reporte ciudadano. Cientos de personas acudieron a plataformas oficiales y redes sociales para compartir sus experiencias. “Los primeros reportes surgieron en Massachusetts y Rhode Island, pero también lo notaron en localidades del noreste de Nueva Inglaterra, Nuevo Hampshire y hasta en Maine, cuya capital queda a 400 kilómetros de Massachusetts”, destacó la NASA en su informe.

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Qué sabemos sobre los meteoros y su impacto: ciencia, monitoreo y prevención

La explosión atmosférica provocada por el meteoro se sintió hasta 400 kilómetros de distancia, según registros de la NASA y testimonios de la región (EFE/Vyacheslav Nikulin)

El caso del meteoro que estremeció el noreste de Estados Unidos ofrece una oportunidad para comprender cómo funciona la vigilancia de objetos espaciales y cuáles son las claves para interpretar estos fenómenos. La NASA y otras agencias internacionales mantienen sistemas de monitoreo capaces de detectar y analizar el ingreso de rocas espaciales en la atmósfera, evaluando tanto el riesgo potencial como la frecuencia de estos episodios.

Los meteoros pueden ingresar a la atmósfera terrestre en cualquier momento y lugar, pero solo en contadas ocasiones producen explosiones lo suficientemente intensas como para ser percibidas por la población La mayoría se desintegra a gran altura y sus fragmentos no llegan a la superficie. Cuando la masa, la velocidad y el ángulo de entrada se combinan, el resultado puede ser una bola de fuego visible y un estruendo audible a larga distancia. La energía liberada, como en el caso de Nueva Inglaterra, depende de la masa y la velocidad del objeto espacial.

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La NASA recomienda mantener la calma ante este tipo de eventos y confiar en los sistemas de monitoreo y alerta disponibles. Los científicos explican que el impacto de un meteoro en zonas habitadas es un fenómeno poco frecuente. La agencia subrayó que los protocolos de seguridad y vigilancia se actualizan de manera constante y que la información sobre la trayectoria, la composición y el tamaño de estos objetos se difunde rápidamente para evitar la propagación de rumores o interpretaciones erróneas.

La posibilidad de que un meteoro provoque daños en la superficie terrestre existe, pero los datos históricos indican que la mayor parte de estos objetos se desintegra en la atmósfera o cae en áreas despobladas. El episodio de Massachusetts y Nueva Inglaterra, lejos de representar una amenaza, funcionó como un recordatorio sobre la importancia de la ciencia y la cooperación internacional en la investigación del espacio.

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“Este fue un bólido diurno que produjo la caída del meteorito justo en el medio de la Bahía del Cabo Cod”, precisó la NASA en el último informe. El evento mostró el valor de la comunicación científica clara, la capacidad de respuesta de los sistemas de monitoreo y la importancia de la educación pública para afrontar el desconcierto que pueden generar los fenómenos astronómicos imprevistos.