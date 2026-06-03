América Latina

La CIDH pidió a los sectores movilizados en Bolivia que reclaman la salida de Rodrigo Paz priorizar el diálogo

El organismo señaló que los manifestantes y el Gobierno andino deben implementar medidas para “evitar riesgos a la vida e integridad de terceros”, como el establecimiento de corredores humanitarios para permitir el paso de ambulancias, personal médico y provisiones esenciales

Guardar
Google icon
Manifestantes antigubernamentales sostienen pancartas en las que se lee "Renuncia, Rodrigo", en referencia al presidente Rodrigo Paz, en La Paz, Bolivia, el lunes 25 de mayo de 2026 (AP/Juan Karita)
Manifestantes antigubernamentales sostienen pancartas en las que se lee "Renuncia, Rodrigo", en referencia al presidente Rodrigo Paz, en La Paz, Bolivia, el lunes 25 de mayo de 2026 (AP/Juan Karita)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por la escalada de los conflictos en Bolivia desde comienzos de mayo e instó tanto al Gobierno de Rodrigo Paz como a los manifestantes que exigen su renuncia a “priorizar el diálogo” para el desbloqueo de carreteras y corredores humanitarios.

El organismo advirtió sobre las “serias afectaciones a los derechos humanos y el alto impacto humanitario” derivados de las protestas y los bloqueos de carreteras, y pidió que el Estado y todos los sectores sociales involucrados opten por el diálogo para atender las demandas sociales y garantizar el ejercicio legítimo del derecho a la movilización.

PUBLICIDAD

Según la CIDH, las protestas tienen lugar en un contexto de “profunda crisis económica, polarización política y percepciones de debilitamiento de confianza entre sectores indígenas y campesinos y el Gobierno, así como de racismo estructural y sistémico”.

La Paz, El Alto y Oruro figuran entre las ciudades más afectadas por los bloqueos y las protestas encabezadas por sindicatos de campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del ex mandatario Evo Morales, quienes reclaman la renuncia de Paz

PUBLICIDAD

A su vez, el organismo reconoció que los bloqueos provocaron “graves afectaciones al abastecimiento de combustibles, alimentos, oxígeno medicinal, medicamentos y otros servicios esenciales”, principalmente en La Paz, sede del Ejecutivo y el Legislativo, y en la ciudad vecina de El Alto.

La gente hace cola para comprar gasolina en medio de la escasez de combustible y alimentos provocada por los bloqueos y las protestas que reclaman la dimisión del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, a medida que se agrava la crisis del país, en La Paz, Bolivia, el 29 de mayo de 2026 (REUTERS/Claudia Morales)
La gente hace cola para comprar gasolina en medio de la escasez de combustible y alimentos provocada por los bloqueos y las protestas que reclaman la dimisión del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, a medida que se agrava la crisis del país, en La Paz, Bolivia, el 29 de mayo de 2026 (REUTERS/Claudia Morales)

Las consecuencias de los cortes de ruta por parte de los manifestantes continúan en aumento tras más de un mes de protestas: un saldo de siete muertos, pérdidas económicas que superan los USD 1.600 millones y 103 puntos de interrupción vial en siete departamentos del país, según datos oficiales y proyecciones del sector privado.

La CIDH, citando información de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, informó sobre siete fallecidos en el marco de los disturbios, cifra en la que se destacan cuatro muertes por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos, una por disparo de arma de fuego durante un operativo de desbloqueo y otras dos “personas movilizadas”, sin precisar las circunstancias de estos últimos casos.

Durante la jornada se reportó el deceso de una paciente oncológica de 24 años que no pudo ser trasladada desde Oruro a La Paz para recibir radioterapia, así como la muerte de un conductor de transporte pesado que enfermó tras haber permanecido atrapado durante 32 días en un corte de rutas.

En ese sentido, la comisión señaló que al menos 23 personas resultaron heridas de diversa gravedad durante los conflictos, incluyendo manifestantes, transeúntes y agentes policiales, y documentó al menos 15 agresiones contra periodistas y trabajadores de prensa.

Vendedoras ambulantes gritan consignas durante una marcha contra los manifestantes que bloquean el acceso a la ciudad, en La Paz, Bolivia, el martes 26 de mayo de 2026 (Foto AP/Juan Karita)
Vendedoras ambulantes gritan consignas durante una marcha contra los manifestantes que bloquean el acceso a la ciudad, en La Paz, Bolivia, el martes 26 de mayo de 2026 (Foto AP/Juan Karita)

El organismo reiteró que la protesta social constituye “una expresión legítima de los derechos de reunión pacífica, libertad de expresión y participación en los asuntos públicos”, aunque admitió que los bloqueos prolongados “pueden generar afectaciones graves al ejercicio de otros derechos”.

Además, subrayó que tanto el Estado como los manifestantes deben implementar medidas para “evitar riesgos a la vida e integridad de terceros”, como el establecimiento de corredores humanitarios para permitir el paso de ambulancias, personal médico y provisiones esenciales.

Crisis política en La Paz

Los ministros bolivianos de Educación, Beatriz García, y de Defensa, Marcelo Salinas, presentaron este martes su renuncia ante la presión de los movimientos contra el Gobierno que buscan la dimisión de Rodrigo Paz. Según fuentes del diario boliviano El Deber, Ernesto Justiniano, conocido como el zar antidrogas y viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, asumiría en Defensa.

La oficina de comunicación del Ministerio de Educación confirmó de manera breve la dimisión de García, mientras que una fuente del Ministerio de Defensa informó también a EFE sobre la renuncia de Salinas, sin aportar detalles sobre los motivos en ninguno de los dos casos.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Últimas noticias AméricaBoliviaRodrigo PazLa PazEl AltobloqueosprotestasCIDHOruro

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Capturan a salvadoreño acusado de violación de una menor en Virginia

Un hombre, originario de El Salvador, permanece bajo custodia tras ser señalado por la agresión sexual de una adolescente

Capturan a salvadoreño acusado de violación de una menor en Virginia

Fiscalía contra la Impunidad en Guatemala impulsa la reapertura de un proceso contra comunicadores de periódico

El recurso fue presentado tras el rechazo de juzgados, una sala de apelaciones y la Corte Suprema, que enviaron cualquier reclamo al Tribunal de Imprenta, previsto en la Ley de Emisión del Pensamiento

Fiscalía contra la Impunidad en Guatemala impulsa la reapertura de un proceso contra comunicadores de periódico

Honduras: Congreso autoriza facultades administrativas especiales al presidente del TJE para evitar parálisis institucional

Ante la falta de consenso para completar la integración del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), el Congreso Nacional aprobó una autorización temporal que permitirá al magistrado presidente, Mario Flores Urrutia, ejercer facultades administrativas especiales para garantizar el funcionamiento operativo y financiero de la institución.

Honduras: Congreso autoriza facultades administrativas especiales al presidente del TJE para evitar parálisis institucional

Gobierno de Honduras y magisterio instalan mesa de diálogo para abordar presupuesto e incremento salaria.

El conflicto entre el Gobierno y el magisterio dio un paso hacia la conciliación luego de que ambas partes acordaran abrir una mesa de diálogo que permitirá discutir las principales demandas de los docentes y evitar nuevas afectaciones al año escolar 2026.

Gobierno de Honduras y magisterio instalan mesa de diálogo para abordar presupuesto e incremento salaria.

En Panamá analizan reforma que actualiza la seguridad tecnológica y la ciberdefensa del país

La supervisión financiera, el control geopolítico sobre actividades económicas y la supervisión financiera también forman parte del proyecto

En Panamá analizan reforma que actualiza la seguridad tecnológica y la ciberdefensa del país
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sismo de 4.2 de magnitud se registra en Guerrero

Sismo de 4.2 de magnitud se registra en Guerrero

La mamá de Cecilia Strzyzowski la recordó al cumplirse 3 años del femicidio: “Destrozaron mi vida como si no valiera nada”

Casación define este miércoles si el líder de la secta rusa en Bariloche regresa a prisión o mantiene la domiciliaria

La nueva película de los Minions tendrá una escena de 15 minutos en su propio idioma: “Si se hiciese en Francia casi podría aspirar al Oscar”

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 3 de junio de 2026

INFOBAE AMÉRICA

Canadá propuso extender por 16 años el tratado de libre comercio con Estados Unidos y México

Canadá propuso extender por 16 años el tratado de libre comercio con Estados Unidos y México

El régimen de Irán atacó con drones el Aeropuerto Internacional de Kuwait y dejó a varias personas heridas

Los precios del petróleo suben ante la falta de avances concretos en las negociaciones para poner fin al conflicto en Medio Oriente

Israel y Líbano continúan este miércoles las negociaciones en Washington en medio de nuevos ataques y un frágil alto el fuego

El secretario general de la ONU propuso tres opciones para ayudar a poner fin al conflicto entre Israel y Hezbollah en Líbano

ENTRETENIMIENTO

La nueva película de los Minions tendrá una escena de 15 minutos en su propio idioma: “Si se hiciese en Francia casi podría aspirar al Oscar”

La nueva película de los Minions tendrá una escena de 15 minutos en su propio idioma: “Si se hiciese en Francia casi podría aspirar al Oscar”

El único actor que pidió ver el guion de ‘La Odisea’ de Christopher Nolan antes de aceptar: “¿Quieres leerlo? El resto dijo que sí"

Sydney Sweeney protagonizará una nueva versión de ‘Sleepy Hollow’ basada en una relectura del clásico: Será un thriller gótico y erótico

Qué dice la crítica de ‘He-Man y los Masters del Universo’: Nostálgica, ‘kitsch’, con un metraje excesivo y con un Jared Leto como buen villano

El hijo de Clint Eastwood habla sobre el futuro del actor en el cine a sus 96 años