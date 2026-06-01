5 alimentos antioxidantes en la dieta japonesa para fortalecer la salud intestinal

La dieta japonesa prioriza alimentos con fermentación y compuestos antioxidantes que favorecen el equilibrio intestinal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La población japonesa es conocida por su longevidad y por una salud intestinal envidiable, atributos respaldados tanto por la investigación clínica como por la opinión de expertos como el doctor Vicente Mera, jefe del departamento de medicina interna y envejecimiento saludable en la SHA Clinic.

Según Vogue, la dieta japonesa otorga un lugar prioritario a diversos alimentos antioxidantes japoneses, entre los que destacan productos fermentados que refuerzan la microbiota intestinal y contribuyen a mantener un sistema inmunitario robusto.

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Cinco alimentos propios de la dieta japonesa se identifican como aliados fundamentales para la salud intestinal por su aporte de probióticos naturales y antioxidantes.

La microbiota intestinal se asocia con una digestión más estable y con defensas más robustas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su consumo habitual promueve el equilibrio microbiano en el intestino, mejora la digestión y apoya al sistema inmunitario, ayudando también a fortalecer la respuesta emocional y a disminuir molestias digestivas, de acuerdo con los especialistas citados por el medio.

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Japón destaca a nivel internacional por hábitos tradicionales que favorecen la longevidad, especialmente en regiones como Okinawa, considerada una “zona azul”. Más del 70% del sistema inmunitario reside en el intestino, lo que subraya la relevancia de una microbiota saludable. Alimentos fermentados se incluyen de manera regular en la mesa, brindando beneficios comprobados, según el medio citado.

1. Repollo y sus beneficios para la salud intestinal

La col fermentada aporta probióticos naturales y vitamina C, y se asocia con una microbiota más diversa y menos hinchazón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El repollo es utilizado en Japón como acompañamiento en las comidas principales. Este alimento probiótico, que puede adquirirse envasado (siempre que solo contenga col y sal marina) o elaborarse en casa, ayuda a diversificar la microbiota y a saciar el apetito, además de ser bajo en calorías.

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Su contenido destacado de vitamina C refuerza su valor como antioxidante clave para la salud digestiva. Tomar una pequeña cantidad como entrante puede ayudar a prevenir la hinchazón recurrente, siguiendo las recomendaciones recogidas en Vogue .

2. Propiedades del kuzu

El kuzu se usa como espesante tradicional y se vincula con apoyo digestivo, además de posibles efectos en la regulación del azúcar en sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El kuzu, conocido como harina de raíz de kudzu, es un espesante natural con amplia tradición en la cocina japonesa. La nutricionista Elisa García, referida en el medio, detalla que antiguamente se usaba para tratar enfermedades cardiovasculares y como apoyo para el sistema digestivo.

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El kuzu facilita la regulación del azúcar en sangre y posee propiedades antioxidantes. Puede integrarse en infusiones, sopas o salsas, lo que hace sencillo incorporar sus ventajas a la alimentación diaria.

3. Umeboshi: la ciruela fermentada japonesa y sus ventajas

La umeboshi, una ciruela fermentada japonesa, se destaca por su perfil probiótico y su consumo en pequeñas cantidades antes de las comidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La umeboshi es una ciruela fermentada originaria de Japón, reconocida por sus efectos probióticos y su bajo aporte de grasas y calorías. Su consumo forma parte de la tradición local y puede colaborar en el alivio de molestias puntuales, como el dolor de cabeza.

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Se recomienda tomar media cucharadita antes de la comida, aunque también puede prepararse en infusión. Esta práctica favorece el equilibrio intestinal y complementa la dieta con nutrientes esenciales, según expone el medio citado.

4. Beneficios del té verde Kukicha en la salud intestinal

El té verde Kukicha, elaborado con ramas, ofrece antioxidantes y una teína muy baja, y se valora como opción suave para acompañar la digestión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El té verde Kukicha sobresale por utilizar ramas en su elaboración, lo que le confiere un contenido de teína inferior al 1%. La médica nutricionista María José Crispín, de Clínica Menorca, citada por Vogue, señala que esta peculiaridad potencia la concentración de vitaminas, minerales y antioxidantes en comparación con otros tés.

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Entre sus beneficios se encuentra su efecto alcalinizante y su valor digestivo, atributos que lo han convertido en una opción ideal para quienes buscan cuidar su salud intestinal. Además, es adecuado para personas que requieren una alternativa suave a la teína.

5. Miso: un alimento esencial para el bienestar digestivo

El miso, una pasta de soja fermentada con hongo koji, concentra probióticos y nutrientes, y se integra en sopas para reforzar el bienestar digestivo

La sopa de miso se incorpora habitualmente en el desayuno japonés como modo de preparar el organismo tras el ayuno nocturno.

El miso es una pasta elaborada con soja fermentada, sal marina y hongo koji, que, según el doctor Mera, proporciona cerca del 20% de proteínas y es fuente de minerales y vitaminas.

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Por su riqueza en probióticos, el miso resulta una opción estratégica para quienes desean fortalecer el sistema digestivo. Los especialistas citados por Vogue subrayan que sus beneficios pueden sentirse tanto a corto como a largo plazo.

El interés de la comunidad científica en el miso consolida su lugar como recurso nutricional destacado en Japón y en todo el mundo para quien busca mejorar la salud y la longevidad.

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