Qué alimentos comunes elevan el cortisol y frenan la producción de testosterona, según expertos

Estudios asocian una dieta rica en azúcares simples, grasas trans y alcohol con la disminución de testosterona en hombres - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos alimentos y hábitos alimenticios pueden impactar en la producción y el equilibrio de la testosterona, una de las hormonas clave para la salud metabólica y reproductiva masculina. La relación entre dieta y niveles hormonales es compleja: factores como la ingesta excesiva de azúcares simples, grasas trans y alcohol pueden afectar de manera significativa la síntesis de testosterona, según investigaciones de la Harvard Medical School y la revista médica Healthline.

Además, algunos patrones alimenticios modernos, caracterizados por el consumo frecuente de ultraprocesados, parecen estar vinculados con una reducción sostenida de esta hormona.

En ese sentido, expertos de esta casa de altos estudios advierten sobre el efecto negativo de la comida rápida, las bebidas alcohólicas y los productos con alto contenido de azúcar refinada en la salud hormonal masculina.

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Según la Endocrine Society, una alimentación rica en frutas, verduras, grasas insaturadas y proteínas magras contribuye a mantener niveles óptimos de testosterona y a reducir el riesgo de enfermedades metabólicas asociadas a la deficiencia hormonal.

Alimentos que pueden reducir la testosterona

Especialistas advierten que la comida rápida y las bebidas alcohólicas afectan la salud hormonal masculina y aumentan el riesgo de enfermedades metabólicas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios publicados por Harvard Health Publishing y la revista médica Healthline indican que consumir en exceso grasas trans presentes en margarinas y bollería industrial, así como lácteos enteros y cantidades elevadas de soja, pueden interferir en la síntesis y acción de la testosterona.

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El abuso de alcohol y los alimentos con alto índice glucémico —como dulces, refrescos y pan blanco— también contribuyen a la disminución hormonal, al favorecer el aumento de insulina y la acumulación de grasa abdominal, dos factores que afectan la producción hormonal.

De acuerdo con la Mayo Clinic, las dietas pobres en nutrientes y basadas principalmente en alimentos ultraprocesados no solo afectan los niveles de testosterona, sino que incrementan el riesgo de resistencia a la insulina, obesidad y otras patologías metabólicas.

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El impacto negativo de una dieta inadecuada sobre la testosterona se intensifica cuando se suma el sedentarismo y el estrés crónico. Diversos estudios resaltan que la falta de actividad física y la exposición prolongada a situaciones estresantes elevan el cortisol, una hormona que, en exceso, inhibe la producción de testosterona y favorece la acumulación de grasa visceral.

Grasas trans, lácteos enteros y soja en exceso interfieren en la síntesis y acción hormonal de la testosterona en el organismo masculino - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Endocrine Society, incorporar rutinas de ejercicio regular, preferentemente combinando entrenamiento de fuerza y actividades aeróbicas, contribuye significativamente a mantener el equilibrio hormonal y reducir los factores de riesgo metabólico asociados a la disminución de testosterona.

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Recomendaciones para mantener la salud hormonal

Expertos internacionales recomiendan priorizar el consumo de alimentos frescos: frutas, verduras, pescados azules, frutos secos y aceites vegetales, y limitar al máximo los productos ultraprocesados. Según la Endocrine Society, el ejercicio regular y el descanso nocturno adecuado son fundamentales para preservar la salud hormonal masculina.

Mantener un equilibrio nutricional, evitar el exceso de azúcar, alcohol y grasas trans, y optar por fuentes de proteína magra como el pollo o el pescado, ayuda a sostener niveles saludables de testosterona a lo largo del tiempo. Además, la reducción del estrés y la integración de hábitos saludables como la exposición moderada al sol para favorecer la síntesis de vitamina D pueden ser aliados importantes en el mantenimiento del sistema hormonal.

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La hidratación adecuada también desempeña un papel esencial en el equilibrio hormonal. Beber suficiente agua a lo largo del día contribuye a la correcta función metabólica y apoya los procesos endocrinos involucrados en la producción de testosterona.

Además, los especialistas subrayan la importancia de evitar el consumo excesivo de cafeína y bebidas energéticas, ya que pueden alterar los niveles de cortisol y, de manera indirecta, afectar la salud hormonal. Según la Mayo Clinic, adoptar una rutina de descanso estable, reducir el consumo de estimulantes y mantener una alimentación balanceada son estrategias clave para optimizar el funcionamiento hormonal en hombres adultos.

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