¿Dolor de espalda? El ejercicio simple que recomiendan expertos para fortalecer la zona lumbar

El dolor de espalda es una de las principales causas de consulta médica y afecta la calidad de vida de millones de personas en el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor de espalda afecta a una parte considerable de la población mundial y constituye una de las principales causas de consulta médica y ausentismo laboral. Esta molestia puede limitar la movilidad, disminuir la calidad de vida y provocar dificultades para realizar actividades cotidianas.

Frente a este panorama, los especialistas de Cleveland Clinic destacan la importancia de la prevención y el fortalecimiento muscular para reducir la frecuencia y severidad de los episodios dolorosos.

En este contexto, recomiendan el ejercicio Superman como una alternativa eficaz para fortalecer la zona lumbar y disminuir el riesgo de molestias recurrentes. El objetivo es ofrecer soluciones sencillas y accesibles que ayuden a preservar la salud de la espalda y fomentar el bienestar general.

Causas y factores de riesgo del dolor lumbar

Daniel Hass, fisioterapeuta deportivo de Cleveland Clinic, explica que el dolor lumbar suele aparecer sin una causa grave fácilmente identificable. Entre los motivos más habituales se encuentran las distensiones musculares, la enfermedad degenerativa del disco y el dolor nervioso originado por presión sobre los nervios de la columna.

Factores como obesidad, tabaquismo, trabajos de alta exigencia física y la presencia de otras enfermedades incrementan la probabilidad de sufrir dolor lumbar, según un estudio citado por Cleveland Clinic.n

Las distensiones musculares, la enfermedad degenerativa del disco y la presión sobre los nervios destacan entre las causas habituales del dolor lumbar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El movimiento regular y la fisioterapia resultan esenciales para reducir la rigidez y fortalecer la musculatura. Los especialistas de Cleveland Clinic advierten que el exceso de reposo puede empeorar los síntomas.

Hass recomienda realizar ejercicios si el dolor es leve y no aumenta con el movimiento. Si los síntomas persisten o se intensifican, recomienda acudir a un fisioterapeuta para recibir un plan de rehabilitación personalizado.

¿En qué consiste el ejercicio Superman?

El ejercicio Superman es una práctica de fortalecimiento de baja intensidad que puede incorporarse en la rutina diaria, según los expertos de Cleveland Clinic. Su objetivo es mejorar la extensión de la espalda y fortalecer los extensores lumbares, los músculos paraespinales y el glúteo mayor.

El Superman es un ejercicio de bajo impacto que mejora la extensión lumbar y la fuerza de los músculos paraespinales y glúteos (Captura de video)

Además, contribuye a la estabilización de la parte superior de la espalda y la pelvis, lo que facilita actividades como caminar y permanecer de pie.

Ejecución y recomendaciones de seguridad

Para realizar el Superman correctamente, es necesario recostarse boca abajo, con los brazos extendidos por encima de la cabeza y las piernas rectas. Se debe activar la zona central del cuerpo y elevar, de manera simultánea, brazos y piernas, con codos y rodillas completamente extendidos.

El cuello debe mantenerse en posición neutra, con la mirada hacia el suelo o ligeramente al frente. Se aconseja mantener la postura durante unos segundos y luego descender suavemente las extremidades. Cleveland Clinic sugiere realizar dos series de entre 12 y 20 repeticiones por sesión.

Una técnica precisa y controlada al realizar el ejercicio Superman es fundamental para evitar lesiones y maximizar los beneficios para la espalda (Imagen Ilustrativa Infobae)

La técnica precisa y el control del movimiento son fundamentales para evitar lesiones. Los fisioterapeutas de Cleveland Clinic sugieren movimientos lentos y controlados, evitando gestos bruscos. Colocar una toalla bajo la frente ayuda a mantener la alineación cervical. Para quienes se inician, levantar solo unos centímetros y utilizar una almohada bajo el abdomen puede facilitar la postura y el aprendizaje.

El Superman está contraindicado si se presentan entumecimiento, hormigueo o dolor en las piernas —denominado dolor radicular—, así como durante una lesión aguda. Ante estos síntomas, se debe suspender el ejercicio y consultar a un fisioterapeuta o profesional de la salud.

Un aliado para la salud de la espalda

Incorporar el ejercicio Superman dentro de una rutina equilibrada y mantener la actividad diaria constituye, según los especialistas de Cleveland Clinic, una estrategia efectiva para promover la salud de la espalda y el bienestar general. La constancia y la supervisión profesional son claves para obtener beneficios y prevenir molestias a largo plazo.