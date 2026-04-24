Procedimiento 'añadido' de FIV no funciona, concluye revisión de evidencia

JUEVES, 23 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Una terapia hormonal que se ofrece habitualmente a pacientes de FIV para mejorar las probabilidades de embarazo es realmente una pérdida de tiempo, según una nueva revisión de evidencia.

Inyectar la hormona gonadotropina coriónica humana (hCG) en el útero de una mujer antes de la transferencia de embriones no aumenta las tasas ni de embarazo ni de nacimientos vivos, según informaron recientemente investigadores en la revista Human Reproduction Update.

"Para pacientes y clínicos, el mensaje es claro: este complemento no mejora los resultados de fertilidad", dijo el investigador principal Rui Wang, investigador principal en la Universidad de Sídney en Australia, en un comunicado de prensa.

"Esta hormona no debería ofrecerse rutinariamente como parte del tratamiento de FIV", dijo.

Este procedimiento hormonal se utiliza en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, Europa, Australia y partes de Asia, según los investigadores en notas de fondo.

El procedimiento se popularizó a principios y mediados de la década de 2010 para mejorar la implantación durante la FIV, según estudios que reportaron resultados positivos, según los investigadores.

Sin embargo, al analizar los datos en bruto detrás de esos estudios, descubrieron que las afirmaciones anteriores sobre los efectos positivos de la terapia hormonal no se confirmaban.

Para la nueva revisión, los investigadores agruparon datos de siete ensayos previos del tratamiento que involucraron a 2.244 pacientes de FIV. El equipo analizó los resultados de los propios pacientes, en lugar de los publicados para cada ensayo clínico individual.

Los resultados mostraron que, independientemente del tipo de paciente, el procedimiento hormonal no aumentó las tasas de embarazo ni de nacimientos vivos.

"No hubo evidencia de beneficio en ningún grupo que analizamos, incluyendo transferencias frescas o congeladas, diferentes estadios embrionarios o dosis distintas", dijo Wang.

"Cuando restringimos el análisis a estudios donde los datos en bruto podían revisarse y verificarse, el efecto desapareció por completo", añadió.

El procedimiento es relativamente económico en comparación con el coste total de la FIV, pero aunque sea barato, no se debería ofrecer a los pacientes una terapia que no funcione, dijo Wang.

"Cada procedimiento ofrecido a los pacientes debe estar respaldado por pruebas fiables", afirmó. "Cuando los pacientes ya están pasando por varios ciclos de FIV, añadir procedimientos sin beneficio comprobado supone una carga innecesaria para quienes atraviesan un camino ya de por sí difícil."

Muchos pacientes eligen estos complementos si hay siquiera una pequeña mejora en sus posibilidades, porque a menudo están bajo una presión emocional significativa, dijo Wang.

Estos hallazgos podrían ser solo la punta del iceberg, dijo Wang. Otros tratamientos complementarios en medicina reproductiva podrían haberse adoptado en la práctica basándose en evidencia poco fiable.

"Muchos complementos de FIV parecen prometedores sobre el papel porque los primeros estudios informan de beneficios", dijo Wang. "Pero si esos estudios son defectuosos o los datos no pueden verificarse, los pacientes pueden estar tomando decisiones basadas en pruebas que no se sostienen."

Más información

La Clínica Mayo tiene más información sobre la gonadotropina coriónica.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Sídney, 20 de abril de 2026