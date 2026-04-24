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Boca lidera su grupo y es escolta en la Tabla Anual: así están las posiciones y los cruces de playoffs del Torneo Apertura

El Xeneize ganó 4-0 en Florencio Varela y se clasificó a los octavos de final una fecha antes del cierre de la fase regular. Cómo sigue la jornada 16 y el panorama de los clasificados

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Defensa y Justicia vs Boca, Torneo Apertura
Boca le ganó 4-0 a Defensa y Justicia por la fecha 16 del Torneo Apertura (Crédito: Fotobaires)

El inicio de la penúltima fecha del Torneo Apertura 2026 comenzó a marcar el rumbo de los octavos de final, tras la goleada 4-0 de Boca Juniors en su visita a Florencio Varela. El triunfo Xeneize ante Defensa y Justicia por el grupo A dejó configuradas las primeras tendencias en las tablas de posiciones y los cruces de la siguiente fase, con la expectativa puesta en los encuentros que completarán la jornada. Aunque aún queda la novena jornada por disputarse.

La única emoción del jueves por la jornada 16 se vivió en el estadio Norberto Tomaghello, cuando Juan Gutiérrez parecía adelantar al local con un cabezazo apenas a los cinco minutos. No obstante, la intervención del VAR anuló la jugada por posición adelantada y mantuvo el marcador en cero. La apertura llegó a los 22 minutos: Milton Giménez marcó un tanto, posteriormente Alan Velasco conquistó un remate cruzado y Adam Bareiro convirtió el tercero. Sobre el final Miguel Merentiel, a minutos de haber ingresado, aumentó la goleada para el equipo dirigido por Claudio Úbeda. Tras este resultado, el Halcón quedó fuera de la clasificación.

El calendario de la fecha propone una intensa sucesión de partidos que definirán los clasificados a la próxima ronda. Este viernes, la acción continuará con los duelos entre Deportivo Riestra e Independiente en el estadio Guillermo Laza desde las 17:00. Seguido estará el enfrentamiento entre Lanús y Central Córdoba. A la misma hora, Estudiantes de Río Cuarto y Rosario Central se medirán en simultáneo a las 19:15, y más tarde, Platense recibirá a San Lorenzo a las 21:30, mientras que Racing y Barracas Central cerrarán la jornada nocturna.

El sábado, la agenda se abrirá con el choque entre Estudiantes de La Plata y Talleres de Córdoba a las 17:00. La continuidad estará a cargo de Sarmiento frente a Tigre a las 19:15, y el cierre tendrá como protagonistas a River y Aldosivi desde las 21:30.

La programación del domingo ofrecerá una serie de partidos desde las 15:00, Independiente Rivadavia visitará a Gimnasia de Mendoza. A las 17:30, Newell’s enfrentará a Instituto, mientras Belgrano hará lo propio con Gimnasia de La Plata. El último turno será para Atlético Tucumán y Banfield a las 20:00. La fecha concluirá el lunes con dos encuentros: Vélez contra Unión a las 18:45 y Huracán recibirá a Argentinos Juniors a las 21:00.

Estos serían los partidos del playoff en el Torneo Apertura

  • Boca vs. Gimnasia LP
  • Estudiantes LP vs. Barracas Central
  • Vélez vs. Huracán
  • Talleres vs. Belgrano
  • Rosario Central vs. Lanús
  • Argentinos vs. Independiente
  • River Plate vs. Unión
  • Independiente Rivadavia vs. San Lorenzo

El cronograma completo de la fecha 16

Jueves 23 de abril

Defensa y Justicia 0-4 Boca

Viernes 24 de abril

Deportivo Riestra - Independiente

Lanús - Central Córdoba

Estudiantes de Río Cuarto - Rosario Central

Racing - Barracas Central

Platense - San Lorenzo

Sábado 25 de abril

Estudiantes de La Plata - Talleres de Córdoba

Sarmiento - Tigre

River - Aldosivi

Domingo 26 de abril

Independiente Rivadavia de Mendoza - Gimnasia de Mendoza

Belgrano de Córdoba - Gimnasia y Esgrima La Plata

Newell´s - Instituto de Córdoba

Atlético Tucumán - Banfield

Lunes 27 de abril

Vélez - Unión

Huracán - Argentinos Juniors

TABLA DE POSICIONES

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