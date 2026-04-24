Giro inesperado en el escándalo de infidelidad entre una figura del deporte y una reportera: fotos a los besos y una confesión

El HC de los New England Patriots protagoniza un escándalo con la periodista

Nuevas fotografías tomadas en 2020 muestran a Mike Vrabel, actual entrenador de New England Patriots, y a la reportera de la NFL Dianna Russini besándose en el bar Tribeca Tavern de Nueva York. De este modo, se profundiza el escándalo sobre la relación entre ambos, en un contexto en que ambos estaban casados con sus respectivas parejas al momento de los hechos.

Las fotos, captadas en las primeras horas del 11 de marzo de 2020, cobran especial significado porque anticipan por seis años el revuelo originado semanas atrás, cuando Page Six publicó imágenes recientes de la pareja en actitud íntima en un resort de Arizona. El complejo hotelero donde ocurrió el encuentro tiene un coste de unos USD 2.000 por noche.

Ante los hechos, el entrenador no pudo contradecir a los periodistas que lo indagaron en una conferencia de prensa y expresó: “Es un asunto privado y personal. Creo que mi familia y este equipo de fútbol son lo más importante y eso es lo que pienso hacer y estoy entusiasmado con el reto”.

Las fotos en el bar que renovaron el escándalo

De acuerdo con el medio El Diario NY, las fotos de 2020 muestran que la relación entre Vrabel y Russini se remonta a un periodo anterior al matrimonio de Russini con Kevin Goldschmidt, ejecutivo de Shake Shack, con quien se casó seis meses después de aquella noche en Nueva York.

Un testigo presente en Tribeca Tavern relató a Page Six que Vrabel y Russini estaban sentados juntos en la barra, conversando y besándose de manera continua. “Se estaban besando y estaban encima uno del otro. Él llevaba puesto su anillo de matrimonio”, relató el entrevistado. Añadió también: “La estaban pasando de maravilla. Se daban besitos, un montón de besitos constantemente (…) No había nadie allí. Nadie sabía quiénes eran. Creo que ni siquiera los meseros se dieron cuenta”.

Mike Vrabel posa junto a la reconocida periodista deportiva Dianna Russini antes de que el escándalo por infidelidad estallara

Al momento de la captura de las imágenes, Vrabel estaba casado con Jen Vrabel, vínculo que mantiene desde 1999, mientras que Russini aún no había contraído matrimonio con Goldschmidt. Ambos tienen actualmente dos hijos con sus respectivas parejas.

En su declaración, el entrenador reafirmó que su objetivo es ofrecer “la mejor versión de mí que pueda dar” a su esposa Jen, a sus dos hijos y a los Patriots. “Siempre he querido liderar con el ejemplo y creo que esto es necesario para ser el mejor esposo, padre y entrenador posible”, afirmó Vrabel. También reconoció la dificultad de tomar esta decisión, pero expresó que está convencido de que este proceso lo fortalecerá y agradeció el respaldo recibido.

“Asumo la responsabilidad de mis acciones y aquellas que han causado una distracción de las personas que más me importan, mi familia, el equipo de fútbol, ​​la organización y nuestros fanáticos. Mis acciones pasadas no están a la altura de los estándares que tengo para mí. No lo están“, fueron las palabras que más se parecieron a una autocrítica.

Tras la difusión de las imágenes en Nueva York, por su parte, la periodista Dianna Russini optó por borrar su contenido en X, dado que se transformó en uno de los blancos de las críticas.

Horas antes de este último impacto, Page Six había relevado una nueva tanda de fotos de los protagonistas de la historia mientras estaban solos en el desayuno en el resort de Arizona. Según la publicación, ambos protagonistas tomaron medidas para disminuir la atención sobre su presencia conjunta: “Uno de ellos se adelantaba y el otro esperaba unos segundos, y luego lo seguían unos pasos más adelante”, relató una fuente al medio. Las secuencias gráficas también plasmaron momentos posteriores donde Vrabel y Russini se encontraron en la piscina, el jacuzzi y compartieron lo que aparentó ser un baile al atardecer.

Las consecuencias profesionales para Dianna Russini se manifestaron tras la publicación de la segunda serie de fotos, cuando la periodista primero fue suspendida y después presentó su renuncia a The Athletic, medio deportivo donde trabajaba. “He decidido hacerme a un lado ahora, antes de que expire mi contrato actual el 30 de junio. No lo hago porque acepte la narrativa que se ha construido en torno a este episodio, sino porque me niego a darle más importancia o a dejar que me defina a mí o a mi carrera”, expuso en su carta de dimisión.

Vrabel y Russini, en la terraza del bungalow en Arizona. Fueron las imágenes que detonaron el escándalo. La última tanda de fotos directamente hizo trizas su versión (Page Six)

Russini criticó, además, que “comentaristas en diversos medios han recurrido a especulaciones que se retroalimentan y que simplemente no tienen base en los hechos”.

Por su parte, Mike Vrabel ofreció una rueda de prensa tras la filtración inicial, donde confirmó que la situación lo obligó a mantener conversaciones difíciles tanto con su familia como con sus jugadores. Posteriormente, anunció que buscaría apoyo profesional y que por ese motivo se ausentaría de parte del Draft de la NFL.