El Salvador

La inteligencia artificial y los fraudes digitales centran los debates del CyberWeek 2026 en El Salvador

La más reciente edición del CyberWeek reunió a expertos nacionales e internacionales para analizar los nuevos desafíos digitales, resaltando la importancia de la protección de la información y la prevención de fraudes

Guardar
La cumbre reunió a expertos que analizaron los desafíos contemporáneos de la protección digital y el papel estratégico de las decisiones corporativas en tiempos de amenazas crecientes. La presidenta de Camarasal expuso nuevas claves para la seguridad en negocios (Foto cortesía CAMARASAL)
La cumbre reunió a expertos que analizaron los desafíos contemporáneos de la protección digital y el papel estratégico de las decisiones corporativas en tiempos de amenazas crecientes. La presidenta de Camarasal expuso nuevas claves para la seguridad en negocios (Foto cortesía CAMARASAL)

La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) celebró el CyberWeek 2026 el martes 21 de abril, un evento enfocado en fortalecer la ciberseguridad empresarial en El Salvador. La iniciativa reunió a especialistas nacionales e internacionales que analizaron los desafíos y tendencias más actuales en materia de protección digital, según datos compartidos por la propia Camarasal a través de un comunicado.

Durante el CyberWeek, los asistentes participaron en conferencias, entrevistas y webinarios dedicados a temas como el ABC de la seguridad de la información, los mitos y realidades para las PYMES y la importancia de ver la ciberseguridad como cultura organizacional. Además, se discutió el auge de la inteligencia artificial como generador de fraudes digitales, identificado por los expertos como uno de los nuevos riesgos invisibles para las empresas de la región.

“CyberWeek 2026 es el punto de encuentro para transformar la seguridad digital en un activo empresarial. ¡Unidos por un ecosistema digital seguro!“, destacó la Camarasal.

El enfoque estratégico de la ciberseguridad

La presidenta de Camarasal subrayó que la protección digital excede los límites de la tecnología e involucra decisiones estratégicas para cada empresa: “La ciberseguridad no depende únicamente de la tecnología, sino de las decisiones que tomamos dentro de nuestras empresas. De cómo formamos a nuestros equipos, de cómo prevenimos y de qué tan preparados estamos para responder”. Añadió que debe considerarse “como una inversión en tranquilidad, en continuidad y en confianza”.

El evento marcó un antes y un después en la asesoría para pequeñas empresas. Iniciativas internacionales y un enfoque en la formación interna cambiaron la conversación sobre riesgos tecnológicos (Foto cortesía Camarasal)
El evento marcó un antes y un después en la asesoría para pequeñas empresas. Iniciativas internacionales y un enfoque en la formación interna cambiaron la conversación sobre riesgos tecnológicos (Foto cortesía Camarasal)

Integración regional y respaldo institucional

Dentro de su estrategia de cooperación, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador participa activamente en organizaciones como la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano (FECAMCO), la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio (AICO) y la Cámara Internacional de Comercio (ICC). Con más de 110 años de trayectoria, la institución representa a 2.000 socios en el territorio salvadoreño.

Cooperación para fortalecer el desarrollo empresarial en El Salvador

La Camarasal y Swisscontact firmaron en marzo de 2026 un Convenio Marco de Cooperación para impulsar el desarrollo económico y el fortalecimiento empresarial en El Salvador, con una vigencia establecida hasta 2028 y opción de renovación.

La comisión de seguimiento que se integrará tras el acuerdo permitirá monitorear las acciones ejecutadas, identificar nuevas oportunidades de colaboración y proponer ajustes continuos a la alianza, según lo difundido por ambas organizaciones.

La presidenta de Camarasal, Leticia Escobar, detalló: “Participaremos activamente en el intercambio de conocimientos, metodologías y buenas prácticas, así como en la formulación y desarrollo de proyectos conjuntos. Además, contribuiremos en la identificación de oportunidades, actores clave y beneficiarios en el territorio, facilitando la implementación de iniciativas que fortalezcan el entorno empresarial del país”.

Ambas entidades coordinarán de manera conjunta la gestión de recursos y negociaciones con donantes, así como la participación de terceros en las iniciativas derivadas del convenio.

En un escenario de riesgos en expansión, líderes empresariales debatieron la importancia de integrar la prevención digital en la estrategia general. Las alianzas regionales y la capacitación aparecieron como protagonistas (Foto cortesía Camarasal)
En un escenario de riesgos en expansión, líderes empresariales debatieron la importancia de integrar la prevención digital en la estrategia general. Las alianzas regionales y la capacitación aparecieron como protagonistas (Foto cortesía Camarasal)

Con esta alianza, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, que agrupa a más de 2200 socios del sector comercio, servicios e industria, busca consolidar su papel como motor del crecimiento económico nacional, trabajando junto a Swisscontact, organización dedicada a fomentar el desarrollo económico sostenible y mejorar las oportunidades de empleo en la región.

Temas Relacionados

Cámara de Comercio e Industria de El SalvadorEl SalvadorCiberseguridad EmpresarialInteligencia ArtificialCyberWeek

Últimas Noticias

Panamá busca su adhesión a convención internacional sobre metrología

Establecería en el país una oficina internacional de pesas y medidas científicas

Panamá busca su adhesión a convención internacional sobre metrología

El ingreso por persona en Nicaragua se mantiene como el más bajo de Centroamérica

La investigación del Cetcam, divulgada en Costa Rica, revela que el crecimiento económico sostenido en Nicaragua no ha derivado en una mejora significativa del bienestar de su población, ni en un aumento del poder de compra

El ingreso por persona en Nicaragua se mantiene como el más bajo de Centroamérica

Desarticulan organización criminal por tráfico de drogas y legitimación de capitales en Costa Rica

El Ministerio Público de Costa Rica informó sobre la detención de cinco sospechosos, entre ellos un empresario local, acusados de operar una red de narcotráfico y lavado de dinero que utilizaba vehículos de lujo y negocios como fachada para ocultar ganancias ilícitas.

Desarticulan organización criminal por tráfico de drogas y legitimación de capitales en Costa Rica

Arrestan en Nueva York a salvadoreño buscado por asesinato y narcotráfico

Una colaboración entre agencias federales permitió identificar y capturar a un ciudadano salvadoreño implicado en delitos graves en su país de origen

Arrestan en Nueva York a salvadoreño buscado por asesinato y narcotráfico

La ONU insta a Honduras a priorizar la idoneidad en la elección de autoridades electorales

Observadores internacionales destacan la importancia de reformas legales para fortalecer la democracia hondureña

La ONU insta a Honduras a priorizar la idoneidad en la elección de autoridades electorales

TECNO

Estudio revela que la mayoría de los emails no son escritos por personas y terminan en la bandeja de spam

Estudio revela que la mayoría de los emails no son escritos por personas y terminan en la bandeja de spam

Instagram lanza su propio Snapchat: así es Instants, la app para compartir fotos que desaparecen

Gemini renueva tus fotos viejas: cómo logra restaurar y aumentar la resolución

El ajuste de WhatsApp que viene por defecto y debes desactivar para evitar que te espíen

Google revela cuándo llegará la nueva Siri integrada con Gemini

ENTRETENIMIENTO

La familia de Patrick Muldoon comparte el último video que grabó antes de su muerte

La familia de Patrick Muldoon comparte el último video que grabó antes de su muerte

Top 10 K-dramas y shows más populares de la semana de Netflix en Corea del Sur

La familia de David Wilcock se pronuncia tras su muerte y comparte detalles sobre su vida personal

Jisso pagó más de 10 millones de wones para eliminar el nombre de su hermano de los créditos de la serie ‘Boyfriend on Demand’

Members Only: el capítulo de The Sopranos que cambió para siempre el drama televisivo

MUNDO

Qué es el Age Innovation Prize, el proyecto de un país europeo que fomenta soluciones y modelos de integración para los silvers

Qué es el Age Innovation Prize, el proyecto de un país europeo que fomenta soluciones y modelos de integración para los silvers

Israel advirtió que espera la “luz verde” de Estados Unidos para reanudar sus ataques contra la cúpula del régimen iraní

El portaaviones USS George H.W. Bush se sumó a la flota estadounidense desplegada en Medio Oriente en plena tensión con Irán

La Unión Europea desembolsará en junio primeros fondos del préstamo a Ucrania

El ritual secreto de la reina Isabel II: así era el pastel de chocolate que solo ella podía terminar