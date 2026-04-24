La inteligencia artificial y los fraudes digitales centran los debates del CyberWeek 2026 en El Salvador

La cumbre reunió a expertos que analizaron los desafíos contemporáneos de la protección digital y el papel estratégico de las decisiones corporativas en tiempos de amenazas crecientes. La presidenta de Camarasal expuso nuevas claves para la seguridad en negocios (Foto cortesía CAMARASAL)

La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) celebró el CyberWeek 2026 el martes 21 de abril, un evento enfocado en fortalecer la ciberseguridad empresarial en El Salvador. La iniciativa reunió a especialistas nacionales e internacionales que analizaron los desafíos y tendencias más actuales en materia de protección digital, según datos compartidos por la propia Camarasal a través de un comunicado.

Durante el CyberWeek, los asistentes participaron en conferencias, entrevistas y webinarios dedicados a temas como el ABC de la seguridad de la información, los mitos y realidades para las PYMES y la importancia de ver la ciberseguridad como cultura organizacional. Además, se discutió el auge de la inteligencia artificial como generador de fraudes digitales, identificado por los expertos como uno de los nuevos riesgos invisibles para las empresas de la región.

“CyberWeek 2026 es el punto de encuentro para transformar la seguridad digital en un activo empresarial. ¡Unidos por un ecosistema digital seguro!“, destacó la Camarasal.

El enfoque estratégico de la ciberseguridad

La presidenta de Camarasal subrayó que la protección digital excede los límites de la tecnología e involucra decisiones estratégicas para cada empresa: “La ciberseguridad no depende únicamente de la tecnología, sino de las decisiones que tomamos dentro de nuestras empresas. De cómo formamos a nuestros equipos, de cómo prevenimos y de qué tan preparados estamos para responder”. Añadió que debe considerarse “como una inversión en tranquilidad, en continuidad y en confianza”.

El evento marcó un antes y un después en la asesoría para pequeñas empresas. Iniciativas internacionales y un enfoque en la formación interna cambiaron la conversación sobre riesgos tecnológicos (Foto cortesía Camarasal)

Integración regional y respaldo institucional

Dentro de su estrategia de cooperación, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador participa activamente en organizaciones como la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano (FECAMCO), la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio (AICO) y la Cámara Internacional de Comercio (ICC). Con más de 110 años de trayectoria, la institución representa a 2.000 socios en el territorio salvadoreño.

Cooperación para fortalecer el desarrollo empresarial en El Salvador

La Camarasal y Swisscontact firmaron en marzo de 2026 un Convenio Marco de Cooperación para impulsar el desarrollo económico y el fortalecimiento empresarial en El Salvador, con una vigencia establecida hasta 2028 y opción de renovación.

La comisión de seguimiento que se integrará tras el acuerdo permitirá monitorear las acciones ejecutadas, identificar nuevas oportunidades de colaboración y proponer ajustes continuos a la alianza, según lo difundido por ambas organizaciones.

La presidenta de Camarasal, Leticia Escobar, detalló: “Participaremos activamente en el intercambio de conocimientos, metodologías y buenas prácticas, así como en la formulación y desarrollo de proyectos conjuntos. Además, contribuiremos en la identificación de oportunidades, actores clave y beneficiarios en el territorio, facilitando la implementación de iniciativas que fortalezcan el entorno empresarial del país”.

Ambas entidades coordinarán de manera conjunta la gestión de recursos y negociaciones con donantes, así como la participación de terceros en las iniciativas derivadas del convenio.

En un escenario de riesgos en expansión, líderes empresariales debatieron la importancia de integrar la prevención digital en la estrategia general. Las alianzas regionales y la capacitación aparecieron como protagonistas (Foto cortesía Camarasal)

Con esta alianza, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, que agrupa a más de 2200 socios del sector comercio, servicios e industria, busca consolidar su papel como motor del crecimiento económico nacional, trabajando junto a Swisscontact, organización dedicada a fomentar el desarrollo económico sostenible y mejorar las oportunidades de empleo en la región.