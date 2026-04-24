Sistema de capitalización de pensiones en Panamá logra un crecimiento sostenido

Fondos son administrados por entidades de inversión encargadas de generar rentabilidad y hacer crecer los ahorros de los afiliados. (Foto: Shutterstock)

Al cierre de febrero de este año el Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (SIACAP) ha captado desde el 2000 un monto total de $2,282.3 millones, de los cuales el 48.4% se ha pagado en prestaciones a los afiliados y beneficiarios.

Creado mediante la Ley 8 del 6 de febrero de 1997, el SIACAP tiene como objetivo otorgar beneficios adicionales a las pensiones de invalidez permanente, incapacidad permanente absoluta por riesgo profesional y de vejez que se concedan al servidor público de acuerdo con la Ley Orgánica de la Caja del Seguro Social.

La entidad inició operaciones en julio del 2000, con un patrimonio de $435.1 millones, y actualmente cuenta con 609,408 cuentahabientes, de los cuales 169,297son cotizantes activos.

A febrero de este año el patrimonio neto de los afiliados correspondió a $1,043.9 millones, con un rendimiento en el mes de 8.5%, de los cuales el 40% correspondió a aportes y el restante 60% a rendimientos.

Rolando Mejía, secretario ejecutivo del SIACAP, señaló que al cierre del 2025 el Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos registró un monto un total de $1,024 millones, cifra que representa un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo y confirma la confianza que los servidores públicos mantienen con la institución.

Rendimiento alcanzó un 7.45% durante el 2025, reflejando un buen manejo del portafolio de inversiones. EFE/Sebastiao Moreira

Con este rendimiento, el funcionario dijo que la institución ha demostrado una madurez financiera y un manejo responsable de los recursos de los servidores públicos, cuyo rendimiento alcanzó un 7.45% durante el periodo del 2025, reflejando la eficiencia de su estrategia en el manejo del portafolio de inversiones.

Explicó que este desempeño le permitió generar $71.0 millones, fortaleciendo la confianza de sus afiliados y consolidando un modelo sostenible para el futuro.

El sistema opera mediante cuentas individuales donde se registran las contribuciones obligatorias, voluntarias y especiales de cada afiliado, así como los bonos negociables y los réditos generados.

Los funcionarios aportan un porcentaje de su salario al SIACAP y el Estado contribuye adicionalmente con un 0.3% del salario devengado.

Los fondos depositados son administrados por entidades administradoras de inversión, encargadas de generar rentabilidad y hacer crecer los ahorros de los afiliados.

Ante la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional el SIACAP sustentó memoria de gestión 2024-2025.

Esto permite que los funcionarios cuenten con un aporte complementario a su jubilación.

Las declaraciones de Mejía se dieron durante la sustentación ante la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional de la memoria de gestión de esta entidad, correspondiente al 2024-2025.

En la jornada, la Superintendente del Mercado de Valores (SMV), Maruquel Murgas de González, hizo lo propio al sustenta que esta entidad financiera ha desempeñado un papel fundamental en el fortalecimiento del sistema financiero, fomentando la transparencia, confianza y preservación del mercado.

Durante el 2025 la entidad presentó su plan estratégico compuesto por una hoja de ruta que se estructura en cinco pilares fundamentales, que abarcan áreas esenciales para el desarrollo institucional y el adecuado cumplimiento de sus funciones, con el objetivo de posicionar a la Superintendencia como un referente regional en materia de regulación y supervisión del sector.

Los pilares, según Murgas de González, son: modernización del Mercado de Valores, sostenibilidad y responsabilidad, fortalecimiento institucional, protección al inversionista, posicionamiento y vínculos Internacionales.

Al momento de jubilarse o pensionarse se cuenta con un respaldo del ahorro acumulado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras, la hoja de ruta estratégica y operativa define las acciones, plazos y recursos necesarios para avanzar de manera ordenada y eficiente hacia el cumplimiento de las metas, y constituye la base de las iniciativas desarrolladas durante el período que comprende la memoria institucional.

“Hemos avanzado de forma sostenida en la ejecución de este plan orientado a la modernización del mercado de valores y al fortalecimiento de nuestros procesos internos”, manifestó Murgas de González en la memoria institucional noviembre 2024- octubre 2025.