El Salvador: Asesinato de los hermanos Toledo y la futbolista Jimena Granados es atribuido a líderes de la MS-13 durante juicio a 486 cabecillas

La investigación judicial señala que la cúpula de la MS-13 ordenó asesinatos desde cárceles y calles entre 2012 y 2022. (Cortesía: Fiscalía General de la República El Salvador)

Este jueves, durante el tercer día de audiencia contra 485 presuntos cabecillas de la MS-13, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó nuevos testimonios que describieron cómo la pandilla ordenó asesinatos desde cárceles y calles entre los años 2012 y 2022, según información difundida por el ministerio público.

La FGR salvadoreña atribuyó a la cúpula de la estructura criminal, la planificación y ejecución de homicidios de alto impacto, incluidos los de los hermanos Toledo y la futbolista Jimena Granados.

La investigación judicial que sostiene la acusación abarcó casi un año y se apoyó en testimonios de trece colaboradores criteriados y múltiples testigos protegidos, según expuso la institución.

Max Muñoz, fiscal adjunto contra el crimen organizado, afirmó que la prueba testimonial constituye el núcleo probatorio y detalló cómo la estructura jerárquica de la MS-13 permitió a los líderes autorizar y denegar la vida de víctimas e integrantes.

La investigación judicial señala que la cúpula de la MS-13 ordenó asesinatos desde cárceles y calles entre 2012 y 2022.(Cortesía: Secretaría de Prensa)

En la audiencia, el ministerio público presentó testimonios que señalan que los cabecillas de la pandilla emitieron instrucciones para cometer al menos 9,043 delitos, incluyendo homicidios de civiles, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada (FAES).

El tribunal analizó los relatos de testigos protegidos que explicaron la logística de las órdenes desde los centros penitenciarios. Según la Fiscalía, este proceso busca sentar precedente sobre la atribución de responsabilidad penal directa a las cúpulas criminales en El Salvador.

Ordenaban homicidios desde cárceles y calles salvadoreñas

Entre los delitos atribuidos por los testigos protegidos, la acusación también destacó el homicidio de Jimena Granados, ejecutada y sepultada con extrema violencia en la misma finca donde se encontró a los hermanos Toledo.

Uno de los testigos vinculó también a la organización con el asesinato de un pandillero rival en junio de 2019, siempre en territorio de Nuevo Cuscatlán.

Testigos protegidos vinculan a la estructura de la MS-13 con el asesinato y entierro de los hermanos Toledo y de la jugadora de fútbol Jimena Granados. (Cortesía: Redes sociales)

Mientras que, en septiembre de 2021, los hermanos Toledo fueron ejecutados y sus cuerpos enterrados en la Finca Suiza, en Nuevo Cuscatlán, por órdenes directas de La Ranfla (dirección de la pandilla MS-13). Ese mismo procedimiento se aplicó luego en el caso de Granados, consolidando el modus operandi basado en la cadena de mando y control territorial.

Según la Fiscalía, otro de los testigos protegidos relató detalles sobre 17 asesinatos cometidos entre 2017 y 2021 en diversas áreas del departamento de La Libertad, todos bajo instrucciones de la dirección de la pandilla MS-13.

La declaración indica que seis de estos homicidios se dirigieron contra integrantes de grupos rivales, quienes fueron privados de libertad, ejecutados y luego sepultados por orden de la ranfla nacional.

Max Muñoz, representante del Ministerio Público, detalla la estructura de mando utilizada por la ranfla nacional para ordenar homicidios desde cárceles y calles. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

El Ministerio Público añadió que entre las víctimas figuran dos personas asesinadas por haber proporcionado información a la policía sobre actividades delictivas de la estructura.

El testigo sostuvo ante el tribunal que la organización criminal fue responsable de más de 200 asesinatos y entierros clandestinos en la Finca Suiza de Nuevo Cuscatlán, La Libertad, entre 2013 y 2021, utilizando el lugar como base de operaciones. Durante ese periodo, la estructura se involucró en acciones como extorsión, privación ilegal de libertad y adquisición de armas de fuego con fines delictivos.