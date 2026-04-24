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La palabra de Chiche Gelblung luego de su internación: “Estaba medio flojito”

El periodista contó en LAM por qué tuvo que ser hospitalizado y cómo se encuentra hoy

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El periodista contó por qué tuvo que ser hospitalizado y cómo se encuentra hoy (Video: LAM/ América TV)

Chiche Gelblung reapareció públicamente tras su reciente internación y desmintió los rumores que circularon sobre su estado de salud. Con 82 años y una extensa trayectoria en los medios, el periodista regresó al trabajo apenas recibió el alta médica, desoyendo la recomendación de los profesionales de la salud. La situación fue abordada en LAM (América TV), donde Pilar Smith aportó detalles sobre el episodio y las indicaciones médicas.

Durante el fin de semana, distintas versiones sobre la salud del conductor comenzaron a repercutir en el ambiente periodístico. Se habló de un posible infarto y de una situación de gravedad que habría motivado su internación. Consultado por una cronista del ciclo, el conductor respondió con tranquilidad y buen humor: “Estoy muy bien, muy bien, muy bien”.

El periodista negó haber sufrido un infarto y lo atribuyó a un cuadro de cansancio. “No tuve un infarto sino no estaría ahora acá”, aseguró entre risas luego de salir de su programa Hola Chiche (Radio del Plata). Confirmó que estuvo internado “dos, tres días” y “estaba medio flojito”, aunque aclaró que el episodio se superó sin mayores complicaciones.

Chiche Gelblung - Bio
“No tuve un infarto, sino no estaría ahora acá”, aseguró el periodista al retomar sus actividades en radio y televisión

El periodista remarcó que los médicos lo evaluaron como “perfecto” y que no le recomendaron reposo estricto. “Reposo, bueno, siempre hay que tratar de trabajar lo menos posible, pero yo trabajo y bueno”, comentó, fiel a su estilo. Al momento de la entrevista, solo reconoció cierta disfonía como secuela.

En el ciclo de Ángel de Brito brindó Pilar Smith precisiones sobre el episodio. Detalló que Gelblung fue internado desde el lunes en el Sanatorio Los Arcos tras una descompensación vinculada a un problema circulatorio. Según la panelista, los médicos le colocaron “dos stents en la pierna” y le recomendaron reposo absoluto, al punto de sugerirle que postergara su regreso a la actividad laboral.

Pilar también mencionó que se habló de un “preinfarto” y que la recomendación profesional fue clara: “Chiche, quedate descansando”. Pese a ello, el periodista decidió retomar su agenda habitual, desplazándose tanto a la radio como a su programa de televisión el mismo día de su alta.

chiche gelblung
Chiche Gelblung habló con LAM de su salud

El regreso inmediato de Chiche Gelblung al trabajo generó sorpresa en el panel de LAM. Pilar relató que los médicos desconocían la reincorporación del periodista y que su decisión de desoír el reposo fue tajante. “Los mandó a la mierda a los médicos, así”, ironizó, reflejando la personalidad del conductor.

En el estudio, tanto De Brito como el resto de los panelistas remarcaron la dificultad de convencerlo para que reduzca su ritmo laboral. “Siempre lo dijo que va a seguir laburando”, expresó de Brito, mientras Smith repetía que el presentador no quiso quedarse en su casa, a pesar del pedido expreso de los profesionales.

Durante la conversación en LAM, el panel comparó la determinación de Gelblung con la actitud de otras figuras del espectáculo, como Mirtha Legrand. Según los conductores, a diferencia de Gelblung, Legrand sí acató las indicaciones médicas y permanece de reposo.

Chiche Gelblung con Sebastián Wainraichh corte 2
“Reposo, bueno... Siempre hay que tratar de trabajar lo menos posible, pero yo trabajo y bueno”, señaló

En octubre de 2024 Chiche fue internado en terapia intensiva en el Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires, tras presentar fiebre alta y sospecha de infección. Su estado fue estable y mostró mejoría luego de las primeras horas, aunque debió ausentarse temporalmente de su programa televisivo.

Anteriormente, a finales de noviembre de 2023, Gelblung también había sido hospitalizado durante varios días en el mismo sanatorio debido a una insuficiencia renal. Tras recibir el alta ese mismo mes, comunicó que se encontraba recuperándose. Ambas internaciones generaron preocupación en el ambiente televisivo, pero en cada ocasión el periodista aclaró que su salud evolucionaba favorablemente y expresó su deseo de retomar la actividad profesional al sentirse restablecido.

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