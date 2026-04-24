Crimen y Justicia

Nueva amenaza de tiroteo en Ituzaingó: allanaron la casa de un menor y secuestraron un arma de aire comprimido

La directora de un colegio denunció que un alumno publicó en su estado de WhatsApp una foto con un arma en la mano y un mensaje con amenazas explícitas contra sus compañeros

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La denuncia la realizó la directora del colegio al que asistía el acusado, el mensaje amenazante estaba dirigido a sus propios compañeros de clase
La denuncia la realizó la directora del colegio al que asistía el acusado, el mensaje amenazante estaba dirigido a sus propios compañeros de clase

Un alumno de un colegio de Ituzaingó publicó en su estado de WhatsApp una foto con un arma de fuego en la mano y un mensaje con una nueva amenaza de un tiroteo escolar: “Preparense para los tiros mañana, mangas de hdp para lo que no me comparten pepitos ni auris en clases”. Tras la denuncia de la directora del establecimiento educativo, el menor fue identificado y la Policía allanó sus dos domicilios.

El hecho ocurrió el último martes 21 de abril, tras ser alertados por la denuncia, el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Estación de Policía Departamental de Seguridad (EPDS) Morón y la Comisaría 2da. de Morón llevaron adelante tareas investigativas que derivaron en la obtención de dos órdenes de allanamiento, registro y secuestro sobre dos objetivos distintos.

El primero de los procedimientos se ejecutó en la calle Libertad al 500, un domicilio del mismo partido, en donde no se encontró ninguna prueba contra del acusado. En el interior, los agentes encontraron a la madrastra del menor, quien fue identificada como Laura.

El segundo allanamiento, se realizó en un domicilio de Pasaje A 42, de Ituzaingó, los agentes secuestraron una gorra negra con vivos dorados con la imagen de Tanzania, un anillo dorado, un celular iPhone, dos teléfonos Samsung, una notebook y un arma de fuego tipo pistola de color negro de aire comprimido. En el lugar fueron identificadas Natalia (38), madre del menor, y el acusado.

Entre los elementos secuestrados había un arma de aire comprimido, dos teléfonos Samsung, un iPhone y una notebook
Entre los elementos secuestrados había un arma de aire comprimido, dos teléfonos Samsung, un iPhone y una notebook

El caso se inscribe en una ola de amenazas escolares que sacude a la provincia de Buenos Aires y a gran parte del país desde fines de marzo, cuando un alumno de 15 años abrió fuego en la Escuela Nº 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe, y mató a su compañero Ian Cabrera, de 13 años.

Desde entonces, las denuncias se multiplicaron en al menos diez provincias, con mensajes intimidatorios en grupos de WhatsApp, historias de Instagram y pintadas en baños de establecimientos educativos.

En muchos de los procedimientos realizados en el Conurbano bonaerense, los allanamientos terminaron con el secuestro de armas de aire comprimido, celulares y computadoras. El delito imputado en la mayoría de los casos es el de intimidación pública.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) ordenó las diligencias de rigor en la causa de Pulloni, cuya investigación continúa abierta. La causa tramita ante el Juzgado de Garantías del Joven 01 y la UFI 01 Menores de Morón, en el marco de una investigación por intimidación pública.

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