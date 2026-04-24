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Más de 30 toques, dos minutos de posesión y un pase mágico de Paredes: el golazo de Bareiro en el triunfo de Boca ante Defensa

El tercer tanto del Xeneize fue una obra de arte. Gracias al 4-0 en Florencio Varela, el conjunto dirigido por Claudio Úbeda se clasificó a los playoffs del Torneo Apertura

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Golazo. No hay otra palabra para definir el tercer gol de Boca Juniors en la paliza 4-0 a Defensa y Justicia por la fecha 16 del Torneo Apertura. El festejo de Adam Bareiro a los 80 minutos de partido concluyó una lujosa jugada, en la que el Xeneize tuvo la pelota por casi dos minutos y estiró la tenencia con más de 30 pases previos hasta el toque del delantero paraguayo a la red.

Todo surgió en la jugada posterior al ingreso de Tomás Aranda por Exequiel Changuito Zeballos. La acción se originó con un lateral en salida defensiva para la visita en el estadio Norberto Tito Tomaghello y se distinguió por la paciencia en cada uno de los intérpretes para evitar perder el balón en un trámite que ya era favorable a los dirigidos por Claudio Úbeda gracias a los goles de Milton Giménez y Alan Velasco.

Luego de mover el balón a lo ancho y lo largo, con cadencia y astucia, el Xeneize aceleró. Leandro Paredes fue el eje, el comandante frente a la pizarra. Tocó para Belmonte, quien descargó en Aranda. El juvenil vio el retroceso del campeón del mundo al círculo central para tomar perspectiva, le devolvió el esférico y olió sangre. El fantasista aceleró y el ex Roma y PSG soltó la daga: un pase profundo para que la promesa pisara el área y asistiera a Bareiro para que el guaraní tocara con el arco vacío.

El ex San Lorenzo, River y Fortaleza lo celebró dibujando en el aire una letra T para dedicarle su grito a Tamara, su pareja, hincha de Boca. Fue la mejor secuencia del conjunto auriazul, que luego de un inicio de partido incómodo (incluso sufrió un gol en contra de Gutiérrez (que fue anulado por el árbitro Andrés Gariano a instancias del VAR por offside), y a pesar de presentar una formación alternativa, exhibió su jerarquía en Florencio Varela.

Con la victoria, Boca se clasificó a los playoffs del Torneo Apertura con una fecha de antelación y puede enfocarse en el próximo compromiso por la Copa Libertadores: el martes 28, desde las 21.30, se medirá ante Cruzeiro por el Grupo D, que lidera con puntaje perfecto.

“Pudimos clasificar una fecha antes, estamos muy bien, estamos con mucha confianza”, se envalentonó Marco Pellegrino tras la victoria, que catapultó a Boca a la cima de la Zona A del certamen local, con 27 unidades, la misma cantidad que posee Estudiantes de La Plata con un partido menos.

“Nosotros tenemos un plantel con jugadores de mucha jerarquía, puede jugar cualquiera, cuando se hace una competencia sana es lo mejor”, celebró Velasco, quien marcó un gol y firmó una asistencia en una alineación alternativa, que probó que, más allá de los nombres, puede enhebrar una jugada de gran factura técnica como la del tercer tanto.

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