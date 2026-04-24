La República Dominicana presenta datos que evidencian desigualdad de género en el trabajo de cuidados

República Dominicana presenta datos que revelan que las mujeres dedican casi el doble de tiempo que los hombres al trabajo de cuidado no remunerado./(Gobierno de la República Dominicana)

República Dominicana impulsó el debate regional sobre estadísticas de género y trabajo de cuidados al presentar datos que confirman que las mujeres asumen una mayor carga de trabajo y dedican cerca de 16.4 horas semanales al trabajo de cuidado no remunerado, casi el doble que los hombres, quienes destinan 9.6 horas a estas labores.

Esta información fue expuesta en el Tercer Webinario Regional COMMCA–CENTROESTAD, organizado por la Secretaría Técnica de la Mujer del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y la República Dominicana (STM COMMCA) y CENTROESTAD, en una sesión virtual que reunió a representantes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.

El Ministerio de la Mujer y la Oficina Nacional de Estadística (ONE) encabezaron la delegación dominicana en este encuentro, según informó el portal oficial del Ministerio de la Mujer. En su intervención, la titular del Ministerio de la Mujer, Gloria Reyes, presidenta pro témpore del COMMCA, subrayó la importancia estratégica de las estadísticas de uso del tiempo para el diseño de políticas públicas que avancen en la autonomía económica de las mujeres.

Las autoridades revelaron que las mujeres en República Dominicana destinan 16.4 horas semanales al trabajo de cuidado no remunerado, en contraste con las 9.6 horas de los hombres./(Noticias SIN)

“Las encuestas de uso del tiempo permiten visibilizar el trabajo de cuidados no remunerado y avanzar hacia políticas más justas que fortalezcan la autonomía económica de las mujeres”, resaltó Reyes.

El liderazgo dominicano quedó evidenciado en la presentación de avances metodológicos, a cargo de Mildred Martínez, directora general de la ONE, quien detalló la evolución en la recopilación de datos a través de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR) en sus ediciones de 2016 y 2021. Martínez destacó ante el portal institucional que estos esfuerzos continúan con el diseño de la “primera Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo”.

Estadísticas revelan brechas persistentes en el trabajo de cuidados no remunerado

Los datos presentados por la ONE demuestran que en República Dominicana las mujeres dedican un total de 66.3 horas semanales a tareas laborales —considerando trabajo remunerado y no remunerado— frente a 56.9 horas en los hombres, lo que evidencia una brecha de casi diez horas atribuible en gran medida a sus responsabilidades domésticas y de cuidado. En el reparto específico del trabajo de cuidados, la desigualdad se acentúa: las mujeres destinan casi el doble de tiempo que los hombres, reforzando una estructura de distribución inequitativa que afecta el acceso de ellas a mejores condiciones laborales y su capacidad de autonomía económica.

El Ministerio de la Mujer y la ONE lideran la promoción de encuestas de uso del tiempo como herramienta clave para la igualdad de género./(Noticias SIN)

Este enfoque responde al Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 de las Naciones Unidas, que promueve el reconocimiento y redistribución equitativa del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado entre el Estado, el sector privado y los hogares, según remarcó el Ministerio de la Mujer.

República Dominicana refuerza su compromiso regional en políticas de cuidado

Al asumir la Presidencia Pro Témpore del COMMCA, República Dominicana fortaleció su perfil en la agenda de género regional al impulsar el intercambio de buenas prácticas y la consolidación de sistemas estadísticos robustos. Desde esa función, la ministra Reyes reiteró, a través del portal oficial, el compromiso con políticas públicas fundamentadas en evidencia cuantitativa y la promoción de una agenda de cuidados que ayude a cerrar brechas estructurales de género.

El Tercer Webinario Regional COMMCA–CENTROESTAD se consolidó como un foro central para la articulación regional en torno al diseño y la aplicación de estadísticas de género, así como la discusión de experiencias que permitan avanzar en la medición del trabajo de cuidados no remunerado. Representaciones de siete países centroamericanos participaron junto con República Dominicana en el análisis de avances y desafíos pendientes para mejorar la recopilación de datos y la eficiencia de las políticas orientadas a la igualdad de género.