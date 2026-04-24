La mayoría de los estadounidenses se preocupan por la salud cerebral, pero pocos saben cómo protegerla

JUEVES, 23 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Casi todos los estadounidenses están preocupados por la salud cerebral a medida que envejecen, lo que se considera tan importante o más que su salud física, según un nuevo informe de la Asociación de Alzheimer.

Sin embargo, no saben qué medidas pueden tomar para mantener la salud cerebral y prevenir la demencia, según los datos y cifras sobre la enfermedad de Alzheimer de 2026.

"Los estadounidenses se preocupan profundamente por la salud de su cerebro y dicen que la mediana edad es el momento clave para empezar a tomar medidas que la apoyen", dijo Heather Snyder, vicepresidenta sénior de relaciones médicas y científicas de la Asociación de Alzheimer, en un comunicado de prensa. "Pero muchos no saben por dónde empezar y buscan una orientación clara sobre las acciones que pueden tomar."

Se estima que 7,4 millones de personas de 65 años o más viven con la enfermedad de Alzheimer o demencia, según el informe. Entre 2000 y 2024, el número de muertes en Estados Unidos por Alzheimer más que se duplicó.

La encuesta realizada a más de 3.800 adultos estadounidenses de 40 años o más encontró que casi 9 de cada 10 (88%) consideran muy importante mantener la salud cerebral a medida que envejecen.

Además, el 99% dijo que es al menos tan importante para ellos como su salud física, según los resultados.

Sin embargo, solo alrededor del 9% de los encuestados dijo saber mucho sobre cómo hacerlo.

Estudios previos han demostrado que una buena alimentación, un sueño saludable, el ejercicio regular y la estimulación mental pueden ayudar a mantener la salud cerebral.

Casi todos los encuestados (99 %) consideran que los hábitos de vida son importantes para la salud cerebral, pero menos de la mitad relacionó fuertemente esos comportamientos con un menor riesgo de Alzheimer o demencia, según el informe.

Cuando se preguntó sobre hábitos específicos que apoyan la salud cerebral, la mayoría de las personas citaron a:

Protección contra lesiones craneales (82%) No fumar (72%) Gestión del estrés (71%) Tratamiento de la depresión (71%)

Peor aún, la gente no practicaba de forma constante los hábitos de vida conocidos por proteger la salud cerebral:

Solo la mitad (50%) dormía al menos siete horas en la mayoría de los días. Solo 2 de cada 5 (39%) comen regularmente una dieta saludable y equilibrada. Del mismo modo, solo 2 de cada 5 (42%) participan en actividades mentalmente estimulantes como resolver puzles o aprender. Solo un tercio (34%) realiza actividad física a diario o la mayoría de los días, y el 30% reporta hacerlo menos a la semana o nunca.

Casi tres cuartas partes de los adultos (73%) dijeron que estarían interesados en participar en programas de salud cerebral, incluyendo:

Ejercicios cognitivos (57%) Monitorización de la salud (46%) Nutrición (36%) Actividad física (26%)

El coste es el factor más importante que impulsa su decisión de participar en dicho programa (73%), seguido de la ubicación del programa (67%), la motivación personal (59%) y la cobertura de seguro (58%).

La mayoría de los encuestados también dijo que les encantaría hablar con su médico sobre la salud cerebral. Dos tercios (66%) preferirían aprender sobre la salud cerebral de su profesional sanitario, y la mayoría (86%) acoge estas conversaciones durante la atención rutinaria.

Desafortunadamente, solo el 14% ha tenido una conversación sobre la salud cerebral con su médico, y solo el 11% ha hablado sobre formas de reducir el riesgo de demencia.

"Estos hallazgos ponen de manifiesto una oportunidad real para integrar mejor la salud cerebral en la atención sanitaria rutinaria", dijo Snyder. "Las personas están motivadas para proteger la salud de su cerebro, y una guía clara y accionable puede ayudar a apoyar esos esfuerzos."

Casi 2 de cada 5 encuestados (38%) dijeron que las personas necesitan empezar a tomar medidas para apoyar su salud cerebral durante la mediana edad, y casi la mitad (46%) dijo que la participación en un programa formal de salud cerebral debería comenzar por esa época.

Aproximadamente 1 de cada 3 dijo que tomar medidas para proteger la salud cerebral es un esfuerzo de por vida.

"La conclusión de este informe es clara: la salud cerebral es una prioridad de por vida, no un problema limitado a la edad avanzada", dijo Snyder. " Al conectar los esfuerzos entre individuos, comunidades, lugares de trabajo y atención sanitaria, podemos construir un marco más equitativo para apoyar la salud cognitiva y ayudar a reducir el riesgo de demencia para todos."

Más información

Johns Hopkins Medicine tiene más información sobre cómo proteger la salud cerebral.

FUENTE: Asociación de Alzheimer, comunicado de prensa, 21 de abril de 2026