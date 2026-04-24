Luquitas Rodríguez contó cómo se prepara para el debut de Paren la Mano Circus: “Estoy ansioso de que la gente se ría”

Luquitas Rodríguez y su equipo presentan Paren La Mano Circus, el primer espectáculo teatral del popular programa de streaming (Gentileza: Otro día Perdido)

Con la cuenta regresiva en marcha, Luquitas Rodríguez y su equipo cuentan las semanas para la llegada de Paren La Mano Circus, su primer espectáculo teatral que combina su clásico humor con las artes circenses. En ese marco, este jueves, los streamers dialogaron con Teleshow y contaron cómo será su espectáculo y el detrás de escena de su preparación.

Todo sucedió cuando los integrantes del famoso programa visitaron Otro Día Perdido (eltrece) y fueron recibidos por Mario Pergolini. “No sé si perdí una apuesta, viene el programa que más se destaca en streaming, tienen un espectáculo a fin de año, Párense de Manos, por un error de producción, un descuido mío, Paren la Mano”, comenzó diciendo el conductor antes de presentar a los invitados.

Acto seguido, Rodríguez ingresó con guantes blancos, galera y bastón. En simultáneo, Mario se tapaba los ojos con la mano derecha. Después, el streamer presentó a todo su equipo. Luego de que el histórico comunicador le consultó por su nuevo proyecto, el influencer detalló: “Es el circo de Paren la Mano”. A su lado, la otra invitada, Oriana Sabatini, mostró su entusiasmo: “Me gustaría ir a verlos. Si no hay animales voy al circo”.

Minutos después de la charla, Pergolini le preguntó a Oriana si sabía que los streamers eran amigos de su marido, Paulo Dybala. “Si, él los consume un montón. ¿No van a hacer un poco de magia?”, devolvió la joven. Al escucharla, Germán Beder se paró junto a Pergolini, le pidió que diga un número del uno al cinco y, rápidamente, mostró el número que había dicho el conductor con su mano abierta. Para cerrar, Sabatini destacó que los streamers le caían muy bien.

Minutos después, una vez que finalizó el programa, Luquitas Rodríguez, Roberto Galati y Alfredo Montes de Oca se reunieron con Teleshow detrás de escena.

El encuentro de Oriana Sabatini con los integrantes de Paren la Mano (Gentileza: Otro día Perdido)

- ¿Cómo se preparan para Paren La Mano Circus?

Luquitas: - Nos lanzamos al circo. Este grupo humano tomó la decisión de hacer un show de circo, así que estamos caminando en esa dirección.

- ¿Cómo decidieron sus roles en el circo?

Alfredo: - Había que ocupar los roles de un circo y cada uno más o menos de acuerdo a su personalidad. A mi me tocó el domador de leones. Yo domo gente, porque animales no.

Luquitas: - Es un circo que no tiene animales. Es cualquiera que haya animales en circos.

Alfredo: - Estamos en contra del maltrato animal.

Paren La Mano Circus fusiona el humor característico de los streamers con números circenses y una puesta en escena teatral inédita (Gentileza: Otro día Perdido)

- ¿Cómo será el show? Luquitas vas a estar en el rol de presentador

Luquitas: - Yo soy presentador y payaso, las dos pes. Voy a estar presentando los distintos actos y hay una historia de amor entre la mujer barbuda y el payaso también. Y después está el domador, después está el presentador del juego de las parejas, que es tremendo, no tan circense esa parte, pero está el presentador del juego de las parejas, los magos y las mellizas. Es tanto circo como Paren la mano en la misma medida.

Alfredo: - Todo con un guiño a Paren La mano, ¿no? O sea, la gente que vaya a ver el show se va a encontrar con los personajes de Paren La Mano representados en un circo.

- Después de los eventos de Párense de manos, ¿cómo afrontan esto? ¿Les parece un desafío?

Luquitas: - Y es distinto porque nosotros nunca hicimos un show de teatro, hablando en serio. Y esto es un show de teatro hecho y derecho, así que estamos medio ansiosos y deseosos de ver si la gente ríe, va a reír.

Con el dream team de siempre, comandado por Luquitas Rodríguez, Roberto Galatti, Alfre Montes de Oca y los neuropibes Germán Beder y Joaquín Cavanna, el equipo lleva su universo de humor, locura y entretenimiento a un formato teatral

- ¿Era algo que ya venían charlando hace tiempo, alguna vez, que les gustaría hacer?

Luquitas: - Nosotros teníamos pensado hacer shows este año, hacer un show de teatro y se nos ocurrió volcarlo para el lado del circo, para el lado del show.

- ¿Alguna ciudad que esperen conocer? Porque bueno, escuché que van a estar de gira por todo el país.

Alfredo: - Vamos a hacer como los tenistas, ¿viste? No vamos a conocer las ciudades, lamentablemente, porque vamos a ir de una ciudad a otra. Rosario ya fuimos, Montevideo ya fuimos, pero Mendoza, San Juan y Córdoba nos quedaba y bueno, está bueno ir.

Roberto: - Sí, está bueno porque siempre que veían que hacíamos teatro lo hacíamos en Buenos Aires y mucha gente del interior nos decía que vayamos y es una oportunidad para conocer. La verdad tienen muy buena onda con nosotros. Es un show que está, que va a estar bueno, va a estar bueno, de verdad, va a sorprender. Acuérdense de lo que les digo a la gente que vaya, los va a sorprender.

El show no incluye animales, reafirmando la postura del equipo en contra del maltrato animal en espectáculos circenses (Gentileza: Otro día Perdido)

- ¿Cómo imaginan la reacción del público?

Luquitas: - Sí, acá va a ser el ejercicio de hacer reír. En Párense de Manos nosotros no hacemos reír. Es un espectáculo más volcado sobre el entretenimiento medianamente deportivo y nosotros somos presentadores. En este caso, se supone que la gente va a reír ahí en el lugar, que hace mucho encima con Robert hicimos muchos años teatro y hace mucho no siento la risa de la gente ahí en vivo, que eso es lo que estamos buscando.

- ¿Recuerdan alguna vez de haber ido al circo o algún familiar o alguien que les haya contado?

Alfredo: - Y yo de chico sí. Me gustaba. En ese momento había animales. Faltarían motos. Podríamos hacer lo de las motos.

Roberto: - Yo tengo moto. Llevamos la nuestra.

Alfredo: - Hacemos la rueda giratoria.

Roberto: - Ese me parece caro

Luquitas: - Hagamos otro acto. De una esquina a la otra.

La gira de Paren La Mano Circus recorrerá diversas ciudades de Argentina, ofreciendo por primera vez funciones fuera de Buenos Aires

- Luquitas, ¿fuiste alguna vez a un circo?

Luquitas: - Sabés qué estaba pensando...yo me acuerdo que una vez fui a un circo de chico y me traje unos aparatitos que metías el ojo y tenías una imagen de lo que había sido el show. Y me acuerdo más de que esos aparatitos estén en mi casa que del circo en sí. No tengo muchos recuerdos de circo, pero tengo que haber ido. O sea, bah, o capaz nunca me llevaron (risas). Pero a Cirque du Soleil fui.

- Además, en cada fecha van a elegir una persona para ir al mundial...

Luquitas: - Vos sacás la entrada para ver un show y de paso capaz te vas al mundial. No, no es tan alocado que de todo ese teatro te toque a vos, creo. No es tan alocado.

Alfredo: - Realmente el porcentaje de ir al mundial es muchísimo más amplio que ganar el Quini. Así que aparte del Paren la mano Circo, que es un espectáculo del car..., encima tener la posibilidad. Y vamos a decir otra cosa. Si tenés visa, tenés más chances posibilidad (risas).