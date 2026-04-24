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Sandra Borghi presentó a su nuevo novio, tras separarse el año pasado: quién es el hombre que la conquistó

En Intrusos mostraron las imágenes de la periodista junto a su pareja y sorprendió al mostrarse en su flamante etapa sentimental

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Sandra Borghi presentó oficialmente a su nueva pareja, un empresario turístico, tras su separación en 2025 (Video: Intrusos, América TV)

Tras un 2025 marcado por una separación que puso fin a una relación de más de una década, Sandra Borghi volvió a apostar al amor y decidió dar un paso más al blanquear públicamente a su nueva pareja. La periodista, que había confirmado su ruptura con Fernando Casanello luego de 14 años juntos, atraviesa hoy un presente sentimental renovado junto a Pablo, un empresario vinculado al mundo del turismo.

Las primeras imágenes de la pareja salieron a la luz en el programa Intrusos (América TV), donde se mostraron fotos inéditas de ambos durante un viaje. En ellas se la puede ver a la periodista y el hombre, que se llama Pablo, con una actitud relajada, sonriente y en plena sintonía, disfrutando de una escapada que refleja el buen momento que atraviesan. Según se detalló al aire, la relación lleva aproximadamente seis meses y ya está completamente consolidada.

Sandra Borghi
Sandra Borghi blanquea su relación con Pablo, empresario del turismo, tras su separación en 2025 (Intrusos, América TV)

El hombre que conquistó a Borghi trabaja en el sector turístico, específicamente en marketing hotelero y desarrollo de destinos, lo que explica en parte la dinámica de la pareja, atravesada por viajes y experiencias compartidas. De hecho, en este momento ambos se encuentran fuera del país, combinando compromisos laborales con tiempo de descanso.

Sandra Borghi
Las primeras imágenes de Sandra Borghi y su nueva pareja, Pablo, se difundieron en Intrusos, mostrando su consolidada relación

La historia entre ellos, sin embargo, no es reciente. Sandra y Pablo se conocieron hace algunos años en un evento, cuando ambos aún estaban en pareja. En ese entonces, el vínculo no avanzó más allá de un trato cordial. Con el paso del tiempo, y ya en otra etapa personal, el destino volvió a cruzarlos: tras sus respectivas separaciones, una amiga en común fue clave para reactivar el contacto.

A partir de ese reencuentro, comenzaron a verse con mayor frecuencia, en encuentros que, según trascendió, se extendían durante horas. Ese intercambio fue construyendo un vínculo que creció de manera paulatina, sin apuros, hasta transformarse en una relación amorosa.

Sandra Borghi
El empresario que conquistó a la periodista se dedica al marketing hotelero y el desarrollo de destinos turísticos

El entorno cercano de la periodista no tardó en enterarse. La relación está blanqueada puertas adentro: los hijos de Borghi ya conocen a Pablo, así como la hija de él, una joven de 20 años que vive en Londres, también está al tanto de esta nueva etapa. Si bien por el momento no conviven, comparten tiempo y proyectos, consolidando un vínculo que se afianza con el correr de los meses.

Sandra Borghi
Borghi y Pablo se conocieron hace años, pero retomaron el contacto tras sus respectivas separaciones y por intervención de una amiga en común

En el programa donde se difundieron las imágenes, también se destacó el presente personal de la conductora, señalando que se la ve en una etapa de plenitud. El panel coincidió en remarcar el cambio que atraviesa Borghi, tanto en lo personal como en lo profesional, en un momento donde parece haber encontrado un equilibrio entre su vida laboral y afectiva.

Sandra Borghi

Este nuevo capítulo llega luego de un período de transición. Tras su separación en 2025, la periodista fue vinculada en algunas ocasiones a otras personas, aunque sin confirmaciones oficiales. Este vínculo con Pablo aparece, en cambio, como su primera relación formal desde entonces, lo que refuerza la idea de un proceso personal previo antes de volver a abrirse al amor.

La dinámica de la pareja también está atravesada por intereses en común. El trabajo de él, ligado al turismo, no solo facilita los viajes sino que también se convierte en un punto de conexión entre ambos. Las escapadas, según trascendió, forman parte de su rutina y funcionan como espacios de encuentro y disfrute.

Sandra Borghi
El vínculo entre Borghi y Pablo creció de manera paulatina y se fortaleció durante encuentros compartidos en viajes y escapadas

Desde Intrusos también remarcaron que la relación no solo está afianzada, sino que ambos se muestran “muy enamorados”, una definición que se desprende tanto de las imágenes como de la información que circula en su entorno. La periodista, por su parte, eligió mantener un bajo perfil mediático en torno a su vida personal, aunque sin ocultar este nuevo presente.

Después de años de una relación estable y una separación que implicó un cambio importante en su vida, Borghi parece haber encontrado un nuevo equilibrio. Este romance no solo marca un giro en su historia personal, sino también una etapa donde el disfrute y la conexión emocional ocupan un lugar central.

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