La actividad económica repuntó en marzo tras la fuerte caída de febrero, según un informe privado

El agro explicó casi la totalidad del crecimiento interanual del nivel de actividad. (Reuters)

Luego de un febrero con caída, la actividad económica habría mostrado una recuperación en marzo. De acuerdo con un informe de la consultora Equilibra, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) habría crecido 1% en la medición desestacionalizada respecto de febrero, con una mejora de 1,5% en la comparación interanual.

El dato implica un rebote tras el retroceso registrado en el segundo mes del año, cuando el EMAE cayó 2,6% en términos mensuales y 2,1% interanual, según datos oficiales. La recuperación de marzo, de confirmarse, mostraría un comportamiento más irregular de la actividad en el arranque de 2026, con avances y retrocesos mes a mes.

Según Equilibra, la mejora mensual de marzo se explica en parte como una recomposición luego de la fuerte caída de febrero. Aun así, el nivel de actividad se ubicaría 1,6% por debajo del máximo histórico alcanzado en enero de este año, impulsado en ese momento por una cosecha récord de trigo.

El agro volvió a explicar el crecimiento

El informe señala que el principal motor de la suba de marzo fue nuevamente el sector agropecuario. La consultora estimó que el EMAE del agro creció 15% interanual, lo que aportó casi la totalidad de la expansión del nivel general de actividad.

Este desempeño estaría vinculado al avance de la cosecha de maíz, que se proyecta con un incremento cercano al 20% respecto de la campaña previa. A esto se suma una mejora en la producción de carne bovina, que habría crecido 3,5% interanual tras siete meses consecutivos de caídas.

La cosecha de maíz y la recuperación de la producción ganadera impulsaron el desempeño del sector agropecuario (AP)

En términos de incidencia, el agro habría aportado 1,4 puntos porcentuales al crecimiento interanual del EMAE, explicando prácticamente toda la suba del indicador general.

Este patrón replica lo observado en meses anteriores, donde los sectores vinculados a recursos naturales mostraron mayor dinamismo que el resto de la economía. En enero, por ejemplo, la agricultura y la minería fueron los principales impulsores del EMAE, aportando en conjunto 1,67 puntos porcentuales al crecimiento interanual.

El resto de la economía mostró escaso dinamismo

A diferencia del agro, el resto de los sectores exhibió un desempeño más débil. Según Equilibra, el EMAE excluyendo al sector agropecuario se mantuvo prácticamente sin cambios en marzo, con una suba de apenas 0,1% interanual.

En términos desestacionalizados, este agregado habría mostrado un leve rebote de 0,4% mensual, luego de la caída de 2,7% registrada en febrero.

Los datos sectoriales reflejan una dinámica muy diversa. Entre los rubros con mejor desempeño aparecen actividades vinculadas a servicios y sectores regulados, mientras que otras áreas continúan en terreno negativo.

Por ejemplo, la intermediación financiera habría crecido 7,7% interanual, mientras que las actividades inmobiliarias y empresariales mostraron una suba de 1,1%. En contraste, la industria y la construcción continuarían con caídas, estimadas en 0,3% y 1,7% interanual, respectivamente.

También se registraron retrocesos en sectores como comercio y transporte, que registraron variaciones negativas del 0,8% y el 2,1% respectivamente.

Este comportamiento confirma una tendencia que distintos analistas vienen señalando: la actividad se recupera de manera desigual, con algunos sectores traccionando el crecimiento y otros aún rezagados.

Un primer trimestre estancado

En el balance del primer trimestre, Equilibra estimó que la actividad económica creció 0,4% en comparación con el mismo período de 2025.

Sin embargo, al observar la serie desestacionalizada, el nivel de actividad del primer trimestre se habría mantenido sin cambios frente al último trimestre del año pasado, con una variación de 0%.

Este dato refleja que, más allá de la mejora interanual, el ritmo de crecimiento se mantiene limitado en el margen, con avances puntuales que no logran consolidar una tendencia sostenida.

Perspectivas para el año

En cuanto a las proyecciones, Equilibra estimó que la economía crecerá alrededor de 2% en 2026. Esta cifra se ubica por debajo de la pauta prevista en el Presupuesto, que contempla una expansión del 5%.

Fue algo más generosa la previsión de la consultora LCG, aunque con varios atenuantes. “Mantenemos nuestra proyección de una expansión de la actividad por debajo del 3% anual promedio, traccionado por unos pocos sectores (petróleo, minería, agro e intermediación financiera). Para el resto no hay drivers claros que impulsen el crecimiento", señalaron.

Los economistas anticipan una recuperación de la economía de entre el 2%y el 3% en 2026.

“Consideramos que el posible derrame de los sectores ganadores hacia el resto estará limitado, y que los beneficios de una eventual persistencia de la tranquilidad cambiaria serán compensados por el perjuicio que generaría dicha estabilidad, en tanto que el tipo de cambio se estaría ubicando en niveles que afectan los márgenes de varios sectores mano de obra intensivos”, cerraron desde LCG.

Por su parte, la economista Rocío Bisang, de GMA Capital, explicó que hoy el foco está puesto en la heterogeneidad del crecimiento, donde los sectores intensivos en empleo (industria, comercio y construcción principalmente) pierden terreno. “Creo que, incluso anticipando un buen marzo para estos rubros, todavía es pronto para hablar de una mejora de la actividad que se sienta en el bolsillo”, sostuvo.

El escenario planteado por los especialistas sugiere una recuperación moderada, con fuerte incidencia de sectores específicos como el agro, y una evolución más lenta en actividades vinculadas al mercado interno.