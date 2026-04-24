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10 frases de Úbeda tras la goleada de Boca: el grupo que se forjó, qué tiene Ander Herrera y el grito en el vestuario que lo descolocó

Tras una rotación efectiva y victoria contundente ante Defensa, el DT remarcó la competencia interna y la armonía grupal antes del duelo ante Cruzeiro en Brasil por la Libertadores

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Claudio Úbeda habló en conferencia de prensa luego de la goleada de Boca Juniors por 4 a 0 ante Defensa y Justicia en el estadio Norberto Tito Tomaghello, por la fecha 16 del Torneo Apertura que le permitió liderar la Zona A.

“Contento por ganar el Superclásico de visitante, fue importante. Consolidar este partido para nosotros también era clave, da tranquilidad la clasificación y lo parejo del plantel. La competencia hace elevar el nivel de todo el grupo”, fue el primer mensaje que resaltó el entrenador tras las gran victoria de Boca Juniors en Florencio Varela.

A la hora de analizar el encuentro, el Sifón explicó: “Hicimos un partido inteligente. El primer tiempo en el que en los primeros minutos tuvo más control Defensa y Justicia, fuimos ordenados y de a poco encontramos el rumbo del partido. En el segundo tiempo entendimos que había que agregar un volante más para no quedar tan anchos y encontramos el desequilibrio. Pudimos hacer más goles”.

Uno de los jugadores que destacó Úbeda fue Braida. “No nos sorprende el trabajo que hizo ‘Caco’, lo conocemos desde San Lorenzo. Tuvo un rendimiento alto, parejo, no solo a nivel defensivo sino en ataque. Se lo vio confiado, enérgico y no solo él, sino varios jugadores tuvieron puntos altos. Ese es el objetivo que tenemos, elevar el nivel de todos”.

Y agregó: “Es bueno que me pongan difícil a mí para tener la elección de quién tiene que jugar. Lamentamos lo que pasó a Ander Herrera que no sea nada grave. Supo frenar a tiempo, es la sensación que tenía, ojalá que esté bien”.

Boca Junios goleó 4 a 0 con goles de Milton Giménez, Alan Velasco, Adam Bareiro y Miguel Merentiel. “Es bueno que hayan marcado casi todos los delanteros otra vez. Genera confianza. Mantuvimos el cero en el arco nuevamente, estamos contentos, sabiendo que el martes tenemos otro partido importante a planificar”, reconoció el DT.

Sobre la armonía que se ve en el plantel, Úbeda destacó: “Es imprescindible que las relaciones humanas en un grupo fluyan como lo están haciendo los chicos, así uno se enoje si entra otro, que entiendan que el que entra hace las cosas igual o mejor que el que sale”. Es mejor hablar con franqueza y que siga la relación de esta manera, hay buenos líderes que ayudan que todo fluya con efectividad”.

Sobre la rotación a la que apeló para este encuentro, dijo: “Es necesaria, por eso salió Delgado por Paredes, para que descanse, además tenía amarilla. Tenemos en detalle los minutos para que no se canse demasiado para el siguiente partido. Mañana a la mañana volvemos a entrenar, los que jugaron harán recuperación, no podemos darnos el lujo de descansar un minuto en relación a lo que viene. El lunes viajamos a Brasil para el siguiente partido y cambiamos el chip en modo Copa y volver a hacer un buen partido allá”.

“Hay que mantener la calma dentro de la responsabilidad de lograr una evolución y no quedarse en el momento en el que estábamos cuando no sacábamos resultados positivos. Pero veíamos el esfuerzo del plantel, que los chicos tenían buen ida y vuelta con nosotros, nos aferramos a estar juntos, al trabajo, puertas adentro. El Boca Predio es algo muy lindo porque fluye mucho la interrelación con todos los que estamos adentro y ayuda a que el día a día sea mejor”, remarcó el entrenador de Boca Juniors.

*¡El festejo de Boca en Varela se hizo sentir en la conferencia de prensa!.

Sobre para qué está este Boca, Úbeda aseguró: “Para seguir compitiendo cada partido como si fuese una final, ese es el objetivo a nivel grupal”. Cada partido que nos toque por delante como demostramos vs Defensa y Justicia, cualquiera podría haber pensado que pusimos suplentes y no le dábamos importancia, pero compiten igual a los que no jugaron hoy. Le damos atención a todos los jugadores, a partir de ahí, vamos a querer seguir ganando cada partido que tengamos por delante.

Para terminar, el Sifón habló de la presión que te genera el mundo Boca: “Con el correr del tiempo y que necesitás consolidar y conocer a los jugadores para sacar el mejor provecho de cada uno. Te demoran las lesiones que tienen algunos jugadores, pero la realidad es que el mundo Boca exige resultados cada semana, y está bien que sea así. Tenemos que ir ajustando el mejor equilibrio para que cada partido pongamos lo mejor posible, fuimos rotando bastante y los chicos que les tocó bien lo hicieron de muy buena manera”.

Boca Juniors alcanzó su partido número 14 sin derrotas, marcha puntero en la Zona A y escolta en la Tabla Anual. El próximo compromiso será el martes ante Cruzeiro en Brasil, por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El Xeneize es líder con dos triunfos en sus primeros juegos ante Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador.

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