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Los mejores memes de la goleada del “EuroBoca” ante Defensa: Claudio Úbeda en modo Bianchi y burlas para River Plate

El entrenador fue uno de los elegidos por los hinchas para destacar el gran momento del Xeneize. También hubo referencias para el presidente Riquelme y cargadas al Millonario

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La victoria de Boca Juniors por 4 a 0 frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela no solo aseguró el pase del equipo a los octavos de final del Torneo Apertura, sino que también desató una ola de creatividad en las redes sociales. Los hinchas xeneizes celebraron el resultado con una catarata de memes, enfocados en el entrenador Claudio Úbeda, el rendimiento de Alan Velasco y las habituales burlas hacia River Plate.

Las imágenes y comentarios circularon rápidamente por plataformas como X (ex Twitter) y Facebook. La figura de Úbeda fue central: muchos usuarios compararon su presente con el de Carlos Bianchi, el entrenador más laureado del club, ironizando sobre la racha de 14 partidos invictos que atraviesa el equipo.

El gran partido de Alan Velasco también ocupó un lugar destacado en las reacciones virtuales. Los hinchas resaltaron su gol y participación en el triunfo, convirtiéndolo en blanco de elogios y memes que lo mostraban como héroe inesperado.

Las cargadas a River Plate tampoco faltaron. Los usuarios aprovecharon la ocasión para recordar la reciente victoria en el Superclásico y sumar bromas sobre la diferencia de resultados entre ambos equipos.

Otro protagonista de los memes fue Juan Román Riquelme, presidente del club. La presencia del ídolo en los memes sirvió como referencia a su impacto institucional y a la continuidad del buen momento deportivo.

El clima festivo en redes acompañó la jornada en la que Boca Juniors utilizó mayoría de suplentes y aún así mantuvo su solidez. El resultado dejó al club primero en la Zona A, igualando la línea de Estudiantes y extendiendo su invicto a 14 partidos en todas las competencias.

Los mejores memes del triunfo de Boca ante Defensa por 4 a 0 en Florencio Varela:

memes boca goleada a defensa
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