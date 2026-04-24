El incómodo momento de Milo J que lo obligó a frenar su show en Colombia: “Si van a tirar algo, tírenlo bien”

El cantante argentino frenó momentáneamente el show para dirigirse a su público

Con tan solo 19 años, Milo J vive el momento de mayor éxito de su carrera. Entre premios y shows en estadios, el joven causa furor con su estilo urbano fusionado con el folclore. Sin embargo, en las últimas horas, el cantante vivió un incómodo momento durante su tour internacional. Mientras se presentaba en Colombia, Camilo Joaquín Villarruel, nombre real del artista, debió frenar su show tras una tensa actitud de algunos fans.

Todo sucedió cuando Milo se vio obligado a interrumpir el show después de recibir un golpe provocado por un objeto arrojado desde el público. En plena euforia por las canciones del argentino, el público arrojaba todo tipo de regalos y objetos como muestra de afecto. Sin embargo, entre ellos, una bandera de Colombia anudada alcanzó al artista y lo impactó mientras se presentaba.

Ante la situación, Milo J tomó el micrófono para pedir respeto y dirigirse a la audiencia: “Si van a tirar algo, tírenlo bien. Aunque sea la bandera”. El músico continuó su reclamo en medio del espectáculo: “Yo no sé quién fue el que lo tiró”, comentario que generó abucheos hacia el responsable. Para distender el ambiente, aclaró: “Yo amo este país, amo su bandera, pero tiren bien las cosas”.

El incidente no pasó a mayores y Milo J decidió seguir con el concierto. Utilizó la bandera colombiana en la siguiente canción, mostrando su aprecio por el público local. Al concluir la serie de presentaciones en Perú y Colombia, el intérprete de “Una bala” compartió en redes sociales su gratitud por la respuesta del público: “Mi primer estadio fuera de mi Argentina y doble sold out colombiano, estoy agradecido con la vida y con ustedes por hacerme vivir esto, seguimos trabajando para usted”.

El cantante argentino de 19 años pidió respeto al público y utilizó la bandera colombiana para continuar su presentación (Crédito: RS Fotos)

Días atrás, el cantante vivió una de las mejores noches de su carrera en Lima. La puesta en escena se caracterizó por su sencillez, centrando la atención en el repertorio y la interpretación. Milo J presentó más de 30 canciones, entre ellas “Rara vez”, “Milagrosa” y su popular colaboración con Bizarrap, que figura entre los puntos altos de la noche. El público respondió con entusiasmo y acompañó al artista durante todo el recorrido musical, demostrando el alcance de su propuesta.

La presentación incluyó instantes de emoción colectiva, en particular cuando el artista argentino expresó su gratitud y destacó la conexión con el público de Lima. Durante el concierto, temas como “GIL” marcaron picos de intensidad, con una energía que involucró tanto al escenario como a los asistentes. El ambiente festivo se mantuvo durante toda la noche, reflejando la presencia del fenómeno musical argentino en Perú.

La organización del evento ofreció un despliegue técnico que aseguró la calidad del sonido y resguardó la seguridad del público. La audiencia, compuesta mayoritariamente por jóvenes y adolescentes, respondió de manera entusiasta y respetuosa, cumpliendo las indicaciones de los organizadores y disfrutando de una experiencia destacada.

Milo J llenó el Estadio Nacional y contó con el artista peruano A. Chal como telonero. TikTok

El paso de Milo J por el Estadio Nacional representó un éxito en convocatoria y evidenció su capacidad para consolidar su propuesta artística fuera de Argentina. La gira “La Vida Era Más Corta Tour 2026” incluyó ciudades de América Latina y Europa, aunque la fecha en Lima resultó especialmente significativa por el apoyo del público peruano y el reconocimiento directo del cantante a sus seguidores.

Tras la última canción, Milo J se despidió agradeciendo nuevamente a los asistentes y destacando el significado de haber logrado un lleno total en el principal estadio de la capital peruana. La cita en Lima quedará registrada como uno de los momentos más relevantes de la gira y un paso adelante en la internacionalización del fenómeno Milo J.