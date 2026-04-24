Una mujer mató a su pareja a puñaladas porque la quería dejar y ahora llegará a juicio

Alexis fue asesinado a puñaladas en 2023 (El Doce)

El próximo lunes comienza el juicio contra María Belén Barreto, quien está acusada de haber asesinado a puñaladas a su pareja y papá de uno de sus hijos, en 2023. De acuerdo con los familiares de la víctima Alexis Aubillan Marín, estaba cansado de las discusiones y quería separarse pero “ella no quería que se fuera”.

El ataque ocurrió el 27 de diciembre en una vivienda de calle Vélez Sarsfield, Córdoba, donde ambos residían junto a un bebé en común y las tres hijas de la acusada, producto de una relación anterior.

La familia del joven de 24 años relató que la relación entre ambos avanzó muy rápido y casi sin contacto con el entorno. De acuerdo con lo que informaron a Eldoce.tv, la pareja se casó el 23 de diciembre de 2022, apenas un año antes del crimen.

Pero el vínculo era conflictivo, según aseguró un primo de Marín. “Él estaba cansado, se quería ir y ella no quería que se fuera, pero las cosas no iban”, sostuvo el familiar quien, el día del crimen, se acercó a la vivienda porque supo de una discusión entre ambos, pero cuando llegó ya era tarde: “Me encontré con que lo habían matado”, indicó.

Tras el inicio de la convivencia, la vida del joven cambió de manera abrupta. Sus familiares sostuvieron que la mujer lo había aislado de sus familiares y que evitaba cualquier vínculo con ellos. Afirmaron también que en la casa no había fotos familiares y que la vivienda contaba con medidas que reforzaban el aislamiento, como media sombra y candados en el frente.

En el contexto previo al crimen, la familia de la víctima denunció que existía un vínculo marcado por la manipulación y la violencia. De acuerdo con sus testimonios, Barreto utilizaba al hijo en común como forma de control sobre Alexis, quien ya había manifestado su intención de abandonar la casa, aunque no encontraba la manera de hacerlo sin poner en riesgo a su hijo menor.

El lugar en el que sucedió el crimen

Barreto, quien en aquel momento tenía 29 años, fue detenida el mismo día del homicidio y quedó imputada por homicidio calificado por el vínculo. Según trascendió, fue ella quien notificó a las autoridades sobre lo ocurrido. La Policía encontró en la escena a Marín tendido en el suelo, con varios cortes de arma blanca y varias marcas de haber sufrido violencia.

Tras su arresto, permaneció con el hijo menor de ambos, mientras que las otras tres niñas que vivían en la casa quedaron bajo la tutela de su padre biológico. La Justicia, considerando que Barreto tenía a cargo al bebé, le otorgó la prisión domiciliaria en Villa Domínguez, en la zona de Villaguay, Entre Ríos, donde reside su abuela de crianza.

Ese beneficio fue posteriormente revocado y, desde comienzos de 2026, Barreto se encuentra detenida en la cárcel de Bouwer, a la espera del proceso judicial, según consignó el mismo portal de noticias. Mientras tanto, el hijo de la pareja permanece bajo el cuidado de una familiar de la acusada en Entre Ríos. Esta situación ha sido objetada por los abuelos paternos, quienes han solicitado la tenencia del menor desde el inicio de la causa.

El juicio, que se realizará con jurados populares, comenzará a las 8:30 en la Cámara del Crimen de Río Tercero. El tribunal técnico estará presidido por Guarania Barbero Becerra, acompañada por los vocales José Argüello y Alberto Larghi. La acusación estará a cargo del fiscal de Cámara Gustavo Martín.

La instancia judicial analizará las pruebas y escuchará los testimonios sobre el crimen ocurrido en diciembre de 2023 en San Agustín, en el que Barreto fue señalada como autora del homicidio de su pareja.