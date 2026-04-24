Nuevo tratamiento mejora la supervivencia ante el cáncer de mama agresivo

JUEVES, 23 de abril de 2026 (HealthDay News) -- El cáncer de mama triple negativo (TNBC) ha sido considerado durante mucho tiempo uno de los tipos más difíciles de combatir.

Es agresivo, suele afectar a mujeres menores de 40 años y a menudo resiste los tratamientos estándar.

Ahora, un ensayo clínico global ha demostrado resultados prometedores en la prolongación de la supervivencia de pacientes con TNBC.

El ensayo TROPION-Breast02 probó un tratamiento de alta tecnología llamado datopotamab deruxtecan (Dato-DXd), ya aprobado para otros tipos de cáncer de mama.

En pacientes con TNBC avanzado, el fármaco casi duplicó el tiempo que vivieron sin que su cáncer empeorara -- de 5,6 meses con quimioterapia estándar a 10,8 meses con la nueva terapia.

Todos los pacientes tenían cáncer no tratado, localmente recurrente e inoperable o TNBC metastásico, para quienes la inmunoterapia no era una opción.

Dato-DXd pertenece a una clase de fármacos llamados conjugados anticuerpo-fármaco (ADCs). Piénsalos como misiles biológicos guiados.

Mientras que la quimioterapia tradicional actúa como una bomba de alfombra, dañando tanto las células sanas como las cancerosas, este nuevo fármaco utiliza un anticuerpo para encontrar una proteína específica llamada TROP2 en la superficie de las células cancerosas.

Una vez que se adhiere, deja caer una dosis potente de medicamento directamente dentro del tumor.

"En el ensayo TROPION-Breast02, el Dato-DXd de primera línea demostró mejoras clínicamente significativas y significativas en la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global de estos pacientes con TNBC", dijo la investigadora principal , la Dra. Rebecca Dent, del Centro Nacional de Cáncer de Singapur, en un comunicado de prensa.

La TNBC representa entre el 10% y el 20% de todos los casos de cáncer de mama. Como no responde a las terapias hormonales, las opciones históricamente han sido limitadas.

Aunque algunos pacientes pueden usar inmunoterapia, el 70% de los que tienen TNBC no cumplen los requisitos para ella, lo que les deja con quimioterapia estándar, que a menudo tiene un éxito limitado.

En este ensayo con 644 pacientes, Dato-DXd también redujo los tumores en el 63% de los pacientes, frente a solo el 29% de los que recibieron quimioterapia. Los pacientes también vivieron más tiempo en general, con una supervivencia mediana de 23,7 meses. La mediana significa que la mitad vivió más tiempo y la otra mitad menos tiempo.

"Como oncóloga médica que trata pacientes con cáncer de mama triple negativo durante los últimos 20 años, me anima profundamente que estos datos muestren que ahora disponemos de una nueva herramienta muy necesaria para ayudar a las mujeres afectadas por esta devastadora enfermedad", dijo Dent.

El estudio concluyó que Dato-DXd era generalmente más leve para el cuerpo que la quimioterapia estándar.

Aunque algunos pacientes experimentaron úlceras en la boca y náuseas, menos personas tuvieron que dejar el tratamiento debido a efectos secundarios en comparación con quienes recibieron quimioterapia tradicional, según los investigadores.

El medicamento está siendo acelerado para su revisión por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) y otras agencias globales de salud.

Más información

Visita el Instituto Nacional del Cáncer para obtener un análisis más profundo del cáncer de mama triple negativo y de las opciones de tratamiento actuales.

FUENTES: SingHealth, nota de prensa, 15 de abril de 2026; Annals of Oncology, 3 de abril de 2026