Cómo calmar la tos: técnicas y remedios recomendados por especialistas

Especialistas de Cleveland Clinic recomiendan identificar la causa de la tos antes de recurrir a remedios caseros o medicamentos (Imagen ilustrativa Infobae)

Con los fuertes calores del verano, el uso del aire acondicionado, en muchos casos, viene acompañado de consecuencias como tos o dolor de garganta. La tos es un reflejo natural que protege las vías respiratorias, pero puede transformarse en una molestia persistente. Especialistas de Cleveland Clinic, encabezados por la neumóloga Rose Paccione, han compartido sus principales recomendaciones para aliviar este síntoma y subrayaron la importancia de detectar la causa antes de recurrir a remedios caseros o medicamentos.

Se destacan entre las estrategias más eficaces el uso de pastillas para la tos, jengibre, miel, mantener la humedad ambiental, una hidratación adecuada y la consulta médica en casos de alarma.

Identificar la causa, paso esencial

La neumóloga Rose Paccione explicó que la tos no es una enfermedad, sino un síntoma de un problema subyacente. “La mejor manera de tratar la tos es hacer foco en la causa. Usar un tratamiento inadecuado no funcionará y podría ser perjudicial”, afirmó la especialista a Cleveland Clinic. Por ese motivo, siempre debe determinarse el origen antes de emplear cualquier remedio.

Entre las causas más comunes figuran infecciones virales como el resfriado común, gripe o virus respiratorio sincitial (VRS), que pueden generar tos persistente durante dos o tres semanas, incluso tras la remisión de otros síntomas.

Las infecciones virales, el asma, las alergias y el reflujo gastroesofágico figuran entre las causas más frecuentes de tos persistente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El asma también es frecuente; en ocasiones, se manifiesta únicamente como tos seca, sin otros signos habituales como sibilancias o dificultad para respirar. Las alergias, tanto estacionales como ambientales, pueden producir goteo posnasal y tos, especialmente después de mudanzas o cambios de entorno.

La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) es otra causa, ya que el reflujo ácido irrita las vías respiratorias, sobre todo al estar acostado. Además, algunos medicamentos, como los inhibidores de la ECA y los betabloqueantes, pueden desencadenar tos como efecto secundario, incluso tras años de utilización.

Remedios sugeridos por Cleveland Clinic

Una vez determinada la causa, Rose Paccione propuso varios remedios para la tos leve. Las pastillas para la tos con mentol proporcionan alivio temporal, aunque el uso excesivo puede empeorar el síntoma. “No tome más de lo que recomienda el paquete: por lo general, no más de una pastilla para la tos cada dos horas”, indicó la especialista a Cleveland Clinic.

El jengibre, debido a sus propiedades antiinflamatorias, resulta útil en casos asociados a resfriados o alergias. Preparar té de jengibre o añadirlo a sopas calientes ayuda a calmar la irritación de garganta.

El jengibre aporta beneficios antiinflamatorios que ayudan a aliviar la irritación de garganta causada por resfriados o alergias (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ambiente seco intensifica la tos, por lo que el uso de humidificadores o la inhalación de vapor de una ducha caliente resulta beneficioso. “Un humidificador ayuda a calmar las vías respiratorias y a disolver la mucosidad”, explicó a Cleveland Clinic.

Respecto a los medicamentos, la especialista señaló dos tipos principales de fármacos de venta libre: dextrometorfano, que actúa sobre el cerebro para reducir el reflejo de la tos, y guaifenesina, que diluye la mucosidad y facilita su eliminación.

Con la guaifenesina, mantener una buena hidratación es esencial para potenciar el efecto. También advirtió que estos medicamentos no deben administrarse a niños sin la autorización de un profesional de la salud.

La miel se ha demostrado tan eficaz como algunos medicamentos de venta libre para la tos leve. “Pruebe una cucharada de miel antes de acostarse para calmar la tos”, recomendó la Dra. Paccione a Cleveland Clinic, quien añadió que también puede utilizarse en té o agua caliente. Sin embargo, la miel no debe administrarse a bebés menores de un año.

La miel demuestra una eficacia comparable a algunos medicamentos de venta libre para tratar la tos leve en adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posición al dormir influye notablemente en la tos nocturna. Elevar la cabeza con una almohada en forma de cuña evita la acumulación de mucosidad y reduce el reflujo ácido. “Levantar ligeramente la cabeza puede prevenir ambos problemas”, afirmó la especialista a Cleveland Clinic.

La hidratación es clave para la recuperación. “Cuando esté enfermo, beba mucha agua para eliminar la mucosidad y ayudar a su cuerpo a recuperarse. A veces, un vaso de agua es suficiente para aliviar la tos con cosquilleo”, aconsejó la Dra. Paccione a Cleveland Clinic.

Manejo de condiciones crónicas y prevención

En personas con asma o ERGE, la tos crónica puede indicar un mal control de la enfermedad. “Las pastillas para la tos y la miel no sirven en estos casos”, advirtió la Dra. Rose Paccione a Cleveland Clinic. Es clave ajustar el tratamiento médico con el profesional correspondiente.

Para prevenir la tos, conviene llevar una alimentación equilibrada, dormir suficientes horas y mantener una buena higiene de manos. “Una dieta rica en alimentos integrales aporta los nutrientes necesarios para la salud”, explicó la especialista.

Consultar a un especialista permite recibir el tratamiento adecuado y recuperar el bienestar respiratorio ante tos prolongada (Freepik)

Si aparecen sangrado al toser, dificultad para respirar, fiebre mayor a 38℃ más de dos días, tos por más de tres semanas o sonidos extraños como la tos perruna, se recomienda consultar con el médico. La mayoría de las toses se resuelve sola, pero si la molestia persiste, es importante acudir a un especialista para recibir el tratamiento adecuado y recuperar el bienestar respiratorio.