Este es el mejor remedio casero para expulsar flemas y aliviar la tos

Soluciones sencillas y accesibles pueden marcar la diferencia en el bienestar durante los meses más fríos

Soluciones naturales ganan terreno frente
Foto: (iStock)

Durante la temporada de frío y cambios bruscos de temperatura, es común que aumenten los casos de tos y acumulación de flemas en las vías respiratorias. Aunque en la mayoría de los casos estos síntomas no representan una enfermedad grave, pueden resultar muy molestos y persistentes.

Por ello, en algunos casos es recomendable el uso de remedios caseros naturales que ayudan a limpiar los pulmones, calmar la tos y favorecer una recuperación más rápida.

Uno de los remedios más eficaces y populares para expulsar las flemas y aliviar la tos es la infusión de miel, limón y jengibre. Esta combinación reúne propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias y expectorantes, que actúan directamente sobre las vías respiratorias.

Té de jengibre con limón
Té de jengibre con limón y miel, una bebida saludable y natural llena de beneficios y antioxidantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La miel es un calmante natural que suaviza la garganta irritada y reduce la tos seca. Además, sus compuestos antioxidantes ayudan a combatir bacterias y virus. Por su parte, el limón aporta vitamina C y refuerza el sistema inmunológico, mientras que el jengibre actúa como descongestionante y estimula la eliminación del exceso de moco.

Para preparar este remedio, se recomienda hervir una taza de agua con varias rodajas de jengibre fresco durante 10 minutos. Luego se cuela el líquido y se añade el jugo de medio limón y una cucharada de miel. Lo ideal es beber esta infusión dos o tres veces al día, especialmente antes de dormir, para reducir la tos nocturna y facilitar la respiración.

Además de este preparado, existen otras alternativas naturales que ayudan a eliminar las flemas. Una de ellas es la inhalación de vapor con eucalipto o menta, que despeja los bronquios y alivia la congestión.

Para hacerlo, se puede hervir agua en una olla, agregar unas gotas de aceite esencial de eucalipto y respirar el vapor cubriendo la cabeza con una toalla durante cinco a diez minutos. Este método es muy útil para liberar mucosidad atrapada en el pecho y la garganta.

Este remedio casero es esencial
Foto: (iStock)

Otro remedio tradicional y eficaz son las gárgaras con agua tibia y sal. Esta práctica ayuda a reducir la inflamación y eliminar microorganismos presentes en la garganta. Basta con disolver media cucharadita de sal en un vaso de agua tibia y realizar gárgaras varias veces al día.

También se recomienda mantener una buena hidratación, ya que el agua ayuda a aflojar las secreciones y facilita su expulsión. El consumo de infusiones calientes, caldos ligeros y jugos naturales favorece la recuperación. Igualmente, se aconseja evitar los lácteos en exceso, las bebidas frías y el tabaco, pues estos pueden aumentar la producción de mucosidad.

Aunque los remedios caseros son de gran ayuda para aliviar síntomas leves, es importante acudir al médico si la tos o las flemas persisten por más de una semana, si hay fiebre alta o dificultad para respirar, ya que podría tratarse de una infección respiratoria más seria.

