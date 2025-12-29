Qué es la variabilidad de la frecuencia cardíaca y cómo su monitoreo mejora la salud y previene el estrés

La variabilidad de la frecuencia cardíaca es una herramienta clave para anticipar el estrés según expertos en salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

La variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) ha dejado de ser una métrica exclusiva de deportistas de alto rendimiento y pacientes hospitalarios. El avance de los dispositivos y aplicaciones de salud permite que cualquier persona acceda a este dato y lo utilice como una ventana al estado real de su organismo.

La VFC revela cómo responde el cuerpo ante el estrés, su capacidad de recuperación y el grado de equilibrio entre descanso y exigencia diaria.

Especialistas citados por Women’s Health sostienen que interpretar correctamente la VFC permite anticipar señales de fatiga, ajustar rutinas de entrenamiento y tomar decisiones que afectan directamente el bienestar físico y mental. Así, la VFC se consolida como una herramienta esencial para quienes buscan entender y cuidar su salud de manera activa.

El significado fisiológico de la VFC

La VFC corresponde a la variación en el intervalo entre latidos consecutivos del corazón, medida en milisegundos. Refleja el equilibrio entre el sistema nervioso simpático y el parasimpático.

El doctor Srihari S. Naidu, profesor en el New York Medical College y director del Laboratorio de Cateterismo Cardíaco del Centro Médico Westchester, explicó: “Aunque el pulso parece regular, en realidad cada latido presenta una diferencia temporal mínima respecto al siguiente”.

Ambos sistemas nerviosos influyen en la VFC: el simpático activa la respuesta de alerta y el parasimpático está vinculado al descanso. Según Gab Reznik, entrenador personal en Tone House Nueva York, la VFC permite “ver cómo el cuerpo gestiona el estrés y la recuperación”.

No existe un rango estándar considerado normal para la VFC, ya que su interpretación es individual y depende de edad, sexo y estilo de vida, según Reznic. La métrica varía a lo largo del día y disminuye durante el ejercicio intenso.

Reznik recomienda registrar la VFC durante varios meses para detectar patrones propios. A su vez, sugiere como orientación general que, en adultos, valores entre 60 y 100 suelen considerarse saludables; cifras inferiores requieren revisar hábitos de descanso, alimentación o actividad física.

Beneficios de controlar la VFC

El monitoreo de la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) permite anticipar situaciones de estrés crónico y ajustar el entrenamiento físico. Incluso, puede alertar sobre la necesidad de buscar apoyo psicológico o implementar técnicas de relajación.

También resulta útil para optimizar la intensidad y el volumen del ejercicio, evitando el sobreesfuerzo. Un aumento progresivo de la VFC indica mejoras en la adaptación cardiovascular y en la recuperación tras la actividad física. Además, este factor funciona como un método adicional para interpretar las señales del cuerpo, lo que favorece la constancia y el rendimiento.

Diversos elementos pueden modificar la VFC. El consumo excesivo de alcohol disminuye sus valores y se asocia a problemas cardíacos. En cambio, una alimentación balanceada, con abundancia de frutas, verduras, cereales integrales y bajo contenido de grasas saturadas y sodio, contribuye a mejorar la VFC.

La calidad y variedad del ejercicio, el equilibrio entre rutinas intensas y descansos, así como la exposición a grandes altitudes, también tienen impacto. Un estudio reciente mostró que la altitud reduce la VFC en adultos sanos. Además, enfermedades metabólicas y el envejecimiento suelen disminuir la VFC. Practicar entrenamiento de resistencia mejora estos valores frente a una vida solo activa.

Cómo se mide la VFC

El electrocardiograma (ECG) realizado en consulta médica durante al menos cinco minutos es el método de referencia para medir la VFC, según Sealove. Sin embargo, la proliferación de wearables —anillos, relojes inteligentes o bandas deportivas— permite un monitoreo personal continuo.

Investigaciones validadas por Women’s Health, como el estudio publicado en Sensors, demostraron que estos dispositivos ofrecen registros fiables para el uso cotidiano, aunque son menos precisos que los de laboratorio.

Una revisión en el International Journal of Environmental Research and Public Health concluyó que los wearables representan una alternativa accesible y eficaz para el monitoreo a largo plazo fuera del ámbito clínico. Marcapasos y desfibriladores implantados también monitorizan la VFC de manera continua en pacientes específicos, añade Naidu.

Recomendaciones para el monitoreo personal

Los especialistas recomiendan paciencia y constancia con los dispositivos portátiles. Se requiere un periodo prolongado para establecer referencias individuales y entre seis meses y un año para observar cambios relevantes.

Comparar resultados con los de otras personas no aporta información útil por la alta variabilidad individual de la VFC. Según los expertos consultados por Women’s Health, pequeñas disminuciones diarias son habituales y no requieren alarma.

Si se mantiene una tendencia descendente, conviene priorizar el descanso, la hidratación y los periodos de recuperación, medidas fundamentales para preservar la salud física y mental y evitar el agotamiento.