Salud

Cuándo las caries requieren atención inmediata y cuáles son los riesgos de postergar el tratamiento odontológico

Un informe realizado por The Independent analizó distintos criterios clínicos que intervienen en la toma de decisiones dentro del consultorio y describió factores que los especialistas consideran antes de definir un tratamiento

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Paciente siendo examinada por el dentista, enfocándose en la odontología como clave para el cuidado dental, la salud bucal, el aliento fresco y la prevención de caries. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La intervención con torno dental depende del avance de la caries y del criterio del profesional odontológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor dental suele aparecer cuando el daño ya avanzó. Mucho antes de que una persona sienta molestias al comer o tomar algo frío, las caries pueden estar deteriorando el diente debajo del esmalte sin generar síntomas evidentes.

Consideradas uno de los problemas de salud bucal más comunes, las caries afectan a millones de adultos y representan una de las principales razones de consulta odontológica.

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Según datos federales del Centro Nacional para Estadísticas de Salud citados por The Independent, cerca del 90% de los estadounidenses de entre 20 y 64 años tuvo al menos una caries.

En ese contexto, muchos pacientes enfrentan la misma pregunta al llegar al consultorio: realizar un empaste de inmediato o esperar antes de pasar por el torno dental. Especialistas consultados por el medio británico señalaron que la decisión depende del estado de la lesión y de la evaluación clínica realizada por cada odontólogo.

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Boca abierta de una persona mostrando dientes superiores e inferiores cubiertos de sarro.
Retrasar el tratamiento de caries puede causar dolor intenso, infecciones y daños estructurales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tratamiento más habitual consiste en retirar el tejido afectado con instrumental rotatorio y luego restaurar la pieza dental mediante un empaste de resina o metal. El objetivo es eliminar la zona dañada y evitar que el deterioro continúe avanzando.

Cuándo las caries pueden controlarse sin un empaste

Algunos odontólogos consideran que no todas las lesiones requieren una intervención inmediata. Cuando las caries permanecen en una etapa superficial y todavía no atraviesa el esmalte, existe la posibilidad de frenar su progresión mediante cambios en la higiene bucal y controles periódicos.

La Dra. Sara Stuefen, dentista de Iowa y portavoz de la American Dental Association, declaró a The New York Times: “A veces todavía tenemos una oportunidad”. La especialista se refirió a los casos en los que el daño aún no alcanzó el interior del diente y puede manejarse con un mejor cepillado o el uso frecuente de hilo dental.

Una mujer sonriente con el pelo recogido usa hilo dental frente a un espejo en un baño, con un cepillo de dientes y pasta dental visibles.
Las caries superficiales pueden controlarse sin torno mediante una mejor higiene bucal y controles periódicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de esperar también busca evitar tratamientos cada vez más complejos sobre una misma pieza dental. Según explicaron expertos de St. Louis Prosthodontics, la clínica dental especializada, los empastes grandes y antiguos aumentan el riesgo de fracturas, lo que termina ocasionando la necesidad de nuevos procedimientos restaurativos con el paso del tiempo.

El aspecto económico detrás de los tratamientos

El informe de The Independent también abordó el costo económico de la atención odontológica en Estados Unidos. Un empaste puede costar más de USD 200 incluso en personas que cuentan con seguro dental. Cuando se necesita una corona para restaurar dientes muy dañados, el precio puede llegar a USD 2.000.

En ese contexto, algunos especialistas remarcaron que la odontología también funciona como un negocio privado. La Dra. Diana Nguyen, profesora clínica asociada de la University of California, San Francisco, sostuvo en diálogo con The New York Times: “Cuantas más intervenciones quirúrgicas se realicen, mayor será la ganancia económica”.

Primer plano de la boca abierta de un paciente durante un examen dental, con un dentista utilizando un espejo para revisar las muelas del juicio.
Los empastes grandes y antiguos elevan el riesgo de fracturas en piezas dentales, comprometiendo la salud bucal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nguyen añadió: “No se puede cobrar por ver algo una y otra vez”. Las declaraciones hacen referencia al modelo financiero de muchas clínicas, donde los procedimientos generan mayores ingresos que las consultas de seguimiento o las medidas preventivas.

Puntualizó que las diferencias de criterio entre odontólogos no suponen necesariamente prácticas fraudulentas. Un profesional puede recomendar un empaste inmediato, mientras otro considera razonable monitorear la evolución de una caries pequeña antes de intervenir.

Qué ocurre cuando el tratamiento se posterga demasiado

Aunque algunas lesiones pueden mantenerse bajo observación, retrasar el tratamiento dental puede provocar complicaciones que afectan la salud bucal. El avance de las caries compromete capas más profundas del diente y causa dolor intenso, dificultades para masticar e infecciones.

Especialistas de Main Dentistry, la clínica odontológica, advirtieron a The Independent que esperar apenas seis meses antes de realizar un empaste aumenta el riesgo de molestias severas y daños estructurales extensos.

Hombre en silla dental con la boca abierta. Dos profesionales con guantes examinan sus dientes con instrumentos, uno de ellos un espejo que revela una carie.
Las caries graves se vinculan a riesgos de salud general, como enfermedades cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el deterioro llega al tejido blando interno del diente, los pacientes pueden requerir una endodoncia, un procedimiento mucho más invasivo y costoso que un empaste convencional. En situaciones graves, incluso puede resultar en la pérdida de la pieza dental.

Además de las complicaciones locales, las caries graves también se relacionan con riesgos más amplios para la salud. Los expertos mencionaron vínculos entre infecciones dentales avanzadas y enfermedades cardiovasculares, un aspecto que distintos estudios continúan investigando.

Las evaluaciones odontológicas periódicas siguen siendo uno de los principales recursos para detectar lesiones tempranas y definir el tratamiento más adecuado según el estado de cada paciente.

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