Frecuencia cardíaca y pasos: los indicadores que permiten anticipar problemas de corazón, según un estudio

Estas medidas combinadas, mediante el uso de diversos dispositivos inteligentes, se posiciona como una herramienta sencilla y eficaz para evaluar el bienestar cardiovascular, según expertos consultados por Science Focus

La frecuencia cardíaca diaria por
La frecuencia cardíaca diaria por paso predice el riesgo de enfermedades cardíacas con mayor precisión que los métodos tradicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos métricas simples, fácilmente medibles con dispositivos inteligentes, permiten predecir el riesgo de enfermedades cardíacas con mayor precisión que los métodos tradicionales, según investigaciones recientes de la Universidad Northwestern y el programa All of Us Research Program.

Los estudios, publicados por la American Heart Association y difundidos en Science Focus, destacaron que la frecuencia cardíaca diaria y el número de pasos diarios, y especialmente la relación entre ambas —la frecuencia cardíaca diaria por paso—, ofrecen una visión más precisa del riesgo cardiovascular.

2 patrones clave para predecir el riesgo cardíaco

Tanto la frecuencia cardíaca diaria como el número de pasos diarios fueron durante años indicadores de salud cardiovascular. Sin embargo, la novedad reside en la métrica combinada: la frecuencia cardíaca diaria por paso (DHRPS, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con Science Focus, este indicador se calcula dividiendo la frecuencia cardíaca promedio diaria entre el promedio de pasos diarios. El resultado proporciona una medida sencilla y directa del estado cardiovascular, superando en precisión a cada métrica por separado.

La métrica DHRPS, calculada dividiendo
La métrica DHRPS, calculada dividiendo la frecuencia cardíaca diaria entre los pasos diarios, ofrece una evaluación sencilla del riesgo cardíaco (Freepik)

Flynn Chen, autor principal del estudio citado por Science Focus, afirmó que “la medición de DHRPS en realidad se correlaciona mejor con diabetes tipo 2, insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio y ataque cardíaco” que el uso individual de la frecuencia cardíaca o el conteo de pasos.

Por su parte, la American Heart Association añadió que “el DHRPS mostró asociaciones más fuertes con factores de enfermedades cardiovasculares, incluso después de ajustar por frecuencia cardíaca diaria y número de pasos”.

Cómo se calcula y qué significa la métrica combinada

El cálculo de la frecuencia cardíaca diaria por paso es directo: se divide la frecuencia cardíaca promedio diaria entre el número promedio de pasos diarios.

Por ejemplo, si una persona tiene una frecuencia cardíaca promedio de 80 latidos por minuto y realiza 6.000 pasos diarios, su DHRPS sería 0,0133. Si aumenta su actividad a 10.000 pasos diarios, el DHRPS baja a 0,008. En este contexto, un valor más bajo indica un menor riesgo cardiovascular.

La métrica DHRPS, calculada dividiendo
La métrica DHRPS, calculada dividiendo la frecuencia cardíaca diaria entre los pasos diarios, ofrece una evaluación sencilla del riesgo cardíaco (Freepik)

Este abordaje científico agrupó a los participantes en tres categorías según su DHRPS: bajo (0,0081 o menos), medio (más de 0,0081 y menos de 0,0147) y alto (0,0147 o más). Chen señaló que “la forma más sencilla de mejorar la puntuación es aumentar el número de pasos diarios”, ya que esto reduce el valor de la métrica y, por tanto, el riesgo asociado.

Evidencia científica y resultados del estudio

La investigación analizó datos de más de 7.000 usuarios de Fitbit durante cinco años, acumulando más de 50.000 millones de pasos, según compartió Science Focus. La American Heart Association detalló que el estudio incluyó 6.947 participantes del proyecto Fitbit Bring-Your-Own-Device (Fitbit Traiga su propio dispositivo), con 5,8 millones de días-persona de seguimiento y datos emparejados con historias clínicas electrónicas.

Los resultados mostraron que un DHRPS elevado se asoció con mayor prevalencia de diabetes tipo 2 (odds ratio 2,03), hipertensión (1,63), insuficiencia cardíaca (1,77) y aterosclerosis coronaria (1,44), incluso tras ajustar por frecuencia cardíaca y pasos diarios.

Además, el DHRPS presentó correlaciones más fuertes con la capacidad aeróbica máxima (VO2 max) en pruebas de esfuerzo, en comparación con las métricas tradicionales.

Ventajas frente a métodos tradicionales

Los dispositivos inteligentes como Fitbit
Los dispositivos inteligentes como Fitbit y Apple Watch facilitan la detección temprana de riesgos cardiovasculares mediante el monitoreo continuo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pruebas de esfuerzo, aunque efectivas para evaluar la respuesta cardíaca al ejercicio, presentan limitaciones de acceso y baja adherencia, con menos del 60% de cumplimiento en Estados Unidos, según la American Heart Association.

En contraste, los dispositivos inteligentes como Fitbit y Apple Watch permiten recopilar datos de manera continua y voluntaria, facilitando el seguimiento y la detección temprana de riesgos.

La métrica combinada DHRPS no solo es fácil de calcular, sino que también ofrece una alternativa práctica y de bajo costo para la evaluación del riesgo cardiovascular, superando la precisión de la frecuencia cardíaca o el conteo de pasos por separado.

Cómo mejorar la puntuación y reducir el riesgo

Incrementar el número de pasos diarios es la estrategia más efectiva para mejorar el DHRPS, de acuerdo con Chen en Science Focus. Al aumentar la actividad física, se reduce el valor de la métrica y, por ende, el riesgo de enfermedades cardíacas. Especialistas recomendaron recopilar al menos una semana de datos fiables con un dispositivo inteligente para obtener una puntuación significativa.

Un valor bajo de DHRPS
Un valor bajo de DHRPS indica menor riesgo cardiovascular, mientras que un valor alto se asocia a diabetes tipo 2 e insuficiencia cardíaca (Freepik)

Asimismo, el uso de dispositivos inteligentes para el monitoreo de la salud se ha generalizado, permitiendo a los usuarios acceder a información detallada sobre su bienestar en tiempo real.

Tanto Science Focus como la American Heart Association coincidieron en que la auto-monitorización y la disponibilidad de datos continuos abren nuevas posibilidades para la prevención y el manejo de enfermedades cardiovasculares.

Además, la correlación entre el DHRPS y la capacidad aeróbica sugiere aplicaciones futuras en la evaluación de la condición física sin necesidad de pruebas clínicas complejas.

Si la frecuencia cardíaca diaria por paso demuestra ser un buen sustituto de la medición de VO2 max, podría convertirse en una herramienta accesible para que cualquier persona obtenga información relevante sobre su salud cardiovascular sin depender de procedimientos complejos o costosos.

