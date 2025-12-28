Salud

Arvejas, el alimento que ayuda a prevenir la anemia y favorece el control del peso

Respaldado por investigaciones científicas y especialistas en nutrición, este grano verde aporta hierro, proteínas y fibra, nutrientes clave para favorecer la salud sanguínea, aumentar la saciedad y contribuir al equilibrio metabólico.

Las arvejas destacan como fuente
Las arvejas destacan como fuente clave de proteínas vegetales y fibra, favoreciendo una nutrición equilibrada y saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las arvejas han dejado de ser un simple acompañamiento en la mesa para convertirse en un verdadero aliado de la salud. Este pequeño grano verde, presente en cocinas de todo el mundo, ha captado la atención de expertos en nutrición y organismos internacionales por su capacidad para prevenir la anemia, favorecer el control de peso y aportar nutrientes fundamentales para el bienestar.

Respaldadas por investigaciones y estudios recientes, las arvejas se consolidan como una opción asequible y versátil que responde a los desafíos alimentarios actuales, demostrando que un alimento sencillo puede ofrecer beneficios profundos y duraderos para el organismo.

Beneficios para el control de peso

Más allá de su efecto sobre la anemia, las arvejas representan un elemento relevante en el control del peso corporal, tal como detallan expertos de Sportlife.

Su alto poder saciante se debe a su contenido en proteínas y fibra, lo que permite integrarlas de forma efectiva en dietas para perder peso. Presentan un bajo aporte de grasas y contienen micronutrientes que favorecen el metabolismo lipídico, siempre en conjunto con la actividad física.

Un estudio del Hospital St.
Un estudio del Hospital St. Michael respalda que 130 gramos diarios de arvejas ayudan de forma eficaz en la reducción de peso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio realizado por el Hospital St. Michael demostró que el consumo diario de 130 gramos de legumbres como las arvejas ayuda a reducir peso.

Además, la Facultad de Ciencias de la Universidad de Copenhague documenta que las comidas basadas en legumbres producen una sensación de saciedad mayor que aquellas que incluyen carnes de cerdo o ternera, lo que facilita el control del apetito y contribuye a un descenso de peso sostenible.

En el ámbito metabólico, las arvejas también sobresalen por su capacidad para estabilizar los niveles de glucosa en sangre. Los expertos consultados por Sportlife destacan la doble acción de su alta cantidad de fibra y bajo índice glucémico, factores que ralentizan la absorción de azúcares y ayudan a evitar picos glicémicos. Estas propiedades convierten a las arvejas en un alimento adecuado para quienes buscan reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 o mejorar el control glucémico mediante la alimentación.

Protección cardiovascular y acción antioxidante

El consumo de arvejas se asocia con múltiples beneficios para la salud cardiovascular. Su aporte de fibra soluble contribuye a reducir los niveles de colesterol LDL (“colesterol malo”) al favorecer su eliminación, lo que ayuda a disminuir la formación de placas de ateroma en las arterias y mejora la circulación sanguínea.

A esto se suma la presencia de luteína, un carotenoide con efecto vasodilatador, que colabora en la elasticidad de los vasos sanguíneos y en el mantenimiento de una adecuada salud arterial, según destaca Sportlife a partir de investigaciones de la Sociedad Americana de Agronomía.

El consumo de arvejas disminuye
El consumo de arvejas disminuye el colesterol LDL por su fibra soluble, reduciendo la formación de placas en las arterias y mejorando la salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

El perfil saludable de las arvejas se completa con su potente acción antioxidante, gracias a la presencia de alfa y beta-carotenos, compuestos que ayudan a neutralizar el daño celular provocado por los radicales libres.

Estos antioxidantes no solo protegen células y tejidos, sino que también contribuyen al cuidado de la piel, las mucosas y las uñas, y pueden desempeñar un rol preventivo frente al envejecimiento prematuro y a diversas enfermedades crónicas, según reportó Harvard Health.

Recomendaciones y usos culinarios

Las arvejas son una opción versátil y sencillas de incorporar en distintas preparaciones. Sportlife recomienda combinarlas en comidas como guisos o sopas, para obtener una proteína completa y evitar cocciones prolongadas que puedan disminuir su valor nutricional.

Asimismo, son habituales en la cocina asiática, acompañadas de curry o cúrcuma, y la harina de arveja puede utilizarse como espesante en sopas o para rebozados.

Sportlife recomienda añadir arvejas a
Sportlife recomienda añadir arvejas a guisos y sopas para potenciar el aporte de proteínas en la dieta diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es fundamental precisar que, aunque suelen considerarse verduras, las arvejas pertenecen al grupo de las legumbres y comparten familia con las judías, lentejas y garbanzos.

Diversos estudios han puesto en evidencia tanto el valor nutricional de las arvejas como su notable capacidad de adaptación. Un aspecto destacado por la Sociedad Americana de Agronomía y citado por Sportlife es la resistencia de ciertas variedades de esta planta a episodios de calor extremo provocados por el cambio climático, lo que refuerza su potencial como cultivo resiliente y clave para la alimentación del futuro.

