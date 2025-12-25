Los ocho errores alimentarios que alteran el microbioma intestinal y cómo evitarlos

La falta de variedad en la dieta reduce la diversidad bacteriana del microbioma intestinal y debilita la salud digestiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de cada persona, millones de microorganismos trabajan silenciosamente para mantener el funcionamiento del cuerpo: controlan desde la digestión y la energía diaria hasta el ánimo, la inmunidad y el riesgo de enfermedades.

Este universo microscópico compone el microbioma intestinal, considerado hoy tan importante como cualquier órgano vital. Pero su equilibrio puede verse amenazado sin que lo notemos, simplemente por lo que ponemos todos los días en el plato. Hábitos cotidianos y errores frecuentes en la alimentación pueden debilitar este delicado ecosistema, propiciando molestias y complicaciones de salud inesperadas, incluso en quienes creen comer de manera saludable.

Según la médica y dietista Amy Burkhart, la experta en nutrición vegetal Desiree Nielsen y especialistas de Harvard Health Publishing, el microbioma puede albergar hasta 100 billones de microbios con un peso superior a un kilo.

El equilibrio entre bacterias beneficiosas y patógenos es fundamental. Si se altera, conocido como disbiosis, pueden surgir fatiga, problemas digestivos, infecciones frecuentes y, con el tiempo, enfermedades graves. Aunque el microbioma se forma en la infancia, la dieta diaria es el principal factor que lo modifica. Estos son los hábitos que más lo perjudican y cómo proteger la salud intestinal, según los expertos.

1. Falta de variedad en la dieta

Comer siempre lo mismo restringe la diversidad bacteriana. Burkhart explica que “diferentes bacterias en el microbioma responden a distintos alimentos”. Si predomina una dieta repetitiva, el ecosistema intestinal pierde riqueza y resistencia.

Tanto Self como Harvard Health recomiendan incorporar nuevos vegetales, frutas, granos y legumbres para nutrir a mayor cantidad de bacterias benéficas, mejorando la digestión, la inmunidad y la capacidad de recuperación ante enfermedades.

2. Consumo regular de alimentos procesados y aditivos

Los ultraprocesados —como galletitas, caramelos, comida rápida y bebidas industriales— están llenos de aditivos como carboximetilcelulosa y polisorbato-80. Estos compuestos pueden alterar la microbiota, dañar la barrera intestinal y fomentar la inflamación, advierten Burkhart y Harvard Health. Una dieta rica en alimentos frescos e integrales, como cereales completos, frutas, verduras y legumbres, resulta clave para un microbioma equilibrado.

3. Exceso de bebidas azucaradas

Las bebidas azucaradas, como refrescos y jugos industriales, disminuyen la diversidad microbiana, favorecen la inflamación y debilitan la protección digestiva.

Estas condiciones propician bacterias vinculadas a la disbiosis y trastornos metabólicos. Sustituir estos productos por agua o bebidas naturales sin azúcar puede preservar la salud intestinal.

4. Baja ingesta de fibra

La fibra es el nutriente esencial para las bacterias saludables del intestino. Según Nielsen y los especialistas de Harvard Health, sumar fibra es el cambio más efectivo para transformar el microbioma. El objetivo debe ser alcanzar entre 30 y 50 gramos diarios provenientes de frutas, verduras, legumbres y cereales integrales. Cuando falta fibra, predominan bacterias dañinas y se debilita la barrera intestinal, incrementando el riesgo de enfermedades.

5. Evitar alimentos que causan molestias digestivas iniciales

Muchas personas eliminan legumbres y algunas verduras al experimentar gases o hinchazón. Sin embargo, estos síntomas suelen señalar solo una adaptación insuficiente a la fibra, no una intolerancia real.

Tanto Nielsen como los especialistas de Harvard Health sugieren introducir estos alimentos de manera progresiva para que el microbioma y el organismo se acostumbren y puedan aprovechar sus beneficios.

6. Reemplazar alimentos integrales por bebidas prebióticas

Aunque los refrescos prebióticos pueden aportar cierta fibra, no sustituyen los beneficios de los alimentos naturales. Frutas, vegetales y cereales completos no solo proveen fibra, sino también polifenoles antioxidantes y otros microelementos. Por eso, expertos recomiendan siempre privilegiar los alimentos reales y consumir bebidas funcionales solo de manera ocasional.

7. Uso indiscriminado de probióticos

Los suplementos probióticos no son una solución mágica. El consumo excesivo o sin orientación profesional puede perturbar el equilibrio bacteriano y provocar molestias digestivas, advierte Nielsen. No todos los probióticos funcionan para todos los problemas, ni sus efectos son siempre positivos. Lo recomendable es consultar fuentes confiables o buscar la guía de un profesional de la salud antes de elegir un suplemento.

8. Confiar en los probióticos como reemplazo de una buena dieta

Nielsen y Harvard Health coinciden: los probióticos pueden ser útiles en momentos puntuales, pero nunca reemplazan los efectos sostenidos de una dieta rica, variada y natural. La base de un microbioma fuerte es la alimentación diaria compuesta por alimentos frescos, integrales y abundancia de fibra.

Cuidar el microbioma intestinal es más sencillo de lo que parece: basta con sumar variedad en el plato, elegir alimentos integrales y de origen vegetal, reducir los ultraprocesados y las bebidas azucaradas, incorporar gradualmente nuevas fuentes de fibra y limitar los suplementos a casos específicos.