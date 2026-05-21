Teleshow

“Yo soy team Wanda”: el inesperado apoyo de Ricardo Darín a la conductora por la polémica del Martín Fierro

Tras la entrega del premio a la mejor conducción femenina a la empresaria, las críticas y respaldos se multiplicaron en el mundo del espectáculo. “Soy fan de ella”, reveló

Guardar
Google icon
Ricardo Darín opinó sobre la ficción televisiva y el rol de Wanda en el medio, expresando su respaldo al premio que ganó en el Martín Fierro

La gala de los Martín Fierro 2026 no solo puso el foco sobre los premios, sino que desató una discusión inesperada sobre la figura de Wanda Nara, quien obtuvo el galardón a la mejor conducción femenina. Entre elogios y detractores, la voz de Ricardo Darín emergió como una de las defensas más enfáticas hacia la empresaria y conductora, al aportar su perspectiva a un debate que sigue generando repercusiones en el mundo del espectáculo.

Mientras las declaraciones de involucrados y conocidos no cesan, el actor fue abordado por cronistas en la vía pública. Ante la pregunta sobre su opinión respecto a Masterchef y si veía ese programa, el actor afirmó con total naturalidad. La conversación rápidamente giró hacia la labor de Wanda en el ciclo: “Sí, lo hizo muy bien. Yo soy team Wanda, porque Wanda se inventó a sí misma. Y es genial, es una genia, es muy inteligente”. Esta afirmación, pronunciada en un contexto de críticas hacia la reciente ganadora se convirtió en una de las respuestas más sorprendentes.

PUBLICIDAD

La defensa pública de Darín no se limitó a un comentario aislado. Cuando los cronistas le mencionaron la polémica que había rodeado la entrega del premio, el actor reconoció el clima generado: “Sí, sí, lo vi. Vi que se le tiraron a la yugular”.

La victoria como mejor conductora femenina provocó una oleada de reacciones. Apenas conocida la noticia, los comentarios a favor y en contra se multiplicaron en redes sociales y programas de espectáculos. La terna estaba integrada por nombres con larga trayectoria en el medio: Georgina Barbarossa, Moria Casán, Verónica Lozano, Mariana Fabbiani, Pamela David y Karina Mazzocco. La elección de Nara por sobre estas candidatas generó cuestionamientos y también respaldos públicos.

PUBLICIDAD

La emoción de Wanda Nara al ser distinguida sobre el escenario por su labor en MasterChef

El debate no solo giró en torno a sus méritos, sino también sobre los criterios de premiación y la transformación del rol de las conductoras en la televisión argentina. Para algunos, la distinción representó un reconocimiento a la capacidad de reinventarse y captar la atención del público masivo. Para otros, la decisión fue vista como un desplazamiento a figuras con mayor recorrido en la pantalla chica.

En este clima, la defensa de Ricardo Darín cobró especial relevancia. “Hay que mirar lo que hace ella”, destacó. Ya a punto de irse, el actor reveló que en algún momento ella lo había convocado. “No fui”, dijo entre risas ante la pregunta de los cronistas sobre la posibilidad de actuar en una película producida por la exesposa de Mauro Icardi.

La irrupción de Wanda en la conducción televisiva no es un hecho aislado, sino parte de un proceso de construcción mediática sostenido durante años. Además de conducir Masterchef Celebrity, supo consolidar una presencia transversal en medios gráficos, digitales y plataformas sociales. Su estrategia de exposición, sumada a decisiones empresariales, la posicionó como una figura capaz de reinventarse y capitalizar la atención del público.

Ricardo Darín opinó sobre Wanda Nara como conductora de Masterchef

El fenómeno que representa se manifiesta en la capacidad de generar conversación, tanto positiva como negativa, en torno a cada paso profesional. La reacción de Darín, quien afirmó: “Muero por verla. Yo soy fan de Wanda, te juro. Sí”, refuerza la idea de que su figura trasciende la polémica y consigue la adhesión de referentes de distintos ámbitos.

Cabe recordar que no es la primera vez que el actor elogia a la conductora, ya que luego del debut en el año 2023, al enfrentar a los medios Darín destacó: “Veo Masterchef, mucho, y algunos otros programas”. Ante esta contestación, los periodistas que lo entrevistaban se animaron a más: ¿Qué te parece Wanda Nara como conductora?”, a lo que el actor de Relatos salvajes respondió sin dudar: “Está bien, me parece que está bien, teniendo en cuenta que no lo había hecho antes me parece que lo está haciendo bastante bien”.

Temas Relacionados

Ricardo DarínWanda NaraPremios Martín FierroMejor conductoraRedes sociales

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fito Páez, entre silbidos y aplausos en su concierto en Buenos Aires: “Nunca voy a olvidar esta noche”

El rosarino fue abucheado por parte del público en su cuarto concierto en el Movistar Arena. El desafiante diálogo con sus fans y la reconciliación en un grito de corazón

Fito Páez, entre silbidos y aplausos en su concierto en Buenos Aires: “Nunca voy a olvidar esta noche”

La frustración de Kennys Palacios por quedar afuera de Gran Hermano: “Ese lugar me correspondía”

El estilista agradeció el apoyo recibido en su intento de regresar a la competencia y su mensaje ratificó la distancia que mantiene con Wanda Nara

La frustración de Kennys Palacios por quedar afuera de Gran Hermano: “Ese lugar me correspondía”

El impactante regreso de Andrea del Boca en Gran Hermano: así fue su vuelta a la casa

La actriz regresó a la competencia, luego de un accidente que la obligó a abandonarla, y lo hizo con una entrada a pura teatralidad. El momento

El impactante regreso de Andrea del Boca en Gran Hermano: así fue su vuelta a la casa

La tajante decisión de Mavinga al determinar si Carmiña reingresaría o no a Gran Hermano tras sus comentarios racistas

Santiago del Moro determinó que la joven debía decidir si su excompañera ingresaba o no al reality en esta instancia de repechaje

La tajante decisión de Mavinga al determinar si Carmiña reingresaría o no a Gran Hermano tras sus comentarios racistas

El sorpresivo regreso de Pity Álvarez en el Chori Ride: rock, pandereta y un guiño de Andrés Calamaro

El líder de Intoxicados se sumó al festival como invitado especial, interpretando un clásico del rock nacional

El sorpresivo regreso de Pity Álvarez en el Chori Ride: rock, pandereta y un guiño de Andrés Calamaro

DEPORTES

Se filmó durante la convocatoria de Brasil para el Mundial, no fue citado por Ancelotti y subió el video: “Hemos decidido mostrarlo todo”

Se filmó durante la convocatoria de Brasil para el Mundial, no fue citado por Ancelotti y subió el video: “Hemos decidido mostrarlo todo”

Alemania dio la lista para el Mundial con el regreso de un histórico tras dos años sin jugar en la selección: la polémica detrás de su llamado

“Mala leche” y “sos un mal tipo”: la encendida pelea entre un histórico entrenador y un periodista en una entrevista en Uruguay

Tensión en Roland Garros por la protesta de las figuras del tenis en el torneo en plena disputa por el reparto del dinero

Independiente Rivadavia visitará a La Guaira en busca de mantener su invicto en la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

TELESHOW

Fito Páez, entre silbidos y aplausos en su concierto en Buenos Aires: “Nunca voy a olvidar esta noche”

Fito Páez, entre silbidos y aplausos en su concierto en Buenos Aires: “Nunca voy a olvidar esta noche”

La frustración de Kennys Palacios por quedar afuera de Gran Hermano: “Ese lugar me correspondía”

El impactante regreso de Andrea del Boca en Gran Hermano: así fue su vuelta a la casa

La tajante decisión de Mavinga al determinar si Carmiña reingresaría o no a Gran Hermano tras sus comentarios racistas

El sorpresivo regreso de Pity Álvarez en el Chori Ride: rock, pandereta y un guiño de Andrés Calamaro

INFOBAE AMÉRICA

Panamá pide a Costa Rica resolver conflicto comercial “en una mesa y no en estrados”

Panamá pide a Costa Rica resolver conflicto comercial “en una mesa y no en estrados”

Por qué los buzos italianos que murieron en Maldivas no pudieron salir de la cueva submarina

Proyecto de ley de sustancia económica que se discute en Panamá sufre las primeras modificaciones

China se inquieta y Taipei se ilusiona con un posible diálogo entre Trump y Lai Ching-te, el presidente de Taiwán

Detectan 7,300 focos de calor en Centroamérica en un solo día, según Observatorio