Avanzan Shein y Temu: las importaciones vía courier alcanzaron un nuevo máximo histórico

Con un tipo de cambio estable, las importaciones a través de servicios courier registraron en abril un nuevo máximo histórico, con un monto de USD 118 millones. La cifra representa un incremento interanual de 135,9% y supera el récord anterior de USD 105 millones alcanzado en diciembre de 2025.

La consultora Analytica detalló que en 2026 acumulan USD 402 millones, lo que implica un alza del 123,2% interanual. Aunque su peso en el agregado de importaciones sigue siendo reducido, en el mes fue la tercer categoría más relevante en el análisis a 8 dígitos según la nomenclatura del Mercosur", resaltó.

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Cabe mencionar que el sistema de courier representa actualmente una vía alternativa simplificada para quienes desean adquirir productos en el exterior sin atravesar los procesos complejos de la Aduana convencional.

A diferencia del servicio postal tradicional, este mecanismo es gestionado por compañías privadas que se encargan tanto del transporte como de la gestión fiscal, posibilitando que el usuario reciba los productos en su domicilio mediante un único pago.

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Evolución de las importaciones vía courier (Analytica)

Las últimas modificaciones aumentaron el atractivo de esta modalidad al elevar el tope de compra a USD 3.000 y establecer una franquicia para importar bienes de hasta USD 400 pagando solo el IVA, lo que facilita la entrega y disminuye los costos para los consumidores.

De este modo, se dio una combinación de factores: se redujeron las trabas burocráticas, las plataformas globales promovieron ofertas con envíos gratuitos o a bajo costo, las redes sociales amplificaron experiencias de usuarios que mostraban cómo acceder a los productos y las empresas de courier ampliaron su capacidad operativa.

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Como referencia, Gustavo Sambucetti, director de la Cámara de Comercio Electrónico, precisó en Infobae en Vivo, que las compras en el exterior alcanzan los 900 millones de dólares y el mercado total local es de 23 mil millones de dólares, con lo cual por el momento es un 5% de todo lo que se vende online. Según sus proyecciones, este año podría elevarse al 10%, impulsado por la búsqueda de precios, la variedad de ofertas y la facilidad para operar en plataformas internacionales.

Ahora bien, con el salario privado registrado acumulando una caída real de 4,8% entre septiembre y marzo —siete meses consecutivos de retroceso— y una recuperación en dólares del 14,5% desde noviembre, el segundo crecimiento mensual de las compras vía courier, señala Analytica, podría ser señal de que se consolida la tendencia de sustitución de productos locales por importaciones directas a través de plataformas digitales.

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En 2026 las importaciones vía courier acumulan USD 402 millones, lo que implica un alza del 123,2% interanual (Imagen ilustrativa Infobae)

Los artículos que más eligen los argentinos al comprar en el exterior mediante courier son principalmente productos tecnológicos como celulares, notebooks y accesorios, además de ropa y calzado de marcas internacionales, cosméticos, suplementos y productos para el hogar.

El fenómeno incluso llegó al Financial Times, que destacó el boom de compras de los argentinos a través de Amazon, Shein y Temu. La consultora Abeceb había advertido que las importaciones de este tipo “más que un riesgo macro, tienen un impacto significativo a nivel micro y sectorial, especialmente en rubros intensivos en bienes finales livianos (indumentaria, calzado, pequeños electrónicos y artículos para el hogar), donde el Courier actúa como un vector directo de competencia externa, profundizando el sesgo hacia bienes finales dentro de la canasta importadora, en industrias de baja productividad. Este fenómeno plantea a su vez desafíos regulatorios, fiscales y productivos”.

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A nivel de industria local, el auge de las importaciones vía courier genera una presión adicional sobre los fabricantes argentinos, especialmente en sectores como indumentaria, calzado y pequeños electrónicos, donde la competencia internacional resulta más directa y difícil de equiparar en precio y variedad.

En este escenario, y particularmente ante el avance de Shein y Temu, países como Francia avanzan con regulaciones específicas para limitar el impacto, imponiendo requisitos más estrictos en materia de etiquetado, trazabilidad y cumplimiento fiscal. En Argentina, el crecimiento de estas plataformas ya motivó la presentación de proyectos legislativos orientados a restringir el ingreso.

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