Economía

Avanzan Shein y Temu: las importaciones vía courier alcanzaron un nuevo máximo histórico

Los argentinos continúan demandando productos del exterior, en un contexto de menores regulaciones y estabilidad cambiaria

Guardar
Google icon
Imagen Z6NQHYLFDNHGFLXNJ5LQMREN5A

Con un tipo de cambio estable, las importaciones a través de servicios courier registraron en abril un nuevo máximo histórico, con un monto de USD 118 millones. La cifra representa un incremento interanual de 135,9% y supera el récord anterior de USD 105 millones alcanzado en diciembre de 2025.

La consultora Analytica detalló que en 2026 acumulan USD 402 millones, lo que implica un alza del 123,2% interanual. Aunque su peso en el agregado de importaciones sigue siendo reducido, en el mes fue la tercer categoría más relevante en el análisis a 8 dígitos según la nomenclatura del Mercosur", resaltó.

PUBLICIDAD

Cabe mencionar que el sistema de courier representa actualmente una vía alternativa simplificada para quienes desean adquirir productos en el exterior sin atravesar los procesos complejos de la Aduana convencional.

A diferencia del servicio postal tradicional, este mecanismo es gestionado por compañías privadas que se encargan tanto del transporte como de la gestión fiscal, posibilitando que el usuario reciba los productos en su domicilio mediante un único pago.

PUBLICIDAD

Gráfico de barras que muestra importaciones vía courier en millones de dólares desde octubre de 2020 hasta abril de 2026, con un fuerte aumento reciente
Evolución de las importaciones vía courier (Analytica)

Las últimas modificaciones aumentaron el atractivo de esta modalidad al elevar el tope de compra a USD 3.000 y establecer una franquicia para importar bienes de hasta USD 400 pagando solo el IVA, lo que facilita la entrega y disminuye los costos para los consumidores.

De este modo, se dio una combinación de factores: se redujeron las trabas burocráticas, las plataformas globales promovieron ofertas con envíos gratuitos o a bajo costo, las redes sociales amplificaron experiencias de usuarios que mostraban cómo acceder a los productos y las empresas de courier ampliaron su capacidad operativa.

Como referencia, Gustavo Sambucetti, director de la Cámara de Comercio Electrónico, precisó en Infobae en Vivo, que las compras en el exterior alcanzan los 900 millones de dólares y el mercado total local es de 23 mil millones de dólares, con lo cual por el momento es un 5% de todo lo que se vende online. Según sus proyecciones, este año podría elevarse al 10%, impulsado por la búsqueda de precios, la variedad de ofertas y la facilidad para operar en plataformas internacionales.

Ahora bien, con el salario privado registrado acumulando una caída real de 4,8% entre septiembre y marzo —siete meses consecutivos de retroceso— y una recuperación en dólares del 14,5% desde noviembre, el segundo crecimiento mensual de las compras vía courier, señala Analytica, podría ser señal de que se consolida la tendencia de sustitución de productos locales por importaciones directas a través de plataformas digitales.

Imagen ilustrativa de containers en el puerto, reflejando la logística de importaciones y su impacto económico, incluyendo aduanas, impuestos y transporte. (Imagen ilustrativa Infobae)
En 2026 las importaciones vía courier acumulan USD 402 millones, lo que implica un alza del 123,2% interanual (Imagen ilustrativa Infobae)

Los artículos que más eligen los argentinos al comprar en el exterior mediante courier son principalmente productos tecnológicos como celulares, notebooks y accesorios, además de ropa y calzado de marcas internacionales, cosméticos, suplementos y productos para el hogar.

El fenómeno incluso llegó al Financial Times, que destacó el boom de compras de los argentinos a través de Amazon, Shein y Temu. La consultora Abeceb había advertido que las importaciones de este tipo “más que un riesgo macro, tienen un impacto significativo a nivel micro y sectorial, especialmente en rubros intensivos en bienes finales livianos (indumentaria, calzado, pequeños electrónicos y artículos para el hogar), donde el Courier actúa como un vector directo de competencia externa, profundizando el sesgo hacia bienes finales dentro de la canasta importadora, en industrias de baja productividad. Este fenómeno plantea a su vez desafíos regulatorios, fiscales y productivos”.

A nivel de industria local, el auge de las importaciones vía courier genera una presión adicional sobre los fabricantes argentinos, especialmente en sectores como indumentaria, calzado y pequeños electrónicos, donde la competencia internacional resulta más directa y difícil de equiparar en precio y variedad.

En este escenario, y particularmente ante el avance de Shein y Temu, países como Francia avanzan con regulaciones específicas para limitar el impacto, imponiendo requisitos más estrictos en materia de etiquetado, trazabilidad y cumplimiento fiscal. En Argentina, el crecimiento de estas plataformas ya motivó la presentación de proyectos legislativos orientados a restringir el ingreso.

Temas Relacionados

importaciones vía couriersheintemuamazonúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 21 de mayo

El dólar al público se mantiene estabilizado en $1.420 para la venta en el Banco Nación. El BCRA compró más de USD 300 millones y acumula un saldo a favor de USD 8.700 millones en 2026

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 21 de mayo

Cuántos salarios son necesarios para comprar un auto 0 km y los que se requerían un año atrás

Tomando como referencia el índice RIPTE, y a pesar del congelamiento de precios de la mayoría de los autos nuevos en los últimos meses, algunos autos requieren más ahorro que en 2025

Cuántos salarios son necesarios para comprar un auto 0 km y los que se requerían un año atrás

Jubilaciones: a cuánto llegaría la mínima si se hubiera actualizado el bono de $70.000, congelado desde 2024

El refuerzo perdió casi la mitad de su poder adquisitivo en dos años y seguiría deteriorándose, incluso en un escenario de menor inflación

Jubilaciones: a cuánto llegaría la mínima si se hubiera actualizado el bono de $70.000, congelado desde 2024

La morosidad en los préstamos de billeteras virtuales superó el 30% pero se estabilizó en los últimos meses

Para 2,3 millones de argentinos, el crédito fintech es la única opción para acceder al financiamiento. La irregularidad en este segmento llegó a su máximo en el verano, tal como sucedió en los bancos

La morosidad en los préstamos de billeteras virtuales superó el 30% pero se estabilizó en los últimos meses

ARCA lanzó un nuevo recibo de sueldo digital para empleadas domésticas: cómo hacerlo, paso a paso

Las nuevas disposiciones afectan a quienes emplean personal de limpieza y asistencia, con actualizaciones en la modalidad de entrega y consulta de comprobantes salariales bajo el régimen especial legal

ARCA lanzó un nuevo recibo de sueldo digital para empleadas domésticas: cómo hacerlo, paso a paso

DEPORTES

Alerta en Argentina a 26 días del Mundial: el momento de la lesión del Dibu Martínez en un dedo antes de la final con Aston Villa

Alerta en Argentina a 26 días del Mundial: el momento de la lesión del Dibu Martínez en un dedo antes de la final con Aston Villa

Chocó contra un muro de contención, salió despedido y sufrió graves heridas: el impactante accidente de un motociclista en el Mundial de speedway

El jugador 27° que Lionel Scaloni evalúa llevar en la lista de la selección argentina para el Mundial 2026

El riesgo de la apuesta de la FIFA: el Mundial creció tanto que podría volverse en su contra

Se filmó durante la convocatoria de Brasil para el Mundial, no fue citado por Ancelotti y subió el video: “Hemos decidido mostrarlo todo”

TELESHOW

Ana Rosenfeld apuntó contra Mauro Icardi: “Quiere la tutela de las nenas con la China Suárez”

Ana Rosenfeld apuntó contra Mauro Icardi: “Quiere la tutela de las nenas con la China Suárez”

Gilby Clarke, el ex Guns N’ Roses que forjó una amistad con Pappo entre asados y guitarras: “Es mi héroe”

Fito Páez, entre silbidos y aplausos en su concierto en Buenos Aires: “Nunca voy a olvidar esta noche”

“Yo soy team Wanda”: el inesperado apoyo de Ricardo Darín a la conductora por la polémica del Martín Fierro

La frustración de Kennys Palacios por quedar afuera de Gran Hermano: “Ese lugar me correspondía”

INFOBAE AMÉRICA

Más de 33 millones de personas bajo alerta por inundaciones y lluvias extremas en Estados Unidos

Más de 33 millones de personas bajo alerta por inundaciones y lluvias extremas en Estados Unidos

Alerta por el aumento de suicidios en adolescentes y jóvenes de la región: un informe reveló datos preocupantes

Gioconda Belli: “No vamos a acabar con una dictadura con poesía”

Quiénes son los cinco militares cubanos acusados junto a Raúl Castro en Estados Unidos

Israel deporta a todos los activistas de la flotilla que iba rumbo a Gaza y fue abordada en el Mediterráneo