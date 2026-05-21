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Se filmó durante la convocatoria de Brasil para el Mundial, no fue citado por Ancelotti y subió el video: “Hemos decidido mostrarlo todo”

El arquero Hugo Souza compartió la grabación del momento en que siguió el anuncio oficial y mostró su reacción al quedar fuera del plantel para la Copa del Mundo

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El jugador del Corinthians decidió subir el video a pesar que el resultado no fue el esperado

El arquero de Brasil, Hugo Souza, compartió en su canal de Youtube el momento exacto en el que recibió la noticia de que quedó fuera de la lista definitiva de convocados para el Mundial 2026 anunciada por Carlo Ancelotti. La grabación registró la reacción del futbolista, que siguió desde su casa el anuncio oficial realizado en Río de Janeiro, y mostró la desilusión que vivió al no ver su nombre entre los elegidos. “El fútbol no siempre nos ofrece el final con el que soñamos”, escribió junto al video.

El arquero brasileño decidió documentar la jornada a pesar de la incertidumbre que sentía en las horas previas a la convocatoria. En la descripción del video, publicado después de la transmisión oficial, Hugo Souza añadió: “Este vídeo muestra uno de los días más importantes —y más difíciles— de la vida de Hugo. Había expectación por la convocatoria para el Mundial de 2026, el sueño seguía vivo… pero esta vez no se cumplió. Aun así, hemos decidido mostrarlo todo. Porque el objetivo de este canal nunca ha sido mostrar solo victorias, expectación y momentos buenos. La idea siempre ha sido mostrar la realidad tal y como es. Los entresijos, la presión, los logros y también las frustraciones. Esto no es el final. Es parte del camino. 2030 está a la vuelta de la esquina”.

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Carlo Ancelotti, entrenador de la selección de Brasil, explicó en conferencia de prensa que la elección de los arqueros para el Mundial respondió a una búsqueda de experiencia en la posición. “En algunas posiciones, como la de portero, damos más importancia a la experiencia. Por eso convoqué a Weverton del Gremio. Son jugadores que ya hemos probado, jugadores experimentados cuyo valor conocemos, y no necesitamos ponerlos a prueba. Están acostumbrados a la competición”, afirmó el técnico italiano. Además de Weverton, que en las últimas horas se hizo viral por el video en el que se desmaya tras escuchar su nombre dentro de la nómina, la Verdeamarela contará con los porteros Alisson (Liverpool) y Ederson (Fenerbahce).

El propio Ancelotti también se refirió a la ausencia de Hugo Souza y de otros jóvenes arqueros como Bento: “Lamento mucho que otros no estén aquí, como Bento y Hugo Souza. Es una pena, pero son jóvenes y tendrán la oportunidad de formar parte del próximo proyecto del Mundial”. Vale recordar que Hugo Souza fue convocado cuatro veces durante el ciclo mundialista, todas bajo la era del estratega italiano.

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El video publicado por Souza muestra los minutos previos al anuncio, el momento en que escucha la transmisión oficial y la reacción inmediata al confirmarse su ausencia. La desazón es visible, pero también la decisión de compartir un instante personal que habitualmente queda fuera del alcance del público. “Hemos decidido mostrarlo todo”, insistió en el mensaje dirigido a sus seguidores.

Imagen en blanco y negro de Hugo Souza, portero brasileño, con camiseta de la selección, mirando hacia arriba con la mano en el pecho
El mensaje de Hugo Souza tras quedar fuera de la nómina de Ancelotti

El arquero también utilizó su cuenta en la red social Instagram para manifestarse tras quedar fuera de la nómina de Carlo Ancelotti para disputar la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México. “Gracias a todos los que apoyaron este sueño. Los “no” que se presentan en el camino son parte del fútbol y de la vida. Alimentan el deseo de lograr aún más. Los seguiré apoyando desde aquí. ¡Vamos Brasil!“, escribió.

La actividad de la selección brasileña comenzará el 27 de mayo, cuando los 26 futbolistas convocados se presenten en la Granja Comary, en Teresópolis. El 31 de ese mes, el equipo afrontará un amistoso contra Panamá en el estadio Maracaná, antes de partir rumbo a Estados Unidos el 1 de junio. El segundo encuentro preparatorio será ante Egipto, el 6 de junio en la ciudad de Cleveland.

La Verdeamarela, el seleccionado con más títulos mundiales, terminó en el tercer puesto de las Eliminatorias Sudamericanas con 28 puntos, igualando a Colombia, Uruguay y Paraguay. En la Copa del Mundo debutará el 13 de junio en Nueva Jersey contra Marruecos. Más tarde, el 19 de junio, el equipo viajará a Filadelfia para enfrentar a Haití. Cerrará la fase de grupos en el Grupo C el 24 de junio, cuando se mida ante Escocia en Miami.

La lista de Brasil para disputar la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026:

La lista de Carlo Ancelotti para disputar el Mundial de 2026
La lista de Carlo Ancelotti para disputar el Mundial de 2026

Porteros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce) y Weverton (Gremio)

Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) y Wesley (Roma)

Mediocampistas: Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) y Lucas Paquetá (Flamengo)

Delanteros: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) y Vinicius (Real Madrid).

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