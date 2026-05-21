Alerta por el aumento de suicidios en adolescentes y jóvenes de la región: un informe reveló datos preocupantes

Entre 2000 y 2021, la tasa de mortalidad por suicidio en adolescentes y adultos jóvenes en América pasó de 5,7 a 7,84 por cada 100.000 habitantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la era de la hiperconectividad y la exposición creciente a entornos digitales, el suicidio en jóvenes y adolescentes aumentó en las Américas: creció 38% en el grupo de 10 a 24 años en las últimas dos décadas, según reveló un informe de Organización Panamericana de la Salud (OPS) basado en un estudio publicado en la revista The Lancet Regional Health – Americas.

De acuerdo con el estudio, América es la única región donde la mortalidad por suicidio aumentó de forma constante desde el año 2000.

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De acuerdo a los datos del documento, 18.157 jóvenes murieron por esta causa en la región en 2021, lo que ubica al suicidio como la tercera causa de muerte entre adolescentes y adultos jóvenes.

La OPS advierte que el aumento sostenido y acelerado de estos casos entre adolescentes y jóvenes, especialmente entre niñas y menores de 10 a 14 años, exige una respuesta urgente y coordinada.

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“El hecho de que la tasa de suicidio entre los jóvenes haya aumentado un 38% en poco más de dos décadas, frente a un aumento del 17% en la población general, es una señal de alerta”, subrayó Jarbas Barbosa, director de la OPS.

En 2021, 18.157 jóvenes de 10 a 24 años murieron por suicidio en América (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre 2000 y 2021, la tasa de mortalidad por suicidio en adolescentes y adultos jóvenes pasó de 5,7 a 7,84 por cada 100.000 habitantes. Tres de cada cuatro muertes corresponden a hombres, si bien el incremento ha sido más veloz entre mujeres y niñas.

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El estudio resalta que muchos fallecimientos podrían evitarse mediante intervención temprana. En las últimas décadas, el alza en el suicidio juvenil ha superado el ritmo de otras franjas de edad, con una preocupación específica por el incremento entre niñas y adolescentes jóvenes.

La OPS alerta sobre el crecimiento acelerado de suicidios entre jóvenes porque constituye una amenaza creciente para la salud pública en la región. La organización resalta que el rápido incremento afecta sobre todo a adolescentes y niñas, subrayando que el fenómeno es prevenible si los países implementan medidas coordinadas y urgentes de prevención y atención en salud mental.

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Diferencias entre países

Entre 2015 y 2021, más de 100.000 personas murieron anualmente por suicidio en la región

El suicidio juvenil muestra variaciones significativas según la subregión. Según el informe de The Lancet sobre suicidio, en 2021 la tasa de mortalidad por suicidio entre adolescentes y adultos jóvenes en Argentina fue de 8,63 por cada 100.000 habitantes, un valor ligeramente superior al promedio global. En comparación, la tasa en Estados Unidos alcanzó 12 y en Uruguay, 16.

Entre 2000 y 2021, el aumento porcentual anual promedio de la tasa de suicidio en Argentina fue de 0,4%, inferior al promedio regional de América, que fue de 1,5%.

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En Brasil, la tasa de mortalidad por suicidio fue de 5,34, con un incremento del 2,15% en las últimas dos décadas. Colombia registró una tasa de 5,42, similar a la de Brasil, pero mostró una reducción del 1,28% en el mismo período. En México, la tasa de mortalidad por suicidio fue de 7,73, con un aumento del 2,88% en las últimas dos décadas.

Si bien la mayoría de los suicidios en la región se concentra en el grupo de 25 a 49 años, en Centroamérica, México, el Caribe latino y la Región Andina la proporción en jóvenes de 10 a 24 años es especialmente elevada, de acuerdo con datos de la OPS.

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El informe señala que en América del Norte y algunos países del Cono Sur, las tasas han aumentado de forma continua durante las últimas dos décadas. El Caribe, por su parte, concentra países con algunos de los índices de suicidio más altos a nivel mundial.

La OPS advirtió que muchos de los factores de riesgo son prevenibles o tratables con intervención temprana (Imagen ilustrativa Infobae)

Según la OPS, las Américas constituyen la única región donde la mortalidad por suicidio aumentó de forma constante desde el año 2000. Entre 2015 y 2021, más de 100.000 personas fallecieron anualmente por esta causa en la región, reflejando que el fenómeno afecta tanto a adolescentes como a otros grupos de edad.

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Las causas y factores de riesgo en el suicidio en jóvenes

Según la OPS, los principales factores de riesgo para el suicidio juvenil incluyen problemas de salud mental como depresión y ansiedad de aparición temprana, consumo de sustancias, exposición excesiva a entornos digitales y ciberacoso, presión social y acceso fácil a medios letales.

Renato Oliveira e Souza, responsable de la Unidad de Salud Mental y Consumo de Sustancias de la OPS, enfatizó la importancia de reforzar la detección temprana y las intervenciones en escuelas y comunidades ante el aumento de la mortalidad en los más jóvenes.

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Diversas investigaciones analizadas por la OPS destacan que la mayoría de estos factores son prevenibles o tratables si se detectan a tiempo. Por eso enfatizan en ampliar la cobertura de servicios de salud mental y restringir el acceso a medios letales como medidas esenciales de prevención.

El aumento de la violencia en las redes sociales, las dificultades de integración y los desafíos propios de la adolescencia agravan el panorama. Una guía práctica divulgada por la OPS, que acompaña al informe, insiste en la necesidad de promover habilidades socioemocionales desde edades tempranas, tanto en entornos escolares como comunitarios.

De acuerdo con el estudio, América es la única región donde la mortalidad por suicidio aumentó de forma constante desde el año 2000 (Imagen ilustrativa Infobae)

Estrategias y programas de prevención

En respuesta a este escenario, la OPS lanzó en 2025 la Iniciativa para la Prevención del Suicidio en las Américas, orientada a colaborar con los países de tasas más altas y mortalidad en crecimiento. Esta estrategia promueve intervenciones coordinadas, en particular la inclusión de programas escolares de salud mental, limitación del acceso a medios letales y una cobertura mediática responsable sobre el suicidio.

La iniciativa prioriza la gobernanza, el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y la mejora de la colaboración multisectorial, así como la reducción del estigma en torno a la salud mental. La OPS ha señalado que todos los países de la región dispondrán de estrategias nacionales de prevención basadas en la mejor evidencia científica disponible.

La sensibilización pública y la reducción del estigma asociado a problemas de salud mental y comportamientos suicidas constituyen prioridades para facilitar la búsqueda de ayuda y brindar respuestas eficaces ante situaciones de riesgo.

Dónde buscar ayuda

Si en algún momento de la vida se experimentan ideas suicidas, no dudar en consultar al sistema de salud, a personas del entorno escolar, laboral o afectivo. Llamar al 0800-333-1665, dirigirse a una guardia de Salud Mental en el hospital público más cercano, y/o comunicarse con el SAME (107).

Líneas de prevención del suicidio:

135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires)

(011) 5275-1135 o 0800 345 1435 (desde todo el país)

Salud Mental Responde: 0800-333-1665 (línea telefónica de hospitales públicos CABA) y 4863-8888 / 4861-5586 / 4123-3120 (lunes a viernes de 8 a 20). Para fines de semana, feriados y por la noche: 4123-3100 internos 3484/3485 .

Hospital Bonaparte: 0800 999 0091 (urgencias Salud Mental 24 hs)

Hospital Borda: 4360-6670