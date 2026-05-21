El Tren Sarmiento suspenderá servicios durante tres días: qué tramos afectará

Durante 72 horas un sector de las vías de la línea Sarmiento estarán desiertas (Foto: Gustavo Gavotti)

La línea del Sarmiento no prestará servicio entre Merlo y Moreno durante tres días, entre el sábado 23 y el lunes feriado, 25 de mayo, por obras ferroviarias programadas que también dejarán sin trenes el trayecto entre Moreno y Mercedes, una interrupción que obligará a miles de pasajeros del oeste del conurbano bonaerense a reorganizar viajes, sumar combinaciones y afrontar recorridos más largos.

Por otro lado, dentro de dichas 72 horas, el ramal Once-Moreno funcionará limitado entre Once y Merlo.

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Trenes Argentinos anunció cambios en el servicio de la Línea Sarmiento entre el sábado 23 y el lunes 25 de mayo, con recorrido limitado en el ramal Once-Moreno e interrupción total en el ramal Moreno-Mercedes debido a trabajos en las vías. (@InfoTSarmiento)

La obra responde al avance de instalación de una nueva cabina de mando en la cabina de señalización ubicada en la estación Moreno, un trabajo a cargo de la empresa Trend. Las reas incluyen renovación de infraestructura y ajustes técnicos necesarios para el funcionamiento del servicio.

Desde el ámbito ferroviario se sostiene que las obras son necesarias para mejorar la seguridad y optimizar la circulación futura de las formaciones. Y que parte de la infraestructura intervenida requiere mantenimiento profundo tras años de desgaste operativo.

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La frecuencia hasta Merlo también quedará reducida durante el corte

El impacto no se limitará al tramo suspendido. El sábado, la frecuencia entre Once y Merlo, que suele ser de cada 11 o 13 minutos, se reducirá a una formación cada 25 minutos, porque varios trenes terminarán su recorrido en Castelar.

Para el domingo y el lunes, la frecuencia programada será de una formación cada 19 minutos. Los días domingos son habituales las cancelaciones y, en períodos aleatorios, esa espera puede extenderse hasta una formación cada 40 minutos. El resto del recorrido de la línea Sarmiento funcionará con normalidad.

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En estaciones como Merlo y Moreno ya comenzaron a circular avisos informativos para alertar a los pasajeros. En cinco meses sumarán 17 días con alguna restricción en el ramal Once-Moreno, con antecedentes de cortes entre Once y Haedo, Once y Moreno, Once y Liniers, y entre Merlo y Moreno durante distintos fines de semana y feriados.

Los principales afectados por la suspensión de 72 horas

Esta determinación impacta sobre quienes dependen del tren para llegar a sus trabajos o centros de estudio. Muchos usuarios deberán reemplazar el recorrido ferroviario por colectivos, combis o viajes particulares, lo que suele recargar los accesos y las avenidas principales.

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Uno de los problemas centrales es la ausencia de una alternativa directa por colectivo para reemplazar al tren en ese corredor, ya que no hay ninguna línea que conecte en forma directa estaciones como Haedo o Castelar con Moreno o Paso del Rey, ni tampoco un servicio que una Moreno o Paso del Rey con Once.

Un caso: hasta 2003, la línea 52 -conocida como La Lujanera- conectaba Once con Luján por la avenida Rivadavia. Más tarde se autorizó a la línea 57, hoy operada por el Grupo DOTA, un servicio por autopista entre Once y Moreno, pero termina en la Autopista del Oeste y avenida Victorica, a 16 cuadras de la estación ferroviaria de Moreno.

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Para paliar esto se espera un refuerzo parcial en las líneas de colectivos que cubren trayectos similares, aunque persiste la incertidumbre sobre si alcanzará para absorber la demanda habitual. Para miles de trabajadores que hacen combinaciones diarias, el reemplazo del tren por otros medios implicará un gasto mayor durante esos días.